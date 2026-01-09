Obavijesti

SAN SVAKOG SKIJAŠA

FOTO Najbolji i najluksuzniji hoteli na europskim skijalištima

Smješteni u srcu Alpa i Dolomita, ovi hoteli predstavljaju samu kremu europskih skijališta - mjesta gdje se vrhunsko skijanje susreće s luksuzom, dizajnom i besprijekornom uslugom
FOTO Najbolji i najluksuzniji hoteli na europskim skijalištima
10. L’APOGEE COURCHEVEL – Courchevel 1850, Francuska - Jedan od najluksuznijih hotela u francuskim Alpama (Oetker Collection), smješten u prestižnom Jardin Alpin dijelu Courchevela s direktnim pristupom ski stazama. | Foto: BOOKING.COM
