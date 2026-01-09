FOTO Najbolji i najluksuzniji hoteli na europskim skijalištima

Smješteni u srcu Alpa i Dolomita, ovi hoteli predstavljaju samu kremu europskih skijališta - mjesta gdje se vrhunsko skijanje susreće s luksuzom, dizajnom i besprijekornom uslugom
10. L’APOGEE COURCHEVEL – Courchevel 1850, Francuska -
Jedan od najluksuznijih hotela u francuskim Alpama (Oetker Collection), smješten u prestižnom Jardin Alpin dijelu Courchevela s direktnim pristupom ski stazama.
| Foto: BOOKING.COM
Foto: BOOKING.COM
Prostrane sobe i suite, vrhunski spa, fine dining i privatne chalete čine ga ultimativnim izborom za high-end ski iskustvo i vrhunsku gastronomiju.
| Foto: BOOKING.COM
9. EXPERIMENTAL CHATEL VEBBIER – Švicarska -
Elegantni boutique hotel u srcu Verbiera, poznatog po zahtjevnim stazama i živahnoj après-ski sceni.
| Foto: BOOKING.COM
Nudi udobne sobe i suite, Experimental Cocktail Club, wellness sa spa tretmanima (Biologique Recherche), jacuzzi i restorane s lokalnim jelima. Idealan za one koji žele stil + aktivnu skijašku avanturu.
| Foto: BOOKING.COM
8. MY ARBOR, Italija - My Arbor je jedinstveni wellness & ski hotel smješten na šumovitim padinama planine Plose iznad povijesnog grada Bressanone/Brixen u Južnom Tirolu.
| Foto: BOOKING.COM
To je 5-Adults Only hotel-“treehouse” (hotel u krošnjama) koji kombinira luksuz, prirodu i aktivan odmor - zimi i ljeti.
| Foto: BOOKING.COM
7. THE BRECON – Adelboden, Švicarska -
Boutique ski retreat u Bernskom Oberlandu s all-inclusive iskustvom (hrana, piće, minibar su uključeni u cijenu).
| Foto: thebrecon/Instagram
Dizajn inspiriran sredinom prošlog stoljeća, wellness (sauna, bazen, parna soba) i lokacija tik uz staze čine ga izvanrednim za opušteni ski odmor u stilu doma.
| Foto: thebrecon/Instagram
6. EXPERIMENTAL CHALET VAL D’ISERE – Val d’Isère, Francuska
Trendovski hotel-chalet s modernim alpskim dizajnom, dva restorana, renomiranim Experimental Cocktail Club barom i wellness centrom (spa, bazen, sauna, hammam).
| Foto: Experimentalchaletvaldisere.com
U samom srcu jedne od najpoznatijih ski destinacija - Espace Killy - s pristupom 300+ km skijaških staza i živahnim après-ski scenama.
| Foto: Experimentalchaletvaldisere.com
5. COMO ALPINA DOLOMITES– Alpe di Siusi, Talijanski Dolomiti Moderni luksuz s ski-in/ski-out pristupom i spektakularnim pogledom na Dolomite.
| Foto: BOOKING.COM
Kombinira elegantan dizajn s wellness-centrom COMO Shambhala i gurmanskom kuhinjom inspiriranom lokalnim sastojcima. Odličan izbor za one koji žele spoj talijanske kuhinje, wellnessa i vrhunskog alpinizma.
| Foto: BOOKING.COM
4. REFUGE DE LA TRAYE – Méribel, Francuska
Luksuzni “refugio” u srcu Les 3 Vallées skijaškog područja, s panoramskim pogledima i intimnom atmosferom.
| Foto: BOOKING.COM
Mala vila-stilu s ograničenim brojem soba, s spa-zonama (saune, hammam, jacuzzi), aktivnosti na snijegu i planinskim doživljajima izravno izvan vrata. Restauranti i wellness čine ga idealnim za obiteljski ili miran ski odmor.
| Foto: BOOKING.COM
3. ERIRO ALPINE HIDE – EHRWALD, Austrija
Boutique adults-only skriven među šumama i stazama Ehrwalder Alma, minimalistički ali ultra-lux iskustvo.
| Foto: BOOKING.COM
Intimni boutique hotel od drva s naglaskom na odmak od klasičnog ski turizma, uključuje spa, lokalnu kuhinju i aktivnosti poput planinarenja, yodelinga ili skijevskog turinga. Savršen za one koji žele autentičan alpski retreat.
| Foto: BOOKING.COM
2. GSTAAD PALACE, Švicarska -
Ikona nad šarmantnim švicarskim selašcem Gstaadom (poznatim i kao “The Place”), hotel s dugom poviješću luksuza. Nude tradicionalnu uslugu, blizinu skijališta, wellness i kultni društveni život u hotelu i okolici.
| Foto: BOOKING.COM
Perfektan izbor ako želite ala carte skijanje i sofisticiranu atmosferu sela s buticima i dizajnom.
| Foto: BOOKING.COM
1. BADRUTT’S PALACE – St. Moritz, Švicarska - Klasični simbol luksuza u St. Moritzu s pogledom na jezero i Corviglia ski-domen. Otvoren još 1896., spaja povijest, glamur i moderne sadržaje.
| Foto: BOOKING.COM
Ima više restorana i barova, elegantne sobe i suiteove te pristup prestižnim zimskim sportovima i događajima. Idealno za one koji traže tradicionalnu, vrhunsku švicarsku alpinu.
| Foto: BOOKING.COM
| Foto: Marko Picek/PIXSELL