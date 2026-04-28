FOTO Ovo su najbolje svjetske destinacije za medeni mjesec

Bez obzira raspolažete li skromnim budžetom ili si možete priuštiti luksuz, vaš medeni mjesec postavlja priliku za uspomene koje će trajati cijeli život. Možete odabrati šarmantan gradić u blizini, ali ako želite otići malo dalje, cijeli vam je svijet na dlanu, od kulturnih gradova do udaljenih plaža i svega između
Bora Bora, Francuska Polinezija.
S kristalno čistim morem i bajkovitim bungalovima iznad vode, Bora Bora je definicija raja. Vi i vaš partner možete uživati u tropskoj atmosferi, roniti među živopisnim koraljnim grebenima ili se jednostavno opustiti u privatnom bungalovu. Čista otočna idila.
Bora Bora, Francuska Polinezija.
S kristalno čistim morem i bajkovitim bungalovima iznad vode, Bora Bora je definicija raja. Vi i vaš partner možete uživati u tropskoj atmosferi, roniti među živopisnim koraljnim grebenima ili se jednostavno opustiti u privatnom bungalovu. Čista otočna idila. |
Bora Bora, Francuska Polinezija.
S kristalno čistim morem i bajkovitim bungalovima iznad vode, Bora Bora je definicija raja. Vi i vaš partner možete uživati u tropskoj atmosferi, roniti među živopisnim koraljnim grebenima ili se jednostavno opustiti u privatnom bungalovu. Čista otočna idila.
| Foto: 123RF
Kyoto, Japan.
Ako tražite mir i tradiciju, Kyoto je savršen izbor. Zamislite spokojne hramove, mirne zen vrtove i vrhunsku kuhinju. Vi i vaš partner možete uroniti u bogatu japansku kulturu, posjetiti drevna svetišta, šetati cvjetnim vrtovima i uživati u višeslojnim kaiseki jelima.
Cabo San Lucas, Meksiko.
Cabo je idealno mjesto za parove koji žele medeni mjesec s dozom avanture i zabave. Od dramatičnih stijenskih formacija do živahnih zabava na plaži, ovo je mjesto gdje se pustinja susreće s morem u spektakularnom krajoliku. Možete ići na off-road vožnje, isprobati vodene sportove ili plesati do kasno u noć.
Queenstown, Novi Zeland.
Za parove koji vole avanturu, Queenstown nudi savršenu kombinaciju uzbuđenja i opuštanja. Dramatični alpski krajolik idealan je za planinarenje, bungee jumping i vožnje po jezeru. Nakon adrenalina, možete uživati u nevjerojatnoj prirodnoj ljepoti regije.
Granada, Španjolska.
Granada nudi savršen spoj povijesti, kulture i romantike. Možete istražiti veličanstvenu palaču Alhambra, izgubiti se u uskim ulicama četvrti Albaicín i doživjeti strast flamenca u špiljama Sacromontea. To je pravi senzorički doživljaj u srcu Andaluzije.
Fidži.
Ronjenje i snorkeling među živopisnim koraljnim grebenima, privatni bungalovi i autentična otočna kultura čine Fidži tropskim rajem za medeni mjesec. Vi i vaš partner možete istraživati bogati morski svijet, opustiti se u luksuznim resortima uz plažu i doživjeti toplu gostoljubivost Fidžijaca kroz kava ceremonije i tradicionalne plesove.
Bariloche, Argentina.
Za ljubitelje prirode, Bariloche u Patagoniji je mirno i ugodno utočište. Zamislite kristalno čista jezera, guste šume i šarmantne planinske kućice. Idealno je za planinarenje, vožnju kajakom ili jednostavno opuštanje uz kamin uz čašu vina nakon dana istraživanja.
Sejšeli.
Nikad čuli za Sejšele? To je dio njihova šarma! Ovaj arhipelag u Indijskom oceanu, s 115 otoka, izgleda kao skriveni raj. Zamislite puste plaže, bujne šume i potpunu privatnost, kao da imate cijelo mjesto samo za sebe. Otoci su i vrlo usmjereni na održivost. Savršeni su za ronjenje, šetnje prirodom i romantične piknike uz more.
Bali, Indonezija.
