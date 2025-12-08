Obavijesti

Galerija

Komentari 2
ŽENE ZA NJIM LUDUJU

FOTO Petar studira medicinu u Norveškoj i izgleda kao Apolon: Doktore, pregledaj me!

Petar iz Srbiije nedavno je postao prava TikTok senzacija. Snima videe u bolničkoj uniformi, a njegovo isklesano tijelo i prekrasno lice zapalilo je sve žene na internetu
FOTO Petar studira medicinu u Norveškoj i izgleda kao Apolon: Doktore, pregledaj me!
U moru viralnih snimki koji se svakodnevno pojavljuju na društvenim mrežama, ovih dana posebno se istaknuo jedan mladić. Petar Gocobija, Srbin koji nastavlja studij medicine u Norveškoj, postao je prava senzacija na TikToku i Instagramu. | Foto: petar_gocobija/Instagram
1/34
U moru viralnih snimki koji se svakodnevno pojavljuju na društvenim mrežama, ovih dana posebno se istaknuo jedan mladić. Petar Gocobija, Srbin koji nastavlja studij medicine u Norveškoj, postao je prava senzacija na TikToku i Instagramu. | Foto: petar_gocobija/Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025