FOTO Počeo je Festival svjetla: Pogledajte spektakularne prizore

Zagreb je danas zablistao u svom prvom danu Festivala svjetla Zagreb. Povijesni centar grada pretvorio se u ogromnu pozornicu na otvorenom, gdje svjetlosne instalacije, 3D projekcije i interaktivni objekti oživljavaju fasade, trgove i parkove, stvarajući nezaboravan vizualni spektakl
Donji grad donosi brojne atrakcije, simpatični Anooki krase Trg kralja Tomislava (Tomislavac), dok Trg Josipa Jurja Strossmayera i Zrinjevac nude interaktivne instalacije koje uključuju posjetitelje u samu igru svjetla.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Reprezentativna pročelja poput Hrvatskog državnog arhiva i Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu dodatno sjaje u noći, a Trg Petra Preradovića (Cvjetni trg), Mažuranićev i Europski trg također su oživljeni umjetničkim svjetlosnim projektima.
Posebnu atrakciju čini legendarni plavi tramvaj ZET-a na Trgu bana Josipa Jelačića, pretvoren u svjetleću vremensku kapsulu s bijelim balonima.
Gornji grad nudi impresivne vizualne projekcije od Kaptola, preko Opatovine i Platoa Gradec, pa sve do Kule Lotrščak i Ljetne pozornice Tuškanac.
Posjetitelje tamo očekuju interaktivna igrališta, laserski show, disco na otvorenom i spektakularni svjetlosni efekti koji transformiraju povijesna pročelja.
Sve instalacije moguće je razgledati svakoga dana od 18:30 do 23:00 sata.
. Festival svjetla nije samo vizualni doživljaj, to je slavlje dolaska proljeća, kreativnosti i zajedništva koje privlači posjetitelje iz Hrvatske i svijeta.
