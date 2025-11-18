Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IMPRESIVNI GENI

FOTO Nitko ne može vjerovati, ali istina je... Ova učiteljica iz Kalifornije ima 48 godina!

Joleen Diaz ima 48 godina, ali izgleda kao da je u 20-ima. Kaže kako su za njezin izgled zaslužni dobri geni, a u životu se vodi mantrom - 'jednostavan život za zdrav um'
FOTO Nitko ne može vjerovati, ali istina je... Ova učiteljica iz Kalifornije ima 48 godina!
Joleen Diaz (48) preselila se u Kaliforniju sa 10 godina, a danas radi u osnovnoj školi kao učiteljica trećeg i četvrtog razreda. U prošlosti je bila u braku, tijekom kojeg je dobila dvoje djece – Meilani Parks i Jordana. Nakon razvoda, živi kao samohrana majka. | Foto: Instagram
1/73
Joleen Diaz (48) preselila se u Kaliforniju sa 10 godina, a danas radi u osnovnoj školi kao učiteljica trećeg i četvrtog razreda. U prošlosti je bila u braku, tijekom kojeg je dobila dvoje djece – Meilani Parks i Jordana. Nakon razvoda, živi kao samohrana majka. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025