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FOTO Petak je dan za ribu! Ovo su cijene na šibenskoj ribarnici

Petak je za mnoge građane tradicionalno dan rezerviran za ribu, pa je i ovoga jutra na šibenskoj ribarnici vladala živahna atmosfera. Ponuda je bila raznolika – od svježe jadranske ribe do školjki i drugih morskih plodova, a kupci su birali namirnice za obiteljski ručak, dok su prodavači isticali kvalitetu i svježinu ulova
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Šibenik: Ponuda ribe u gradskoj ribarnici
Na štandovima nije nedostajalo ni lignji, kozica, školjki i ostalih morskih delicija koje su čest izbor za vikend obroke. Prodavači ističu kako se tijekom ljetnih mjeseci potražnja dodatno povećava zbog dolaska turista, ali i domaćih koji rado biraju svježe namirnice. Kakve su se cijene mogle pronaći na šibenskoj ribarnici ovoga petka, donosimo u nastavku. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Na štandovima nije nedostajalo ni lignji, kozica, školjki i ostalih morskih delicija koje su čest izbor za vikend obroke. Prodavači ističu kako se tijekom ljetnih mjeseci potražnja dodatno povećava zbog dolaska turista, ali i domaćih koji rado biraju svježe namirnice. Kakve su se cijene mogle pronaći na šibenskoj ribarnici ovoga petka, donosimo u nastavku. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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