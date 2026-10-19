FOTO Plaža Zlatni rat trajno je promijenila oblik! Evo kako se mijenjala kroz godine

Jedna od najpoznatijih hrvatskih plaža, Zlatni rat na Braču, prepoznatljiva je po svom šiljastom obliku koji se pruža u more i mijenja ovisno o vjetru, valovima i morskim strujama. No, čini se da su promjene koje su se događale tijekom godina ostavile traga na njezinu izgledu
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Zlatni rat jedan je od simbola hrvatskog Jadrana, a njegov izgled oduvijek je bio podložan prirodnim promjenama. Pogledajte u fotogaleriji kako se plaža mijenjala kroz godine i koliko se njezin današnji izgled razlikuje od onoga na starim fotografijama.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zlatni rat jedan je od simbola hrvatskog Jadrana, a njegov izgled oduvijek je bio podložan prirodnim promjenama. Pogledajte u fotogaleriji kako se plaža mijenjala kroz godine i koliko se njezin današnji izgled razlikuje od onoga na starim fotografijama. |
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zlatni rat jedan je od simbola hrvatskog Jadrana, a njegov izgled oduvijek je bio podložan prirodnim promjenama. Pogledajte u fotogaleriji kako se plaža mijenjala kroz godine i koliko se njezin današnji izgled razlikuje od onoga na starim fotografijama.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 27.08.2023.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 27.08.2023.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 27.08.2023.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 9.06.2025.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 9.06.2025.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 29.08.2021.
| Foto: Photo: Zvonimir Barisin/HaloPix/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 29.08.2021.
| Foto: Photo: Zvonimir Barisin/HaloPix/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 29.08.2021.
| Foto: Photo: Zvonimir Barisin/HaloPix/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 29.08.2021.
| Foto: Photo: Zvonimir Barisin/HaloPix/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 29.08.2021.
| Foto: Photo: Zvonimir Barisin/HaloPix/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 29.08.2021.
| Foto: Photo: Zvonimir Barisin/HaloPix/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 16.10.2021.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 16.10.2021.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Plaža Zlatni rat 05.09.2019.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
09.05.2018. - Pogled na plazu Zlatni rat s Vidove gore
| Foto: IVC
A ovako plaža izgleda sada, fotografije u nastavku snimljene su 08.09.2026.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL