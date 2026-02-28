Obavijesti

FOTO U Puli podijeljeno 500 porcija finog lovačkog gulaša

Na pulskoj tržnici u subotu je vladala živahna atmosfera dok su brojni građani i gosti uživali u 'lovačkom doručku' - posebnim porcijama gulaša od divlje svinje koje su besplatno podijeljene prolaznicima...
Pula: 500 besplatnih porcija “Lovačkog doručka” podjeljeno na slast prisutnim puljanima
Riječ je o 500 porcija ove tradicionalne istarske delicije pripremljene u velikoj padeli, a pomoćnici kuharu su bili gradonačelnik Peđa Grbin i njegov otac. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
