FOTO Pogledajte novu otkačenu kolekciju: Izabel Kovačić spojila je mušku i žensku modu!

Izabela Kovačić kroz brend IZAKOVA predstavlja novu kolekciju za jesen i zimu 2026. koja spaja muške i ženske modne elemente. Precizni krojevi, različiti materijali i neočekivani kontrasti daju joj poseban karakter
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Izabela Kovačić stoji iza modnog brenda IZAKOVA, koji kroz kolekcije gradi prepoznatljiv dizajnerski potpis. U fokusu su suvremeni krojevi, kvalitetni materijali i komadi prilagodljivi različitim stilovima.
| Foto: Gosia Turczyńska
Izabela Kovačić stoji iza modnog brenda IZAKOVA, koji kroz kolekcije gradi prepoznatljiv dizajnerski potpis. U fokusu su suvremeni krojevi, kvalitetni materijali i komadi prilagodljivi različitim stilovima. |
Foto: Gosia Turczyńska
Izabela Kovačić stoji iza modnog brenda IZAKOVA, koji kroz kolekcije gradi prepoznatljiv dizajnerski potpis. U fokusu su suvremeni krojevi, kvalitetni materijali i komadi prilagodljivi različitim stilovima.
| Foto: Gosia Turczyńska
IZAKOVA novom kolekcijom za jesen i zimu 2026. nastavlja istraživati granice između muške i ženske mode. Umjesto jasnog razdvajanja, različiti elementi spajaju se u suvremenu i prilagodljivu garderobu.
| Foto: Gosia Turczyńska
Kolekcija se poigrava androginim izgledom kroz naglašena ramena, široke hlače, odijela i kravate. Strože krojeve nadopunjuju definirani struk, prozirni slojevi i nježniji detalji.
| Foto: Gosia Turczyńska
Jedno od polazišta kolekcije bile su passementerie tehnike i tradicionalna ručna dorada. Povijesni dekorativni elementi nisu doslovno preneseni, već su reinterpretirani kroz suvremene krojeve i kontraste.
| Foto: Gosia Turczyńska
U kolekciji se izmjenjuju 100-postotna vuna, talijanska koža, brušena koža, svila i umjetno krzno. Različite teksture stvaraju kontrast između strogoće krojeva i mekših, senzualnijih elemenata.
| Foto: Gosia Turczynska
Dio inspiracije stigao je iz Italije, a početno istraživanje bilo je usmjereno prema Firenci i njezinoj renesansnoj baštini. Taj se utjecaj u konačnici vidi kroz precizno krojenje, uglačane površine i odmjerenu senzualnost.
| Foto: Gosia Turczynska
Jedan od upečatljivijih elemenata kolekcije je brušena koža u Baby Blue nijansi. Nježna boja pojavljuje se kroz više različitih silueta koje se mogu kombinirati međusobno ili nositi zasebno.
| Foto: Gosia Turczynska
AW26 zamišljena je kao modularna garderoba čiji se komadi mogu nositi zajedno, ali i uklopiti u postojeći ormar. Koža, brušena koža i umjetno krzno daju kolekciji odvažniji izgled, dok krojevi ostaju nosivi i prilagodljivi.
| Foto: Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczyńska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska
Foto Gosia Turczynska