FOTO Ovo su najsretniji gradovi na svijetu za 2026. godinu: Na listi je čak i jedan naš...

Happy City Index istraživanje je koje obuhvaća oko 1.000 svjetskih gradova i rangira ih prema ukupnom zbroju bodova iz 6 područja: građani, upravljanje, okoliš, gospodarstvo, zdravstvo i mobilnost. Tri najsretnija grada na svijetu u 2026. godini su: Kopenhagen, Helsinki i Ženeva. Na listi prvih 250 gradova, od hrvatskih se gradova nalazi samo Split i to na 183. mjestu
183. Split - Na cijeloj listi od 250 gradova, našao se i naš Split. A u nastavku pogledajte koji je to najsretniji grad na svijetu.
7. Bern, Švicarska - Bern je glavni grad Švicarske i poznat je po svom starom gradu koji je pod zaštitom UNESCO-a. Smješten je uz rijeku Aare i odiše srednjovjekovnim šarmom s arkadama, tornjevima i kamenim ulicama. Grad je poznat i po mirnom načinu života te brojnim kulturnim i povijesnim znamenitostima.
6. Trondheim, Norveška - Trondheim je jedan od najstarijih gradova u Norveškoj i nekadašnja prijestolnica Vikinga. Poznat je po impresivnoj katedrali Nidaros, jednom od najvažnijih srednjovjekovnih spomenika u Skandinaviji.
5. Tokio, Japan - Tokio je glavni grad Japana i jedan od najvećih i najdinamičnijih gradova na svijetu. Poznat je po spoju futurističkih nebodera, neonskih četvrti i tradicionalnih hramova i vrtova. Grad je globalno središte tehnologije, mode i kulture, ali i mjesto s izrazito organiziranim i brzim načinom života.
4. Uppsala, Švedska - Uppsala je jedan od najstarijih i najvažnijih gradova u Švedskoj, smješten sjeverno od Stockholma. Poznata je po prestižnom Sveučilištu u Uppsali, jednom od najstarijih u Skandinaviji, te velikoj katedrali Uppsala Domkyrka.
3. Ženeva, Švicarska - Ženeva je drugi po veličini grad u Švicarskoj i važno međunarodno središte diplomacije i organizacija poput Ujedinjenih naroda i Crvenog križa. Smještena je uz Ženevsko jezero i okružena Alpama, što joj daje prepoznatljiv prirodni okvir. Grad je poznat po visokoj kvaliteti života, luksuzu i multikulturalnoj atmosferi.
2. Helsinki, Finska - Helsinki je glavni grad Finske i smješten je na obali Baltičkog mora, okružen brojnim otocima. Poznat je po modernom dizajnu, čistoj arhitekturi i spoju urbanog života s prirodom. Grad nudi mirnu, nordijsku atmosferu i visoku kvalitetu života.
1. Kopenhagen, Danska - Kopenhagen je glavni grad Danske i jedan od najugodnijih za život u Europi. Poznat je po šarenoj luci Nyhavn, biciklističkoj kulturi i modernom skandinavskom dizajnu. Grad spaja kraljevsku povijest s opuštenim, suvremenim načinom života.
