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PREDSTAVLJAJU KULTURNA DRUŠTVA

FOTO Počeo festival Slovenija u Puli. Stiže više od 400 izvođača

Festival Slovenija u Puli, dio međunarodnog festivalskog projekta SI.IN, prvi put se održava u Puli, a tijekom dva dana grad će ugostiti više od 400 izvođača iz Slovenije. Festival je počeo danas, a riječ je o festivalu koji kulturnim društvima omogućuju predstavljanje njihova stvaralaštva u različitim europskim gradovima
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Više od 400 izvođača iz Slovenije nastupat će na Festivalu Slovenija u Puli
Festival Slovenija u Puli nije zamišljen samo kao predstavljanje slovenske kulture, već i kao mjesto povezivanja ljudi i stvaranja novih kulturnih veza. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Festival Slovenija u Puli nije zamišljen samo kao predstavljanje slovenske kulture, već i kao mjesto povezivanja ljudi i stvaranja novih kulturnih veza. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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