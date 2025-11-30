FOTO Ovo su najljepša božićna drvca svjetskih metropola

Božićna drvca često su središnja točka grada tijekom blagdanskog razdoblja, a neka su poznata diljem svijeta. Često okupljaju uzbuđene mase dok se njihova svjetla pale na godišnjoj ceremoniji. Pogledajte gdje se nalaze ona najfascinantnija
| Foto: Adventzagreb.hr
Foto: Adventzagreb.hr
| Foto: Adventzagreb.hr
1. Rockefeller Center, New York: Za božićno drvce svake godine je zadužen glavni vrtlar, Erik Pauze, koji pažljivo bira koje će smreke ponosno stajati na trgu Center Plaza. Ove godine drvce dolazi iz East Greenbusha u New Yorku. Bit će prekriveno s 50.000 raznobojnih lampica, a na vrhu će biti ukrašeno Swarovski kristalnom zvijezdom. Za one koji ga žele vidjeti osvijetljenog, svjetla se pale 3. prosinca i ostat će do sredine siječnja. Iako je najpoznatije, gužve su neumoljive, a pristup je ograničen.
| Foto: SOPA Images/SIPA USA
2. Capitol Hill, Washington DC: Blistavo drvo ponosno stoji na zapadnom travnjaku Kapitola od 1964. godine. Ovogodišnje dolazi iz Nacionalne šume Humboldt-Toiyabe u Nevadi i prvo je ikada odabrano odande. Nazvana 'Silver Belle', crvena jela visoka je 16 metara i trenutno je na putu iz Nevade u Washington DC. Svečanost paljenja drvca održat će se početkom prosinca.
| Foto: Mattie Neretin - CNP
3. Galeries Lafayette, Pariz: Iako možda nije tradicionalna, njihova umjetna jelka ne razočarava. Može se pronaći odmah ispod staklene kupole trgovačkog centra i svake godine mijenja izgled i stil. Opisuju je kao 'čisto svečano kazalište', a ovogodišnje drvce dizajnirat će ilustratorica Jeanne Detallante. Bit će izloženo od 12. studenog do 31. prosinca.
| Foto: De Hogues Bruno/Only Paris/ABACA
4. Trafalgar square, London: Londonsko poznato božićno drvce ove će godine osvijetliti grad po 78. put. Grad Oslo prvi je put poklonio stanovnicima Londona drvce 1947. godine, a tradicija se nastavila i danas. To predstavlja zahvalnost Norveške za britansku podršku tijekom Drugog svjetskog rata. Drvo je obično ukrašeno nizom svjetlucavih lampica i bit će upaljeno 4. prosinca.
| Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION
5. Gubbio, Italija: Poznato kao najveće božićno drvce na svijetu napravljeno od lampica, drvce u Gubbiu obasjava planinu Ingino od 1981. godine. Iako nije fizičko drvce, svečani ukras izrađen je od lampica raspoređenih u obliku božićnog drvca. Svake godine pali se 7.prosinca i svjetlucat će svake sljedeće večeri od 17 sati do 11. siječnja 2026. Ova masivna svjetlosna instalacija toliko je velika da je vidljiva kilometrima. Spektakularan prizor i potpuno jedinstven.
| Foto: Salvatore Laporta / IPA
6. Vilnius, Litva: Božićno drvce u Vilniusu nalazi se u starom dijelu litavske prijestolnice. Ponosno stoji u središtu božićnog sajma svake godine i prekrasno je ukrašeno lampicama. Drvo će biti osvijetljeno 29. studenog i sjat će do 6. siječnja 2026. Istovremeno će do 28. prosinca trajati božićni sajam koji nudi mnoštvo suvenira i poslastica.
7. Praça do Comércio, Lisabon: Umjetno drvce u Lisabonu postavlja se svake godine od 2004. i visoko je 30 metara. Bit će osvijetljeno 22. studenog uz oko 182 kilometra očaravajućih svjetlosnih prikaza diljem grada. U Lisabonu postoji mnogo blagdanskih ukrasa u kojima možete uživati, uključujući Rua Augusta, koja će biti ukrašena drvećem i oblacima. Lisabonsko drvo jedno je od najviših u Europi, a položaj uz rijeku Tagus daje mu osjećaj prostora i mira koji je teško pronaći u većim glavnim gradovima.
| Foto: SOPA Images/SIPA USA
8. Krakow, Poljska: Božićni sajam u Krakovu obično počinje krajem studenog i traje do kraja prosinca. U središtu tržnice svake godine stoji prekrasno božićno drvce gdje se mnogi okupljaju kako bi uživali u blagdanskom veselju.
| Foto: Kokolskyy Yevhen