FOTO Pogledajte ponudu: Ovo je novi dio Name u Radićevoj

Nakon zatvaranja robne kuće u Ilici, dio Name s Kvaternikova trga preselio se u Radićevu ulicu u središtu Zagreba. Novi prostor donosi izbor odjeće, modnih dodataka i drugih proizvod
Na dan otvorenja trgovine u samom centru Zagreba nije bilo gužve kakvu bi mnogi očekivali. Dapače, tijekom duljeg vremena u trgovinu je ušlo tek desetak kupaca. Ispred ulaza nije bilo redova, a ni unutra nije bilo posebne navale, iako je riječ o brendu koji je desetljećima bio dio gradske svakodnevice.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
|
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Otvorenje nove trgovine najavljeno je dan ranije. Vrata su se trebala otvoriti u 8 sati ujutro, a kupce je čekala i akcija, 20 posto popusta na žensku konfekciju. Ponuda uključuje različite odjevne komade i modne dodatke, a tu je i razna obuća te kožna galanterija.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Nama nije bila samo još jedna trgovina u centru grada. Za mnoge Zagrepčane bila je dio svakodnevice: mjesto gdje se kupovala odjeća za školu, gdje su roditelji vodili djecu u kupovinu ili gdje su se tražili pokloni za blagdane.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
No, prvi dan rada nove trgovine pokazao je zanimljiv kontrast između nostalgije na internetu i trenutnog interesa kupaca. Unatoč medijskoj pozornosti i popustima, trgovina nije bila puna.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL
