FOTO U Puli podijeljeno 500 porcija finog lovačkog gulaša

Na pulskoj tržnici u subotu je vladala živahna atmosfera dok su brojni građani i gosti uživali u 'lovačkom doručku' - posebnim porcijama gulaša od divlje svinje koje su besplatno podijeljene prolaznicima...
Riječ je o 500 porcija ove tradicionalne istarske delicije pripremljene u velikoj padeli, a pomoćnici kuharu su bili gradonačelnik Peđa Grbin i njegov otac.
Riječ je o 500 porcija ove tradicionalne istarske delicije pripremljene u velikoj padeli, a pomoćnici kuharu su bili gradonačelnik Peđa Grbin i njegov otac.
Riječ je o 500 porcija ove tradicionalne istarske delicije pripremljene u velikoj padeli, a pomoćnici kuharu su bili gradonačelnik Peđa Grbin i njegov otac.
okrijepljujući obrok u ožujskom jutru. Građani su se okupljali oko mirisnih lonaca, razgovarali s volonterima i kušali jelo koje se, uz pridruženi ručak, često veže uz lovačke svečanosti i istarsku gastronomsku kulturu.
Ovaj događaj, poput drugih sličnih manifestacija na tržnici, odražava puls lokalne kulture i običaja, a idealna su ideja za ovo doba godine.
