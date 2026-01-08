Obavijesti

BISER DOLOMITA

FOTO Ovo planinsko jezero u Italiji zimi je čista romantika

Ako tražite destinaciju koja izgleda kao kadar iz filma, Lago di Misurina u talijanskim Dolomitima zimi je teško nadmašiti. Ovo planinsko jezero, smješteno na gotovo 1800 metara nadmorske visine, tijekom hladnih mjeseci pretvara se u pravu snježnu razglednicu
FOTO Ovo planinsko jezero u Italiji zimi je čista romantika
Okruženo dramatičnim vrhovima Dolomita, borovim šumama i gotovo potpunom tišinom, Misurina zimi nudi prizore koje je teško zaboraviti. Zima ovdje nije samo sezona, već doživljaj koji se osjeća u svakom koraku. | Foto: Oleg Slabinskiy
