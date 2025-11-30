FOTO Ovo su najljepša božićna drvca svjetskih metropola

1. Rockefeller Center, New York: Za božićno drvce svake godine je zadužen glavni vrtlar, Erik Pauze, koji pažljivo bira koje će smreke ponosno stajati na trgu Center Plaza. Ove godine drvce dolazi iz East Greenbusha u New Yorku. Bit će prekriveno s 50.000 raznobojnih lampica, a na vrhu će biti ukrašeno Swarovski kristalnom zvijezdom. Za one koji ga žele vidjeti osvijetljenog, svjetla se pale 3. prosinca i ostat će do sredine siječnja. Iako je najpoznatije, gužve su neumoljive, a pristup je ograničen. | Foto: SOPA Images/SIPA USA