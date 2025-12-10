FOTO Pogledajte 20 najstarijih i najljepših crkvi iz cijelog svijeta - i jedna naša je na popisu!

Povijesne građevine same po sebi impresivne su, ali neke skrivaju mnogo više od grandiozne arhitekture ili stoljetne umjetnosti. Neke od najstarijih građevina istovremeno služe i kao mjesta štovanja, što ih čini posebno fascinantnima za posjetitelje
1. Hram Augusta i Livije (Francuska, 1. stoljeće).
Ono što je ostalo od ovog hrama impresivan je povijesni spomenik. Povjesničari još uvijek nagađaju kada je gradnja zapravo započela, ali se vjeruje da je to bilo između 20. i 10. pr. Kr. Turisti danas mogu uživati u njegovom očuvanju, osobito u urezanoj posveti „Rimu i Augustu Cezaru“.
| Foto: Wikimedia Commons
2. Panteon (Italija, 125.).
Italija je poznata po očuvanju povijesnih građevina, a Panteon nije iznimka. Sama zgrada je na svojoj drugoj obnovi; gradnja današnjeg trećeg Panteona započela je oko 125. godine. Ipak, originalna građevina postojala je još 25. pr. Kr. u vrijeme vladavine Augusta.
| Foto: Wikimedia Commons
3. Katakombe Svetog Kaliksta (Italija, 218.)
Iako ne radi se o crkvi u pravom smislu, katakombe su služile kao službeno groblje Crkve u Rimu. Do danas se smatraju značajnim spomenikom, s originalnim grčkim natpisima na grobovima, neki od njih pripadali su papama iz 2. do 4. stoljeća.
| Foto: Wikimedia Commons
4. Samostan Svetog Tadeja (Iran, 239.).
Na prvi pogled skroman, ovaj samostan obiluje poviješću i ljepotom. Povjesničari vjeruju da je gradnja započela 239. godine, a široko je prihvaćeno da je jedan od najstarijih crkvenih objekata na svijetu. Velik dio originalne strukture oštećen je kroz povijest, ali današnja zgrada još uvijek čuva dijelove iz 7. stoljeća.
| Foto: Wikimedia Commons
5. Crkva Dura-Europos (Sirija, 241.).
Pitate li se gdje je bila prva kućna crkva? Vjerovali ili ne, one su postojale i tada, a Crkva Dura-Europos smatra se prvom prepoznatljivom takvom. Osim toga, ovdje se nalaze i najranije otkrivene kršćanske freske, neki su i danas vidljive na zidovima.
| Foto: Wikimedia Commons
6. Crkva u Akabi (Jordan, 293.).
Ova crkva možda nije ono što je nekada bila, ali to ne umanjuje njezinu važnost. Crkva u Akabi postojala je oko 100 godina prije nego što ju je uništio potres, a potom je bila zakopana dok je skupina arheologa nije otkrila 1990-ih. Mjesto se može učiniti „neimpresivnim“, ali riječ je o najstarijoj poznatoj crkvi izgrađenoj sa svrhom.
| Foto: Wikimedia Commons
7. Samostan Svetog Antuna (Egipat, 298.).
Izvorno izgrađen oko 298. godine, ovaj drevni samostan i danas se može pohvaliti impresivnom arhitekturom i umjetninama. Pažljiva restauracija provedena je početkom 2000-ih, a Egipat je uložio nekoliko milijuna dolara kako bi osigurao dovršetak projekta.
| Foto: Wikimedia Commons
8. Katedrala Etchmiadzin (Armenija, 301.).
Ako planirate put u Armeniju, svakako posjetite katedralu Etchmiadzin, najstariju na svijetu. Osim impresivne arhitekture, zgrada čuva i nekoliko svetih relikvija poput Svetog koplja i čak djelić Noinog Kovčega.
| Foto: Wikimedia Commons
9. Katedrala Svetog Dujma (Hrvatska, 305.).
Ova hrvatska katedrala i danas izgleda impresivno, posebno jer nikada nije prošla kroz značajne obnoviteljske radove. Smatra se najstarijom katoličkom katedralom koja se i dalje koristi u izvornom obliku, a posjetitelji mogu doživjeti originalnu arhitekturu, slike i riznicu.
