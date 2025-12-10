FOTO Pogledajte 20 najstarijih i najljepših crkvi iz cijelog svijeta - i jedna naša je na popisu!

6. Crkva u Akabi (Jordan, 293.). Ova crkva možda nije ono što je nekada bila, ali to ne umanjuje njezinu važnost. Crkva u Akabi postojala je oko 100 godina prije nego što ju je uništio potres, a potom je bila zakopana dok je skupina arheologa nije otkrila 1990-ih. Mjesto se može učiniti „neimpresivnim“, ali riječ je o najstarijoj poznatoj crkvi izgrađenoj sa svrhom. | Foto: Wikimedia Commons