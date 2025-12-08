FOTO Petar studira medicinu u Norveškoj i izgleda kao Apolon: Doktore, pregledaj me!

Petar iz Srbiije nedavno je postao prava TikTok senzacija. Snima videe u bolničkoj uniformi, a njegovo isklesano tijelo i prekrasno lice zapalilo je sve žene na internetu
U moru viralnih snimki koji se svakodnevno pojavljuju na društvenim mrežama, ovih dana posebno se istaknuo jedan mladić. Petar Gocobija, Srbin koji nastavlja studij medicine u Norveškoj, postao je prava senzacija na TikToku i Instagramu.
| Foto: petar_gocobija/Instagram
Na snimkama koje je objavio, Petar se pojavljuje u svojoj radnoj, bolničkoj uniformi, a žene su poludjele za njim. Na prvi pogled – visok, mišićav mladić sa istaknutim mišićima u uniformi. No otkriće da je sa naših prostora izazvalo je pravi val komplimenata, osobito među ženama s Balkana.
Komentari su većinom puni simpatija, od šaljivih poput 'Doktore, pregledajte me', do iskrenih: 'Petre, izgledaš kao princ' i 'Žene u Norveškoj stvarno imaju sreće'.
Njegov profil vrlo brzo postao je mjesto gdje žene otvoreno iskazuju svoje oduševljenje, a sam Petar dobio je status novog internet miljenika.
Ipak, osim šarma i izgleda, ono što se može zaključiti iz njegovih objava jest da Petar zaista ozbiljno shvaća svoju buduću profesiju. Osim što vrijedno studira, on i radi u bolnici.
A da njegov život nije samo učenje i rad, pokazuju i snimke iz teretane. Petar često dijeli i trenutke iz svog fitness režima. Njegov trud i posvećenost vježbanju očiti su, a žene, kako kažu, posebno vole kada pokaže rezultate svog rada na treningu.
