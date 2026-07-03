NEMA ČEGA NEMA! FOTO Petak je dan za ribu! Ovo su cijene na šibenskoj ribarnici

Petak je za mnoge građane tradicionalno dan rezerviran za ribu, pa je i ovoga jutra na šibenskoj ribarnici vladala živahna atmosfera. Ponuda je bila raznolika – od svježe jadranske ribe do školjki i drugih morskih plodova, a kupci su birali namirnice za obiteljski ručak, dok su prodavači isticali kvalitetu i svježinu ulova

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