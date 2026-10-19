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Razlika je ogromna

FOTO Plaža Zlatni rat trajno je promijenila oblik! Evo kako se mijenjala kroz godine

Jedna od najpoznatijih hrvatskih plaža, Zlatni rat na Braču, prepoznatljiva je po svom šiljastom obliku koji se pruža u more i mijenja ovisno o vjetru, valovima i morskim strujama. No, čini se da su promjene koje su se događale tijekom godina ostavile traga na njezinu izgledu
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Fotografije iz zraka plaže Zlatni rat koja je promijenila svoj oblik
Zlatni rat jedan je od simbola hrvatskog Jadrana, a njegov izgled oduvijek je bio podložan prirodnim promjenama. Pogledajte u fotogaleriji kako se plaža mijenjala kroz godine i koliko se njezin današnji izgled razlikuje od onoga na starim fotografijama. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Zlatni rat jedan je od simbola hrvatskog Jadrana, a njegov izgled oduvijek je bio podložan prirodnim promjenama. Pogledajte u fotogaleriji kako se plaža mijenjala kroz godine i koliko se njezin današnji izgled razlikuje od onoga na starim fotografijama. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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