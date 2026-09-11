FOTO Počeo festival Slovenija u Puli. Stiže više od 400 izvođača

Festival Slovenija u Puli, dio međunarodnog festivalskog projekta SI.IN, prvi put se održava u Puli, a tijekom dva dana grad će ugostiti više od 400 izvođača iz Slovenije. Festival je počeo danas, a riječ je o festivalu koji kulturnim društvima omogućuju predstavljanje njihova stvaralaštva u različitim europskim gradovima
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Festival Slovenija u Puli nije zamišljen samo kao predstavljanje slovenske kulture, već i kao mjesto povezivanja ljudi i stvaranja novih kulturnih veza.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Festival Slovenija u Puli nije zamišljen samo kao predstavljanje slovenske kulture, već i kao mjesto povezivanja ljudi i stvaranja novih kulturnih veza. |
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Festival Slovenija u Puli nije zamišljen samo kao predstavljanje slovenske kulture, već i kao mjesto povezivanja ljudi i stvaranja novih kulturnih veza.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Organizatori ističu kako manifestacija kroz glazbu, pjesmu i ples želi dodatno pridonijeti prijateljstvu i kulturnoj suradnji Slovenije i Hrvatske
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL