FOTO Petak je dan za ribu! Ovo su cijene na šibenskoj ribarnici
Petak je za mnoge građane tradicionalno dan rezerviran za ribu, pa je i ovoga jutra na šibenskoj ribarnici vladala živahna atmosfera. Ponuda je bila raznolika – od svježe jadranske ribe do školjki i drugih morskih plodova, a kupci su birali namirnice za obiteljski ručak, dok su prodavači isticali kvalitetu i svježinu ulova
Na štandovima nije nedostajalo ni lignji, kozica, školjki i ostalih morskih delicija koje su čest izbor za vikend obroke. Prodavači ističu kako se tijekom ljetnih mjeseci potražnja dodatno povećava zbog dolaska turista, ali i domaćih koji rado biraju svježe namirnice. Kakve su se cijene mogle pronaći na šibenskoj ribarnici ovoga petka, donosimo u nastavku.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL