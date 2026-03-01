FOTO Vatrena crnka Anamaria zapalila mreže: Pogledajte njezinu besprijekornu figuru

Anamaria Jurković osvaja domaću fitness scenu: s više od 24 tisuće pratitelja, ova mlada influencerica pokazuje kako kombinacija treninga, sportskih outfita i zdravog životnog stila može inspirirati sve generacije
Hrvatska fitness influencerica Anamaria Jurković sve je zapaženije ime na domaćoj Instagram sceni. S više od 24,3 tisuće pratitelja, ova mlada zaljubljenica u zdrav način života svakodnevno dijeli sadržaj koji motivira, ali i privlači pažnju estetikom.
| Foto: Instagram/ajurkovic_10
Hrvatska fitness influencerica Anamaria Jurković sve je zapaženije ime na domaćoj Instagram sceni. S više od 24,3 tisuće pratitelja, ova mlada zaljubljenica u zdrav način života svakodnevno dijeli sadržaj koji motivira, ali i privlači pažnju estetikom. |
Foto: Instagram/ajurkovic_10
Hrvatska fitness influencerica Anamaria Jurković sve je zapaženije ime na domaćoj Instagram sceni. S više od 24,3 tisuće pratitelja, ova mlada zaljubljenica u zdrav način života svakodnevno dijeli sadržaj koji motivira, ali i privlači pažnju estetikom.
| Foto: Instagram/ajurkovic_10
Na njezinom profilu dominiraju snimke intenzivnih treninga te redovito pokazuje kako izgleda njezina rutina, ali i napredak koji dolazi uz disciplinu i kontinuitet.
| Foto: Instagram/ajurkovic_10
Posebnu pažnju privlače i njezini sportski outfiti u kojima ističe isklesanu formu. Bilo da pozira na plaži, trenira uz more ili snima dinamične kadrove iz teretane, njezin profil kombinira fitness, lifestyle i dozu mediteranskog šarma.
| Foto: ajurkovic_10/instagram
Osim estetskog dijela, njezin sadržaj naglasak stavlja na zdrav život, redovitu tjelovježbu i balansiranu prehranu. Upravo ta kombinacija forme, discipline i atraktivnog vizualnog identiteta razlog je zašto broj njezinih pratitelja konstantno raste.
| Foto: Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto Instagram/ajurkovic_10
Foto ajurkovic_10/instagram
Foto ajurkovic_10/instagram
Foto ajurkovic_10/instagram
Foto ajurkovic_10/instagram
Foto ajurkovic_10/instagram
Foto ajurkovic_10/instagram
Foto ajurkovic_10/instagram
Foto ajurkovic_10/instagram
Foto ajurkovic_10/instagram
Foto ajurkovic_10/instagram
Foto ajurkovic_10/instagram