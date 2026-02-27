Spektakl nad Hrvatskom: Šest planeta poravnat će se na nebu – Evo kada i gdje ih gledati

Ljubitelje zvjezdanog neba ovog vikenda, ako vremenske prilike dopuste, očekuje pravi kozmički spektakl jer će se šest planeta pojaviti zajedno na večernjem nebu.

Svi bi trebali biti vidljivi na istom dijelu neba ubrzo nakon zalaska Sunca, stvarajući prizor koji se često naziva planetarna parada.

Merkur, Venera, Saturn i Jupiter trebali bi biti vidljivi golim okom, dok će za Uran i Neptun vjerojatno biti potreban dalekozor ili teleskop.

Kada gledati iz Hrvatske?

Za Hrvatsku će najbolji dani biti oko 28. veljače i 1. ožujka, odmah nakon zalaska Sunca.

Idealno vrijeme:

30 do 60 minuta nakon zalaska Sunca

Gledati prema zapadnom horizontu

Dr. Becky Smethurst, istraživačica Kraljevskog astronomskog društva sa Sveučilišta u Oxfordu i YouTuberica, objašnjava:

- Planeti će biti u ravnoj liniji, ali to je ravna linija na zakrivljenom nebu … Svi planeti orbitiraju u istoj ravnoj ravnini. Ako zamislite da uzmete kuglu tijesta za pizzu i zavrtite je iznad glave, ona se spljošti. To se dogodilo i s plinskim oblakom oko Sunca iz kojeg su nastali planeti, i zato su svi u istoj ravnoj ravnini. Kad pogledamo noćno nebo, svi objekti Sunčeva sustava slijede otprilike istu putanju. Oni zapravo nisu poredani jedan iza drugoga u svojim orbitama, nego su trenutačno samo na istoj strani Sunčeva sustava.

Neposredno nakon zalaska Sunca, Merkur, Venera, Saturn i Neptun pojavit će se nisko na zapadnom nebu, blizu horizonta.

Mjesto s potpuno otvorenim pogledom prema horizontu najbolji je izbor, osobito za promatranje Merkura i Venere, koji će se pojaviti vrlo nisko na nebu.

Više na nebu, Uran će se nalaziti u zviježđu Bika i neće zaći prije ponoći, što promatračima s odgovarajućom opremom daje bolju priliku da ga uoče.

Jupiter će biti najlakše pronaći među šest planeta – sjat će snažno u zviježđu Blizanaca i bit će dovoljno visoko da ostane vidljiv veći dio noći, čak i iz gradova i mjesta s jačim svjetlosnim onečišćenjem.

Vidjeti šest planeta okupljenih na nebu nije svakodnevna pojava, ali nije ni toliko rijetko koliko biste mogli pomisliti.

Potpuna parada svih sedam planeta znatno je rjeđa. Jedna se dogodila u veljači 2025. godine, a proći će mnogo godina prije nego što će svih sedam ponovno biti vidljivo zajedno na taj način.

Prema aplikaciji 'Star Walk', planeti će se činiti najbliže grupiranima 28. veljače, iako točan datum ovisi o vašoj lokaciji.

Najbolji datumi za promatranje uključuju 25. veljače u São Paulu, 28. veljače u Ateni, New Yorku, Mexico Cityju i Tokiju, 1. ožujka u Pekingu, Berlinu, Londonu i Mumbaiju te 2. ožujka u Reykjaviku.

Gdje će se u Hrvatskoj najbolje vidjeti?

Ključno je pronaći tamnu lokaciju izvan grada s otvorenim pogledom prema zapadu. Evo najboljih opcija:

Kontinentalna Hrvatska

Medvednica (iznad Zagreba) – osobito zapadne padine s manje svjetlosnog zagađenja

Žumberak – vrlo tamno nebo i čist horizont

Papuk (Park prirode Papuk) – jedno od tamnijih područja u Slavoniji

Obala i otoci

Učka (vrh Vojak) – visoka pozicija i čist pogled prema zapadu

Otoci poput Dugog otoka, Visa ili Lastova – minimalno svjetlosno zagađenje

Zaleđe Zadra i Šibenika – otvoren horizont prema moru

Ako ste u gradu

U Zagrebu, Splitu, Rijeci ili Osijeku pokušajte:

otići na najvišu dostupnu točku

izbjeći izravnu gradsku rasvjetu

potražiti park ili otvoreni prostor s pogledom prema zapadu

Dr. Smethurst naglašava da izvrsno iskustvo promatranja zvijezda ne ovisi samo o tome što gledate, nego i o tome kako se pripremite.

Udobnost je također važna. Umjesto naprezanja vrata, savjetuje raširiti dekicu za piknik na tlu ili sjesti u neku vrstu ležaljke. Ako je hladno - dobro se utopliti jer ako se ne krećete, brzo postane vrlo hladno.

I na kraju, nakon što su vam se oči prilagodile, izbjegavajte jaka svjetla. Ako koristite aplikaciju na mobitelu za pronalaženje planeta, uključite opciju crvenog svjetla jer crveno svjetlo neće narušiti noćni vid kao što bi to učinilo jako bijelo svjetlo.

Čak i ako propustite vrhunac planetarne parade, nema razloga za brigu jer će se neki planeti i dalje moći vidjeti.

- Izgubit ćemo Merkur početkom ožujka, ali 7. i 8. ožujka Venera i Saturn bit će vrlo blizu jedno drugome na nebu, što će olakšati njihovo uočavanje - rekla je Smethurst.