Bali je već dugo omiljena destinacija za medeni mjesec, i to s dobrim razlogom. Ovaj indonezijski otok nudi spoj kulture, luksuza i prirodne ljepote. Zamislite drevne hramove, smaragdno zelene rižine terase i vile na liticama. Možete uživati u tradicionalnim balijskim masažama ili se opustiti u beskonačnim bazenima s pogledom koji seže u nedogled.
Sveta Lucija.
Sveta Lucija, sa svojim vulkanskim vrhovima, crnim pješčanim plažama i luksuznim resortima, pravo je utočište za medeni mjesec. Popnite se na poznate Pitone za nevjerojatan pogled, uživajte na privatnoj plaži ili se prepustite spa tretmanima u vrhunskim resortima. Ovo je mjesto na kojem se osjećate potpuno razmaženo.
Dublin, Irska.
Za živahan medeni mjesec ispunjen glazbom, poviješću i šarmom, Dublin je savršen izbor. Istražite bogatu povijest grada kroz znamenitosti poput Trinity Collegea i Dublinskog dvorca, svratite u ugodne pubove s live glazbom i napravite jednodnevni izlet do spektakularnih litica Mohera za dašak svježeg irskog zraka.
Kuala Lumpur, Malezija.
Ako želite medeni mjesec koji spaja gradski ritam i plažni odmor, Kuala Lumpur ima sve. Prošetajte živopisnim tržnicama, divite se prekrasnim džamijama i hramovima, a zatim se uputite na obalu na tropski odmor. I još jedan plus: gastronomska scena je izvanredna.
Cappadocia, Turska.
Ako sanjate medeni mjesec kao iz bajke, Kapadokija je pravi izbor. Zamislite let balonom na vrući zrak iznad nadrealnih krajolika, boravak u šarmantnim hotelskim sobama u pećinama i istraživanje drevnih podzemnih gradova. Čarobno i potpuno jedinstveno iskustvo.
Dubrovnik, Hrvatska.
Sa svojim srednjovjekovnim zidinama, kamenim ulicama i pogledom na Jadransko more, Dubrovnik je san za ljubitelje povijesti i romantike. Šetajte ruku pod ruku starom gradskom jezgrom, popnite se na gradske zidine za panoramski pogled i večerajte u šarmantnim restoranima uz more. Dodatni plus: destinacija je često povoljnija nego što biste očekivali, ali je najbolje izbjeći vrhunac sezone zbog gužvi.
Amalfijska obala, Italija.
Malo mjesta odiše romantikom kao Amalfijska obala. Dramatične litice, slikovita sela i beskrajni pogledi na more stvaraju dojam kao da ste u filmu. Pijuckajte limoncello, šetajte šarenim obalnim gradićima i pronađite svoju privatnu uvalu za opuštanje s voljenom osobom.
Island.
Island je savršen za parove koji vole prirodu i nešto drugačiji, dramatičan pejzaž. Vodopadi, gejziri, crne plaže i mogućnost gledanja polarne svjetlosti čine ga nezaboravnim iskustvom za one koji žele avanturu i mir u isto vrijeme.
Santorini, Grčka.
Bijele kuće s plavim kupolama, spektakularni zalasci sunca i pogled na Egejsko more čine Santorini jednom od najromantičnijih destinacija na svijetu. Idealno za opušteni odmor, fotografije iz snova i večere s pogledom na vulkansku kalderu.
Pariz, Francuska.
Pariz nije bez razloga poznat kao “grad ljubavi”. Šetnje uz Seinu, Eiffelov toranj, mali kafići i umjetnička atmosfera čine ga bezvremenskom romantičnom destinacijom. Savršen je za parove koji vole kulturu, gastronomiju i gradski šarm.
Maldivi.
Maldivi su sinonim za luksuz i romantiku. Tirkizno more, bijele pješčane plaže i privatni bungalovi iznad vode stvaraju savršenu kulisu za potpuni bijeg od stvarnosti. Idealno za opuštanje, ronjenje i romantične večere uz zalazak sunca.
Zermatt, Švicarska.
Smješten u podnožju Matterhorna, Zermatt je romantično planinsko odredište koje nudi skijanje, planinarenje i vrhunske alpske hotele. Idealno za parove koji vole planine, snijeg i luksuzni alpski ugođaj.
