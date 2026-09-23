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PRECIZNI KROJEVI

FOTO Pogledajte novu otkačenu kolekciju: Izabel Kovačić spojila je mušku i žensku modu!

Izabela Kovačić kroz brend IZAKOVA predstavlja novu kolekciju za jesen i zimu 2026. koja spaja muške i ženske modne elemente. Precizni krojevi, različiti materijali i neočekivani kontrasti daju joj poseban karakter
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FOTO Pogledajte novu otkačenu kolekciju: Izabel Kovačić spojila je mušku i žensku modu!
Izabela Kovačić stoji iza modnog brenda IZAKOVA, koji kroz kolekcije gradi prepoznatljiv dizajnerski potpis. U fokusu su suvremeni krojevi, kvalitetni materijali i komadi prilagodljivi različitim stilovima. | Foto: Gosia Turczyńska
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Izabela Kovačić stoji iza modnog brenda IZAKOVA, koji kroz kolekcije gradi prepoznatljiv dizajnerski potpis. U fokusu su suvremeni krojevi, kvalitetni materijali i komadi prilagodljivi različitim stilovima. | Foto: Gosia Turczyńska
Komentari 1

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