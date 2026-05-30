FOTO Plesačica nakon ozljede smršavjela uz jednostavnu dijetu: Evo kako izgleda sada

Amerikanka talijanskog porijekla, Autumn Calabrese (46), ušla je u svijet fitness industrije slučajno, a među najpoznatije influencerice lansirala ju je učinkovita 21-dnevna dijeta kao i savjeti o prehrani u perimenopauzi i kod intolerancija na hranu
Autumn Calabrese (46) je profesionalna fitness trenerica, certificirana Pilates instruktorica, trenerica za hormonalno zdravlje, certificirana nutricionistica, YouTuberica i autorica bestselera.
Na svojim društvenim mrežama često objavljuje vježbe i savjete o dijetama, a njezini online treninzi BODi Super Trainera prikupili su preko 200 milijuna pregleda, a broj i dalje raste.
Autumn je posvećena osnaživanju drugih da prihvate zdrav način života. Pomogla je tisućama ljudi da transformiraju svoje živote održivim i inspirativnim pristupom fitnessu i prehrani nakon što se i sama susrela s problemima intolerancije na hranu i perimenopauze.
S više od 20 godina iskustva u fitness industriji, pokrenula je 18 fitness programa, tri programa prehrane i bestseler o osobnom razvoju. Nedavno je pokrenula revolucionarni holistički program hormonalnog zdravlja prilagođen ženama da uravnoteže svoje hormone, pod nazivom Belle Vitale.
Rođena je u Clevelandu, Ohio, počela je plesati s 14 godina, a karijeru joj je okončala ozljeda leđa, što ju je okrenulo prema fitness industriji.
Poznata je po razvijanju načina prehrane 21 Day Fix koji ima jednostavan pristup kontroli porcija pomoću posudica u boji, bez brojanja kalorija.
Kaže kako se trenutak prosvjetljenja dogodio kad je njezina klijentica naručila salatu za ručak. Pitala se zašto ne mršavi, ali njezina salata mogla bi prehraniti obitelj. Zdrav izbor, ali pogrešne veličine. To je dovelo do stvaranja 21 Day Fixa i sustava posuda Portion Fix.
Na temelju uspjeha te dijete, Autumn je napisala izuzetno uspješnu kuharicu prodanu u preko 500.000 primjeraka, što ju je dovelo njezine vlastite kulinarske emisije koju vodi s bratom kuharom.
Gotovo dva desetljeća kasnije, pomogla je milijunima da promijene svoje živote pravom hranom u pravilnim porcijama.
