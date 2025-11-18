FOTO Nitko ne može vjerovati, ali istina je... Ova učiteljica iz Kalifornije ima 48 godina!

Joleen Diaz ima 48 godina, ali izgleda kao da je u 20-ima. Kaže kako su za njezin izgled zaslužni dobri geni, a u životu se vodi mantrom - 'jednostavan život za zdrav um'
Joleen Diaz (48) preselila se u Kaliforniju sa 10 godina, a danas radi u osnovnoj školi kao učiteljica trećeg i četvrtog razreda. U prošlosti je bila u braku, tijekom kojeg je dobila dvoje djece – Meilani Parks i Jordana. Nakon razvoda, živi kao samohrana majka.
Danas Joleen Diaz ima značajnu prisutnost na Instagramu i često dobiva poruke od mlađih muškaraca. Zbog njezina iznimno mladolikog izgleda, neki su čak prijavljivali njezin Hinge profil misleći da je lažan.
- Meni su nekoliko puta izbrisali profil. Smiješno je, mislim da ljudi misle da nisam stvarna pa me prijave - rekla je.
S više od 600.000 pratitelja na Instagramu, ova zapanjujuća žena često dijeli glamurozne selfije i fotografije u bikiniju.
Želi da ljudi upoznaju i njezinu pravu osobnost, koja se ne vidi uvijek kroz te objave. Smatra da društvene mreže ne prikazuju njezinu jednostavnu, prizemljenu prirodu.
Radije se poveže s nekim uživo, a tek kasnije ga uvede u svoj online svijet, jer želi pokazati da nije toliko glamurozna kao što bi se moglo činiti.
Objasnila je svoj stav: 'Dob nije prepreka za mene, ali ne želim izlaziti s klincima. Nikada ne bih niti razmotrila vezu s nekim tko je dovoljno mlad da bude prijatelj mojoj kćeri.'
Joleen traži zrele muškarce koji ispunjavaju njezine kriterije.
- Prirodno me privlače ambiciozni, motivirani muškarci, netko tko je samouvjeren, pozitivan i dobro komunicira - objasnila je.
