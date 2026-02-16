Obavijesti

MAŠKARE OSVOJILE GRAD

FOTO Pogledajte ludu povorku na 200. Samoborskom fašniku

Povorka mjesnih odbora i alegorijskih kola MO Molvice, MO Bregana, MO Rude, MO Galgovo, MO Vrbovec Samoborski, MO Hrastina, MO Konšćica oduševila je sve okupljene u sklopu 200. obljetnice Samoborskog fašnika
Velika povorka maskiranih grupa na 200. Samoborskom fašniku
Povorka na jubilarnom 200. Samoborskom fašniku bila je uistinu impresivna. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Povorka na jubilarnom 200. Samoborskom fašniku bila je uistinu impresivna. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
