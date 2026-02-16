FOTO Pogledajte ludu povorku na 200. Samoborskom fašniku

Povorka mjesnih odbora i alegorijskih kola MO Molvice, MO Bregana, MO Rude, MO Galgovo, MO Vrbovec Samoborski, MO Hrastina, MO Konšćica oduševila je sve okupljene u sklopu 200. obljetnice Samoborskog fašnika
Povorka na jubilarnom 200. Samoborskom fašniku bila je uistinu impresivna.
Povorka na jubilarnom 200. Samoborskom fašniku bila je uistinu impresivna.
Povorka na jubilarnom 200. Samoborskom fašniku bila je uistinu impresivna.
Maske su ove godine bile uistinu maštovite.
U povorci su sudjelovali mjesni odbori i alegorijska kola MO Molvice, MO Bregana, MO Rude, MO Galgovo, MO Vrbovec Samoborski, MO Hrastina, MO Konšćica.
U nastavku pogledajte ludu atmosferu koja je u nedjelju vladala Samoborom.
