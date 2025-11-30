Obavijesti

BOŽIĆNA SVJETLA

FOTO Ovo su najljepša božićna drvca svjetskih metropola

Božićna drvca često su središnja točka grada tijekom blagdanskog razdoblja, a neka su poznata diljem svijeta. Često okupljaju uzbuđene mase dok se njihova svjetla pale na godišnjoj ceremoniji. Pogledajte gdje se nalaze ona najfascinantnija
Ukrašena svjetlima, šarenim ukrasima, neka su nevjerojatno visoka, druga uopće nisu prava drvca, ali jednako privlače pozornost. Pogledajte najimpresivnija božićna drvca diljem svijeta. | Foto: Adventzagreb.hr
