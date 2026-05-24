FOTO Ovogodišnja fešta 'Od boba' u Kaštelu Kalembovcu oduševila ponudom delicija

Kaštel Kambelovac ponovno je postao središte dobre spize i dalmatinske tradicije. Dosad najveća Fešta o' boba okupila je čak 70 udruga i ekipa te ukupno više od 500 sudionika, koji su pripremili gotovo tonu boba
Na tanjurima i u tećama se ove godine našlo svega - od klasične sipe s bobom i manistre 'po starinski' do pravih kulinarskih iznenađenja poput njoka od boba, pašticade od tune s bobom, dimljenih dagnji s bobom, falafela od boba, puževa s bobom, divljači s bobom pa čak i - sladoleda od boba.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Članovi žirija složili su se kako je kvaliteta jela ove godine podignuta na novu razinu. Posebno oduševljenje izazvao je kreativan pristup tradicionalnim receptima.
"Puno restorana bi se moglo posramiti pred ovim što smo mi danas probali ovdje. Manistra po starinski, to mi je nešto predivno! Janjeće tripice, njoki s bobom i divljač... Divota, jednostavno predivna jela i puno bolja kvaliteta nego lani. Svaka ova slastica može ići u bilo koji restoran ili u bilo koju slastičarnu bez iti malo problema. Izdvajam sladoled od boba", komentirao je jedan od članova žirija, poznati chef Duje Pisac.
A evo i laureata:
1. mjesto: Pobjednici Tripicijade u Sinju – janjeće tripice
2. mjesto: OPG Jurić-Med – bob s medom
3. mjesto: Pošteni bob – lubin s bobom
Nagrada za slatko: Banana Split – sladoled od boba
Najkreativnije jelo: OŠ kneza Trpimira – Bob s obrazon
Najinovativnije jelo: Pošteni bob – lubin s bobom
Nagrada za tradiciju "Vlado Perišin": Srce za srce – bob i manistra
Grand Prix: Spasimo Kozjak i Kaštela – 4 nijanse zelene
Bob u Kaštelima nije samo namirnica - on je tradicija, fešta i ozbiljna inspiracija za vrhunsku gastronomsku priču