| Foto: Wikimedia Commons
10. Galerijev luk (Grčka, 306.).
Bilo da posjetite luk ili rotundu, povjesničari i vjernici imaju što vidjeti. Rotunda je izvorno izgrađena 306. godine i pretvorena u kršćansku crkvu u 4. stoljeću. Gradnja luka, s druge strane, započela je 298. godine i još uvijek sadrži svoje originalne mramorne reljefe.
| Foto: Wikimedia Commons
11. Santi Cosma e Damiano (Italija, 309.).
Iza tirkiznih vrata skriva se umjetnost i arhitektura iz izvorne gradnje iz 309. godine. Iako službenom crkvom nije postala do 527. godine, posjetitelji i danas mogu uživati u mramornim reljefima, mozaicima i kapelama.
| Foto: Wikimedia commons
12. Hagia Sophia, İznik (Turska, 325.).
Ne, ne radi se o onoj poznatoj Aja Sofiji, iako je i ona u Turskoj i jednako impresivna. Ovaj put govorimo o nešto starijoj građevini iz 325. godine. Tijekom povijesti doživjela je više promjena: prvo kao crkva u doba Bizanta, zatim kao džamija, potom muzej i ponovno džamija.
| Foto: Wikimedia commons
13. Panagia Ekatontapiliani (Grčka, 326.).
Tko ne voli prekrasni kameni rad na povijesnoj crkvi? Ova građevina jednako je lijepa iznutra kao i izvana, s impresivnim lukovima i umjetninama, a uz to spada među najstarije vjerske objekte svijeta.
| Foto: Wikimedia commons
14. Samostan Stavrovouni (Cipar, 327.).
Ući u ovaj samostan znači zakoračiti u samu povijest, ne samo zbog gradnje nego i zbog svetih relikvija koje se čuvaju unutra. Među njima možete vidjeti komadić Sv. Križa, jedan od Svetih Nokta, pa čak i dio užeta za koje se vjeruje da je vezivalo Isusa za križ.
| Foto: Wikimedia commons
15. Bazilika Svetog Petra (Italija, 333.).
Od izvorne strukture nije ostalo mnogo, no to današnju baziliku nimalo ne umanjuje. Gradnja Stare bazilike Svetog Petra započela je oko 333. godine, a posjetitelji i danas mogu prošetati dijelom originalnih temelja. Da stvar bude još impresivnija, Michelangelo je bio jedan od glavnih arhitekata tijekom gradnje u 1500-ima.
| Foto: Wikimedia commons
16. Samostan Paromeos (Egipat, 335.).
Ovaj samostan vjerojatno je najstariji od četiri postojeća samostana u Sketsima i još uvijek čuva većinu izvorne arhitekture iz 335. godine. Ponekad se naziva i Samostan Baramus, a posjetitelji mogu istražiti umjetnine, gradnju i svete relikvije.
| Foto: Wikimedia Commons
17. Samostan Mor Gabriel (Turska, 397.).
Prekrasni lukovi i tornjevi krase ovaj samostan, izvorno izgrađen 397. godine. Radi se o jednom od najstarijih sačuvanih sirijskih pravoslavnih samostana na svijetu, a s tolikom fenomenalnom arhitekturom teško je znati gdje prvo pogledati.
| Foto: Wikimedia Commons
18. Samostan Svetog Makara Velikog (Egipat, 360.).
Osnovan još 360. godine, ovaj samostan bio je dom nekoliko istaknutih ličnosti, uključujući kršćanske svece i crkvene oce. Najpoznatije je otkriće kripta Svetog Ivana Krstitelja i proroka Elizeja tijekom restauracije.
| Foto: Wikimedia Commons
19. Bazilika Yererouk (Armenija, 4. stoljeće)
Ova bazilika je prva u mnogočemu, jedan je od najranijih primjera armenske arhitekture i jedan od najranijih kršćanskih spomenika u zemlji koji je još uvijek sačuvan. Iako je danas u ruševinama, još uvijek možete vidjeti njezine kapele i detaljan kamenoklesarski rad.
| Foto: Wikimedia Commons
20. Bazilika Kasagh (Armenija, 4. stoljeće).
Povjesničari vjeruju da je ova skromna bazilika izgrađena u 4. stoljeću, a posjet kapeli uvjerit će vas u njezinu vrijednost. Možda nema iste lukove ili mramorne reljefe kao neke druge vjerske građevine, ali i dalje posjeduje impresivan kamenoklesarski rad i značaj.
| Foto: Wikimedia Commons