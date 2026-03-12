FOTO Pogledajte ponudu: Ovo je novi dio Name u Radićevoj

Na dan otvorenja trgovine u samom centru Zagreba nije bilo gužve kakvu bi mnogi očekivali. Dapače, tijekom duljeg vremena u trgovinu je ušlo tek desetak kupaca. Ispred ulaza nije bilo redova, a ni unutra nije bilo posebne navale, iako je riječ o brendu koji je desetljećima bio dio gradske svakodnevice. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL