FOTO Ovo su najpovoljniji aranžmani i lampioni za Sve svete, cijene će vas iznenaditi

Obišli smo zagrebački Dolac, Müller, Interspar i Kaufland kako bi provjerili cijene i usporedili ponudu lampiona, krizantema i raznih cvjetnih aranžmana
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TRŽNICA DOLAC - Za one koji već sada planiraju posjetiti groblje, posebno su zanimljivi manji aranžmani od pravog, svježeg cvijeća koji se mogu pronaći već za pet eura, dok se za nešto veće izdvaja deset eura.
| Foto: 24sata
TRŽNICA DOLAC - Za one koji već sada planiraju posjetiti groblje, posebno su zanimljivi manji aranžmani od pravog, svježeg cvijeća koji se mogu pronaći već za pet eura, dok se za nešto veće izdvaja deset eura. |
Foto: 24sata
TRŽNICA DOLAC - Za one koji već sada planiraju posjetiti groblje, posebno su zanimljivi manji aranžmani od pravog, svježeg cvijeća koji se mogu pronaći već za pet eura, dok se za nešto veće izdvaja deset eura.
| Foto: 24sata
U ponudi na zagrebačkom Dolcu su i raskošniji aranžmani od pravog cvijeća po cijeni od 20 eura, a za isti iznos mogu se kupiti i aranžmani od umjetnog cvijeća u ukrasnim zdjelama.
| Foto: 24sata
Na Dolcu se već prodaju i lončanice. Trajnice smo pronašli po cijeni od dva eura, a u ponudi su i multiflore, odnosno vrste krizantema s brojnim sitnijim cvjetovima.
| Foto: 24sata
U nastavku pogledajte cijelu ponudu cvijeća s Dolca.
| Foto: 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
MULLER - U Mülleru na zagrebačkom Trgu bana Jelačića zatekli smo velik izbor lampiona, od klasičnih crvenih i bijelih do ukrasnih staklenih i solarnih modela.
| Foto: Muller
Među povoljnijima ističe se pakiranje od četiri crvena lampiona za 3,99 eura. To znači da jedan lampion kupca stoji približno jedan euro, što je isplativije od pojedinačne kupnje mnogih modela.
| Foto: Muller
Pojedinačni lampioni mogu se pronaći već za 1,25 eura, dok se drugi jednostavniji modeli prodaju za 2,29, 2,45 i 2,79 eura. Nešto veći crveni lampioni s ukrasnim motivima, poput srca ili ruža, na akciji stoje 3,95 eura.
| Foto: Muller
Za kupce koji žele nešto posebnije, u ponudi su i dekorativni lampioni sa zlatnim detaljima po cijeni od 5,09 eura, kao i stakleni modeli za 9,69 i 10,29 eura.
| Foto: Muller
Najskuplji u ponudi su solarni stakleni lampioni. Jedan takav stoji 19,19 eura, a drugi, u obliku srca, 19,85 eura. Njihova je prednost što se koriste sunčevom energijom pa nema potrebe za redovitom zamjenom klasičnih svijeća.
| Foto: Muller
Foto Muller
Foto 24sata
| Foto: Muller
| Foto: 24sata
Foto Muller
Foto Muller
Foto Muller
Foto Muller
Foto Muller
Foto Muller
INTERSPAR - U Intersparu u Buzinu kupci na jednom mjestu mogu pronaći lampione, krizanteme u lončanicama te različite aranžmane od umjetnog cvijeća.
| Foto: 24sata
Među povoljnijim lampionima pronašli smo model Luna po akcijskoj cijeni od 1,49 eura. Drugi jednostavniji modeli prodaju se za 1,79, 1,99 i 2,29 eura, dok stakleni lampion za koji je navedeno da gori dva dana stoji 2,99 eura.
| Foto: 24sata
Posebno je zanimljivo pakiranje od četiri velika crvena lampiona za 7,99 eura. Tako jedan komad stoji približno dva eura. Ipak, pri usporedbi treba voditi računa o veličini lampiona i predviđenom trajanju gorenja, a ne samo o cijeni.
| Foto: 24sata
U ponudi su i solarni modeli po cijeni od 12,99 eura, dok stakleni solarni lampioni stoje 13,99 eura. Na deklaracijama pojedinih modela navedeno je do 1000 dana rada, ovisno o uvjetima korištenja.
| Foto: 24sata
Kad je riječ o cvijeću, Interspar trenutačno nudi krizanteme multiflore u lončanicama po cijeni od 6,99 eura. To može biti dobar izbor za one koji umjesto rezanog cvijeća žele postaviti živu biljku.
Izbor umjetnog cvijeća također je velik, a upravo se Interspar ističe jednom od najpovoljnijih ponuda cvjetnih aranžmana. Manji aranžmani mogu se pronaći već za oko pet ili sedam eura, dok se za 9,99 eura mogu kupiti i prilično veliki, bogato ukrašeni aranžmani. U ponudi su različite kombinacije umjetnih ruža, krizantema i drugog cvijeća, a cijene raskošnijih modela dosežu 26,99 eura.
| Foto: 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
KAUFLAND - Kaufland u zagrebačkoj Sloboštini također je pripremio veliku ponudu za nadolazeće blagdane. Posebno se ističe velik izbor klasičnih lampiona, koji se prodaju pojedinačno i u većim pakiranjima.
| Foto: 24sata
Među najpovoljnijima pronašli smo crveni lampion Rips za 1,39 eura. Na akciji su i drugi modeli za 1,49 i 1,69 eura, dok pojedini veći lampioni stoje 1,89, 1,99, 2,29 i 2,99 eura.
| Foto: 24sata
Za one koji kupuju više komada, zanimljiva su i višestruka pakiranja. Primjerice, šest lampiona od 180 grama prodaje se za 5,79 eura, odnosno približno 97 centi po komadu.
| Foto: 24sata
U ponudi su i veći lampioni te ukrasni modeli, a cijene pojedinih pakiranja i proizvoda dosežu 16,99 eura. Stakleni lampion s elektroničkim uloškom, za koji je deklarirano približno 100 dana rada, na akciji stoji 6,59 eura.
| Foto: 24sata
Ipak, Kaufland se ne ističe samo lampionima. Na policama smo pronašli velik izbor umjetnog cvijeća, cvjetnih aranžmana i ukrasa za grobove.
| Foto: 24sata
Manji gotovi aranžmani mogu se pronaći već za 5,99 eura, dok ukrasne košarice, križevi i veće cvjetne kompozicije stoje 10,99, 15,99, 17,99, 19,99 i 20,99 eura. Među skupljima su raskošniji aranžmani po cijeni od 22,99 eura.
| Foto: 24sata
Posebna prednost Kauflandove ponude jest mogućnost samostalne izrade cvjetnih aranžmana. Osim umjetnih ruža, krizantema i raznog dekorativnog zelenila, kupci mogu pronaći i podloge, plitke plastične posudice za aranžiranje cvijeća te cvjećarske spužve.
Cijene pojedinih posudica kreću se već od 0,59 i 0,89 eura, a u ponudi su i drugi pribor te veće podloge. Tako oni koji imaju malo kreativnosti i vremena mogu sami složiti aranžman prema vlastitim željama, umjesto da kupuju već gotov.
| Foto: 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata
Foto 24sata