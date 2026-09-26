Obavijesti

Galerija

Komentari 1
LJEPOTE OTOKA

FOTO Pogledajte bisere Korčule iz novog kuta: Ražnjić i Žitna snimljeni iz zraka

Korčula krije brojne uvale, plaže i netaknute dijelove obale koji iz zraka izgledaju potpuno drukčije. Među njima su poluotok Ražnjić na istočnom dijelu otoka te Žitna, mala uvala smještena na njegovoj južnoj strani
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Poluotok Ražnjić na Korčuli snimljen iz zraka
Pogled iz zraka najbolje otkriva njihove neobične obrise, kontrast kamenite obale i zelenila te prepoznatljive nijanse Jadranskog mora. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/44
Pogled iz zraka najbolje otkriva njihove neobične obrise, kontrast kamenite obale i zelenila te prepoznatljive nijanse Jadranskog mora. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026