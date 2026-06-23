FOTO Ovo su najbolje svjetske destinacije ako volite putovati sami: I Hrvatska je na listi

Svijet nudi bezbroj nevjerojatnih mjesta koja vrijedi istražiti, a putovanje samostalno često donosi najposebnija iskustva. Takva putovanja otvaraju prostor za nova poznanstva, kulture i uspomene koje ostaju dugo nakon povratka
U nastavku pogledajte najbolje svjetske destinacije prema izboru poznatog magazina.
| Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najbolje svjetske destinacije prema izboru poznatog magazina. |
Foto: Canva/123RF
U nastavku pogledajte najbolje svjetske destinacije prema izboru poznatog magazina.
| Foto: Canva/123RF
1. TAJLAND Ova zemlja idealna je za solo putnike jer je sigurna, povoljna i vrlo jednostavna za snalaženje. Zbog velike popularnosti lako je upoznati druge putnike, posebno u hostelima i turističkim zonama. Bangkok nudi bogatu uličnu hranu, hramove i živahan noćni život, dok Phuket i otoci Phi Phi pružaju opuštanje na rajskim plažama i tirkiznom moru. Prijevoz je dobro organiziran i raznolik – od vlakova i taksija do tuk-tukova i brodova s dugim repom, što olakšava istraživanje zemlje.
| Foto: 123RF
2. VIJETNAM Vijetnam nudi beskrajne avanture, povijest i iznimnu gastronomiju koja se smatra jednom od najboljih u Aziji. Krstarenje zaljevom Hạ Long otkriva spektakularne kraške formacije i mirno, tirkizno more. Hoi An postaje posebno čaroban tijekom punog mjeseca kada rijekom plutaju lampioni i stvaraju jedinstvenu atmosferu. U Ho Ši Minu može se istražiti ratna povijest kroz tunele Củ Chi, dok Hanoi nudi užurbane tržnice, kolonijalnu arhitekturu i stare hramove.
| Foto: 123RF
3. JAPAN Putovanje često počinje u Tokiju, modernoj metropoli koja nudi beskrajne mogućnosti – od shoppinga u Ginzi do posjeta tradicionalnim hramovima poput Sensō-ji. Kyoto donosi mirniji ritam s brojnim svetištima, vrtovima i kulturnim znamenitostima, a sudjelovanje u ceremoniji čaja pruža uvid u japansku tradiciju. Japan je poznat kao jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu, što ga čini posebno pogodnim za solo putovanja bez stresa.
| Foto: 123RF
4. NOVI ZELAND Popularan je među backpackerima i ljubiteljima prirode jer kombinira sigurnost, gostoljubivost i nevjerojatne krajolike. Milford Sound, ledenjak Franz Josef i špilje Waitomo samo su dio prirodnih čuda koje vrijedi vidjeti. Waiheke otok idealan je za vinske ture i opuštanje, dok Hobbiton privlači obožavatelje filma iz cijelog svijeta. Zemlja ima i snažnu backpackersku zajednicu, pa je lako upoznati druge putnike.
| Foto: 123RF
5. AUSTRALIJA Vrlo je sigurna i iznimno raznolika destinacija koja privlači solo putnike svih profila. Zbog velikih udaljenosti često se leti između gradova, ali cestovna putovanja nude jedinstveno iskustvo. Sydney oduševljava lukom i plažama, Melbourne kulturnom scenom i kafićima, Tasmanija netaknutom prirodom, a Veliki koraljni greben jednim od najpoznatijih ronilačkih lokacija na svijetu.
| Foto: 123RF
6. ALBANIJA Sve je popularnija zahvaljujući gostoljubivim ljudima, povoljnim cijenama i netaknutoj prirodi. Izvor Plavo oko blizu Sarande fascinira nevjerojatno bistrom, gotovo nestvarno plavom vodom. Obala oko Himarëa, Dhërmi i Ksamila nudi prekrasne plaže koje još nisu previše turistički razvijene. Grad Berat, poznat kao “grad tisuću prozora”, pod UNESCO zaštitom je i nudi bogatu povijesnu atmosferu.
| Foto: 123RF
7. NJEMAČKA Ima izvrsnu infrastrukturu i jedan od najboljih javnih prijevoza u Europi, što solo putovanje čini vrlo jednostavnim. Berlin nudi bogatu povijest, muzeje i alternativnu kulturu, dok München kombinira tradiciju, pivske vrtove i moderni život. Zemlja je poznata po dvorcima, a Neuschwanstein izgleda kao da je iz bajke, što privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.
| Foto: 123RF
8. ISLAND Island je poznat po dramatičnoj i gotovo netaknutoj prirodi – vulkanima, ledenjacima, špiljama i geotermalnim izvorima. Reykjavik je odlična baza za izlete, uključujući Plavu lagunu i promatranje kitova u Atlantskom oceanu. Zbog sigurnosti i malog broja stanovnika, često se smatra jednom od najboljih destinacija za solo putnike koji traže mir i prirodu.
| Foto: 123RF
9. ŠVICARSKA Idealna je za putovanje vlakom kroz spektakularne alpske krajolike. Swiss Travel Pass omogućuje jednostavno i fleksibilno kretanje između gradova i prirodnih atrakcija. Planinarenje u Alpama, posjeti srednjovjekovnim gradovima te uživanje u fondueu i čokoladi čine iskustvo potpunim i autentičnim.
| Foto: 123RF
10. NIZOZEMSKA Savršena je za početnike u solo putovanjima zbog sigurnosti, kompaktnih gradova i odličnog prijevoza. Amsterdam se istražuje biciklom, a kanali, muzeji i parkovi daju gradu poseban šarm. U proljeće cvjetna polja tulipana stvaraju jedan od najpoznatijih prizora u Europi.
| Foto: 123RF
11. ŠPANJOLSKA Nudi nevjerojatnu raznolikost – od kulturnih gradova do plaža i planina. Barcelona je poznata po Gaudíjevoj arhitekturi i živahnoj atmosferi, dok Andaluzija nudi povijest i flamenco kulturu. Caminito del Rey i Camino de Santiago privlače avanturiste iz cijelog svijeta.
| Foto: 123RF
12. AUSTRIJA Bogata je kulturnom baštinom, posebno u Beču i Salzburgu. Beč je poznat po klasičnoj glazbi, operi i elegantnim kavanama, dok Salzburg spaja povijest i prirodu te je povezan s Mozartom i poznatim filmom “Moje pjesme, moji snovi”.
| Foto: 123RF
13. DANSKA Vrlo je jednostavna za snalaženje i sigurna za solo putnike. Kopenhagen nudi šareni Nyhavn, moderne kvartove i poznate vrtove Tivoli koji spajaju zabavu i prirodu. Zemlja ima i bogatu povijest, a dvorac Kronborg povezan je s Shakespeareovim Hamletom.
| Foto: 123RF
14. NORVEŠKA Ljeti nudi planinarenje, biciklizam i istraživanje fjordova, dok je zimi popularna za promatranje polarne svjetlosti. Oslo je moderan i zelen grad, a Tromsø jedno od najboljih mjesta na svijetu za auroru borealis. Krstarenje fjordovima jedno je od najposebnijih iskustava u Europi.
| Foto: 123RF
15. IRSKA Vrlo je prijateljska i jednostavna za solo putnike, čak i ako ne govorite jezik. Dublin nudi književne ture, muzeje i poznate pubove, dok Galway pruža opuštenu atmosferu, glazbu uživo i prekrasnu prirodu zapadne obale.
| Foto: 123RF
16. FINSKA Poznata je po saunama koje su dio svakodnevnog života i odličan način za upoznavanje ljudi. Helsinki i Tampere nude kombinaciju moderne arhitekture i tradicije. Ljeti traje ponoćno sunce, a zimi se može vidjeti impresivna aurora borealis.
| Foto: 123RF
17. ŠKOTSKA Prepuna je prirodnih ljepota, dvoraca i legendi. Edinburgh nudi povijest i kulturu, dok Škotsko visočje i Loch Ness pružaju dramatične krajolike i poznate mitove. Idealna je za istraživanje i planinarenje.
| Foto: 123RF
18. ENGLESKA Nudi raznolika iskustva – od londonskih muzeja i povijesnih znamenitosti do mirnih sela i obale. Bath, York i Cornwall prikazuju različite dijelove povijesti i prirode, a javni prijevoz olakšava kretanje između regija.
| Foto: 123RF
19. KOSTARIKA Jedna je od najpoznatijih destinacija za ekoturizam i avanture. Rafting, zip-line i vulkani privlače adrenalinske putnike, dok Manuel Antonio i Arenal nude savršen spoj prirode i opuštanja u termalnim izvorima.
| Foto: 123RF
20. MEKSIKO Bogat je kulturom, poviješću i gastronomijom. Od plaža Cancuna do ruševina Maja i živopisnog Mexico Cityja, nudi raznolika iskustva. Ljudi su gostoljubivi, a hrana je jedan od najvećih aduta zemlje.
| Foto: 123RF
21. ČILE Proteže se kroz različite klimatske zone, od pustinje Atacama do ledenjaka Patagonije. Santiago nudi urbani život, dok priroda privlači planinare, fotografe i ljubitelje astronomije zbog iznimno čistog neba.
| Foto: 123RF
22. URUGVAJ Opuštena je i sigurna destinacija s prekrasnim plažama i laganim ritmom života. Punta del Este poznata je po ljetnoj atmosferi, dok Montevideo spaja kulturu, povijest i opušteni obalni stil života.
| Foto: 123RF
23. KANADA Ogromna i raznolika zemlja koja nudi sve – od planina i nacionalnih parkova do modernih gradova. Vancouver i Toronto nude urbani život, dok priroda oko njih omogućuje planinarenje, skijanje i istraživanje divljine.
| Foto: 123RF
24. EGIPAT Idealan je za ljubitelje povijesti i avantura. Piramide, Nil i drevni hramovi pružaju jedinstven uvid u jednu od najstarijih civilizacija. Krstarenje Nilom često se smatra najsigurnijim i najudobnijim načinom istraživanja.
| Foto: 123RF
25. HRVATSKA Jedna je od najpoželjnijih destinacija za solo putovanja u Europi zahvaljujući sigurnosti, prirodnim ljepotama i čistom moru. Dalmatinski otoci, Dubrovnik i nacionalni parkovi nude savršen spoj opuštanja, povijesti i gastronomije.
| Foto: 123RF