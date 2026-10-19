Razlika je ogromna FOTO Plaža Zlatni rat trajno je promijenila oblik! Evo kako se mijenjala kroz godine

Jedna od najpoznatijih hrvatskih plaža, Zlatni rat na Braču, prepoznatljiva je po svom šiljastom obliku koji se pruža u more i mijenja ovisno o vjetru, valovima i morskim strujama. No, čini se da su promjene koje su se događale tijekom godina ostavile traga na njezinu izgledu

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