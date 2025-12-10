Obavijesti

Galerija

Komentari 0
STOLJETNA UMJETNOST

FOTO Pogledajte 20 najstarijih i najljepših crkvi iz cijelog svijeta - i jedna naša je na popisu!

Povijesne građevine same po sebi impresivne su, ali neke skrivaju mnogo više od grandiozne arhitekture ili stoljetne umjetnosti. Neke od najstarijih građevina istovremeno služe i kao mjesta štovanja, što ih čini posebno fascinantnima za posjetitelje
FOTO Pogledajte 20 najstarijih i najljepših crkvi iz cijelog svijeta - i jedna naša je na popisu!
1. Hram Augusta i Livije (Francuska, 1. stoljeće). Ono što je ostalo od ovog hrama impresivan je povijesni spomenik. Povjesničari još uvijek nagađaju kada je gradnja zapravo započela, ali se vjeruje da je to bilo između 20. i 10. pr. Kr. Turisti danas mogu uživati u njegovom očuvanju, osobito u urezanoj posveti „Rimu i Augustu Cezaru“. | Foto: Wikimedia Commons
1/21
1. Hram Augusta i Livije (Francuska, 1. stoljeće). Ono što je ostalo od ovog hrama impresivan je povijesni spomenik. Povjesničari još uvijek nagađaju kada je gradnja zapravo započela, ali se vjeruje da je to bilo između 20. i 10. pr. Kr. Turisti danas mogu uživati u njegovom očuvanju, osobito u urezanoj posveti „Rimu i Augustu Cezaru“. | Foto: Wikimedia Commons
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025