FOTO Ovo planinsko jezero u Italiji zimi je čista romantika

Ako tražite destinaciju koja izgleda kao kadar iz filma, Lago di Misurina u talijanskim Dolomitima zimi je teško nadmašiti. Ovo planinsko jezero, smješteno na gotovo 1800 metara nadmorske visine, tijekom hladnih mjeseci pretvara se u pravu snježnu razglednicu
Okruženo dramatičnim vrhovima Dolomita, borovim šumama i gotovo potpunom tišinom, Misurina zimi nudi prizore koje je teško zaboraviti. Zima ovdje nije samo sezona, već doživljaj koji se osjeća u svakom koraku.
| Foto: Oleg Slabinskiy
Foto: Oleg Slabinskiy
| Foto: Oleg Slabinskiy
Iako je Lago di Misurina ljeti poznato po svojoj smaragdnoj boji, zimi dobiva potpuno novo lice. Površina jezera često se zaledi, a snijeg koji prekriva okolne planine stvara prizor zbog kojeg se ovo mjesto redovito svrstava među najljepše zimske destinacije u Italiji.
| Foto: Booking
Šetnje oko jezera, jutra obavijena maglom i pauze za toplu kavu s pogledom na snježne vrhove čine Misurinu idealnom za one koji traže mir, prirodu i bijeg od gradske svakodnevice.
| Foto: 123RF
Osim romantične atmosfere, Lago di Misurina izvrsna je baza za zimski odmor i skijanje. Smještena je u blizini poznatih skijališta regije Cortina d’Ampezzo, jedne od najcjenjenijih skijaških destinacija u Europi.
| Foto: Booking
Skijašima su dostupne dobro uređene staze različitih razina težine, a cijelo područje poznato je po manjim gužvama u usporedbi s većim alpskim centrima. Uz skijanje, regija nudi idealne uvjete za sanjkanje, zimske šetnje i uživanje u spektakularnim pogledima na Dolomite tijekom vožnje žičarama, zbog čega Misurina savršeno spaja aktivni odmor i opuštanje.
| Foto: Booking
Posebnu čar cijelom doživljaju daje Grand Hotel Misurina, smješten tik uz jezero. Njegova lokacija jedan je od najvećih aduta, osobito zimi, kada pogled na zaleđeno jezero i snijegom prekrivene planine stvara pravi planinski ugođaj.
| Foto: Booking
Topli interijeri i panoramski prozori dodatno pojačavaju osjećaj boravka u zimskoj bajci. Hotel je idealan izbor za parove koji traže romantičan bijeg, obitelji koje žele kombinirati skijanje i lagane šetnje te putnike koji žele biti blizu prirode, ali bez odricanja od udobnosti.
| Foto: Booking
Nakon dana provedenog na snijegu, povratak u topao hotel s pogledom na zaleđeno jezero ima poseban šarm koji se pamti.
| Foto: Booking
Za razliku od nekih prenapučenih zimskih destinacija, Lago di Misurina zadržala je mir i autentičnost. Ovdje dani prolaze sporije, priroda se promatra, a ne samo fotografira, i zima pokazuje svoju najljepšu, najtišu stranu.
| Foto: 123RF
