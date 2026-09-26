FOTO Pogledajte bisere Korčule iz novog kuta: Ražnjić i Žitna snimljeni iz zraka

Korčula krije brojne uvale, plaže i netaknute dijelove obale koji iz zraka izgledaju potpuno drukčije. Među njima su poluotok Ražnjić na istočnom dijelu otoka te Žitna, mala uvala smještena na njegovoj južnoj strani
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Pogled iz zraka najbolje otkriva njihove neobične obrise, kontrast kamenite obale i zelenila te prepoznatljive nijanse Jadranskog mora.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Pogled iz zraka najbolje otkriva njihove neobične obrise, kontrast kamenite obale i zelenila te prepoznatljive nijanse Jadranskog mora.
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Pogled iz zraka najbolje otkriva njihove neobične obrise, kontrast kamenite obale i zelenila te prepoznatljive nijanse Jadranskog mora.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ražnjić se nalazi na krajnjem istoku Korčule, u blizini Lumbarde. Riječ je o stjenovitom rtu koji se pruža prema otvorenom moru, ondje gdje se susreću sjeverna i južna obala otoka.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Za razliku od klasičnih uređenih plaža, ovdje prevladavaju stijene i prirodne kamene površine uz more. Upravo se iz ptičje perspektive posebno jasno vidi njegov karakterističan oblik te spoj gotovo gole kamene obale i mediteranskog raslinja.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Područje poluotoka Ražnjić evidentirano je i u dokumentima Grada Korčule kao dio ekološke mreže, što dodatno govori o prirodnoj vrijednosti tog dijela otoka.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na drugom dijelu Korčule nalazi se Žitna, jedna od prepoznatljivih malih uvala na južnoj obali. Smještena je u blizini Zavalatice, na području Čare, a riječ je o šljunčanoj plaži do koje se može stići automobilom.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Uvala je uska i okružena zelenilom, zbog čega je more u njoj zaklonjeno između dviju strana obale. Iz zraka posebno dolazi do izražaja njegova intenzivna plavo-zelena boja, koja u kombinaciji sa šumom i kamenjem stvara jedan od upečatljivijih prizora tog dijela Korčule.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Žitna je udaljena svega nekoliko stotina metara od Zavalatice, pa do nje posjetitelji mogu doći i pješice. Iako je tijekom ljeta privlačna kupačima, zadržala je izgled male prirodne uvale bez velikih turističkih sadržaja.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Kako Ražnjić i Žitna izgledaju iz potpuno drukčije perspektive, pogledajte u ostatku naše galerije.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL