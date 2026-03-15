OD 15.3. DO 21.3.

Veliki tjedni horoskop: Djevica je svadljiva, Vaga je vitalna i energična, Škorpion odvažan...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 6 min
Veliki tjedni horoskop: Djevica je svadljiva, Vaga je vitalna i energična, Škorpion odvažan...
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Zahvaljujući vladavini vašeg znaka od 21.3. komunikativnošću i snalažljivošću ćete oduševljavati nadređene, ali i ljude iz konkurentnih tvrtki. Zagolicat će vas nova ponuda, a na vama je da odlučite jeste li spremni za promjene.

LJUBAV - Sve na što ste dugo čekali počet će vam se ispunjavati. Osamljeni imaju priliku pronaći svoju srodnu dušu, a zaljubljeni uživati u nježnostima i pažnji voljene osobe. Mogli biste dobiti bračnu ponudu, objaviti zaruke ili planirati potomstvo.

ZDRAVLJE - Podložni ste ozljedama. Suzdržite se od ikakvih opasnih radnji, a tjelesnu aktivnost ograničite na laganu šetnju. Ne zaboravite na dobar provod s prijateljima, čije će vas društvo energetski puniti.

Najbolji dan: 20. ožujka

Najlošiji dan: 17. ožujka

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Koncentracija vam je odlična, snalažljivi ste i brzo reagirate u napetim situacijama. Riješit ćete zapetljane odnose te svojim sposobnostima napredovati. Ovladat ćete novim znanjima i tehnologijama.

LJUBAV - Sumnjat ćete u partnerove osjećaje, iako bez razloga. Ne kvarite nepotrebno odnos koji se dobro razvija. Prihvatite poziv za izlazak i zabavu jer je na pomolu zanimljivo poznanstvo, a moguće i ljubavna veza koja će vas nadahnuti.

ZDRAVLJE - Sunce je u vašem znaku i ono je zaslužno za vašu dobru vitalnost. Izdržljivi ste i mnoge su se vaše tegobe povukle, no imate problema s raspoloženjima pa znate biti drski prema ljudima.

Najbolji dan: 18. ožujka

Najlošiji dan: 15. ožujka

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO  - Organizirajte se. Neplansko poslovanje stvorit će zbrku i utjecati na pomanjkanje vremena. Suradnici neće biti susretljivi. Budite oprezni u komunikaciji – „lovit „će vas za svaku izgovorenu riječ.

LJUBAV - Venera u vašem znaku neke će nagnati da se preko noći vežu bračnim sponama, zaruče ili zaljube, a druge da ozbiljnije razmisle o ljubavnim promjenama koje im se nude. Privući će vas osoba po svemu suprotna vama, ali ćete se jako dobro nadopunjavati.

ZDRAVLJE - Čuvajte zdravlje jer alkohol, cigarete i nespavanje mogu vas itekako oslabiti. Loše ćete se nositi sa stresom. Umjesto da negativnu energiju potiskujete u sebi, istrošite je trčanjem ili vožnjom na biciklu.

Najbolji dan: 16. ožujka

Najlošiji dan: 19. ožujka

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Pružit će vam se prilika da ponovite nešto u čemu se ranije niste iskazali, možda razgovor ili putovanje. Odnosi sa suradnicima bit će poticajni, a vaša sposobnost logičkog zaključivanja nenadmašni.

LJUBAV - Nervoza koju ćete osjećati bit će glavni krivac za brojne svađe i razmirice s bližnjima. Mogle bi pasti teške riječi, stoga prije svake rasprave dobro razmislite želite li uistinu uvrijediti partnera. Neki među vama mogli bi upoznati zanimljivu osobu putem društvenih mreža.

ZDRAVLJE - Naklonjeni Masrs u Ribama bit će zaslužan za vaš proljepšan izgled i dobro raspoloženje. Druželjubivi ste i otvoreni, no ipak pazite da se ne izlažete pretjeranim naporima koji vode u iscrpljenost.

Najbolji dan: 17. ožujka

Najlošiji dan: 20. ožujka

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Očekuju vas zastoji i nejasnoće. Morat ćete uložiti više koncentracije i energije kako biste otklonili novčane probleme. Neke kolege razočarat će vas svojim postupcima pa se manje oslanjajte na timski rad.

LJUBAV - Neće vam biti dosadno. Burne svađe s partnerom završit će strasnim pomirenjem, a ako ste samac, pripremite se na uzbudljive trenutke i zanimljiva poznanstva na najneobičnijim mjestima. Netko se zaljubljuje u vas, u što ćete se uskoro uvjeriti.

ZDRAVLJE - Osjećat ćete se umorno i nervozno pa ćete slobodno vrijeme najradije provoditi u samoći. Na trenutke ćete osjećati potrebu za akcijom, da biste se već u sljedećem povukli. Pripazite na svoje kronične tegobe!

Najbolji dan: 21. ožujka

Najlošiji dan: 15. ožujka

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Iskoristite svoje potencijale za pomake - sada vam je taj put olakšan. Poslovanje s inozemstvom ili udaljenim mjestima donose dobit. Mogli biste pohađati poučan tečaj ili seminar.

LJUBAV - Mars u Ribama vas potiče na svađe, razdražljive primjedbe upućene partneru i potrebu da bude po vašem. Mogli biste se upustiti u vezu s osobom koja će biti jako zaljubljena u vas, ali ne i vi u nju. No s vremenom i vaši će se osjećaji probuditi.

ZDRAVLJE - Vaše se zdravlje poboljšava pa ćete i sami osjetiti da imate više energije. Interesi će vam se kretati u smjeru duhovnosti pa biste mogli otpočeti s meditacijom, jogom ili nečime što smiruje duh.

Najbolji dan: 20. ožujka

Najlošiji dan: 18. ožujka

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Nije povoljno vrijeme za promjene i veća ulaganja. Nećete biti dovoljno koncentrirani ni motivirani za izvršavanje obaveza, pa će pomoć suradnika biti od presudne važnosti. Oslonite se na njih.

LJUBAV - Zaokupljenost poslom neće vam ostavljati mnogo vremena da se posvetite osjećajnim potrebama. Partner će vam zamjerati odsustvo duhom, a vi ćete češće nego ikad bježati u osamu. Slobodni, netko vas izaziva, ali i zavodi igrom riječi.

ZDRAVLJE - Vitalni ste i energični, ali i previše nemirni pa ste najsretniji ako ste tamo gdje se nešto događa. Mogli biste pretjerivati, što će rezultirati pojačanim iscrpljenjima. Jutro započnite kaloričnim doručkom.

Najbolji dan: 16. ožujka

Najlošiji dan: 21. ožujka

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO -  Odvažni ste i uživate veliki ugled u javnosti. Pravo je vrijeme da zatražite povišicu, iznesete nadređenima svoje ideje ili započnete ostvarenje dugo odgađanog projekta. Nekima će se povećati plaća.

LJUBAV - Stvari se pokreću s mjesta, dobivate sve više prostora u partnerovom životu i uspješno se borite za ono što vam pripada. Ako ste često na društvenim mrežama, moguća je ljubav na daljinu ili poznanstvo sa strancem koji će vas oduševiti.

ZDRAVLJE - Često ćete biti napeti, iako nećete moći dokučiti uzroke. Planetarni utjecaji su takvi da vas čine nemirnima, što će se nekima od vas odraziti na loš i nekvalitetan san. Opuštajte se meditacijom i biljnim čajevima.

Najbolji dan: 19. ožujka

Najlošiji dan: 15. ožujka

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Očekuju vas krupne promjene osobito kada je posrijedi kadrovska politika, sredstva za rad i raspodjela zadataka. Mogli biste promijeniti radno mjesto ili raditi na drukčijem opisu poslova. Nekima se otvaraju putovi prema inozemstvu.

LJUBAV - Uživat ćete u ljubavnim osvajanjima. Predstoji vam poznanstvo koje bi brzo moglo prerasti u nešto dublje, a novu simpatiju upoznat ćete među prijateljima. Vezani, otvorenim razgovorom riješit ćete davne nesuglasice i unaprijediti ljubavni odnos.

ZDRAVLJE - Nećete biti u punoj formi, pa će vašem organizmu trebati mnogo odmora i sna. Imate li zdravstvenih tegoba, nemojte ih pokušavati liječiti na svoju ruku nego zatražite liječničku pomoć.

Najbolji dan: 20. ožujka

Najlošiji dan: 19. ožujka

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Ugled i popularnost će vam porasti, osobito ako je vaš rad izložen javnosti. Bit ćete iznimno korisni za svoju radnu sredinu, a poslovi koji vam se ponude mogli bi proširiti vaše znanje.

LJUBAV - Uloženi trud u ljubavni odnos urodit će plodom, pa će mnogi poboljšati vezu i u nju vratiti romantiku. No odnosom će se još provlačiti stare sumnje ili neiskrenosti, pa pripazite da ne odete u krajnost. Vaši ili partnerovi roditelji mogli bi se previše miješati u vaš odnos.

ZDRAVLJE - Puni ste energije i entuzijazma koji će vam omogućiti da se bavite svim vrstama tjelesnih aktivnosti, pa čak i onim najzahtjevnijima. Mlađi bi mogli imati problematičan ten, a stariji se žaliti na suhoću kože lica.

Najbolji dan: 17. ožujka

Najlošiji dan: 21. ožujka

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Ostavljat ćete sjajan dojam na okolinu, a kontakti i poznanstva ljudi na visokom položaju pomoći će vam da vaša karijera krene željenim tokom. Nezaposleni bi se mogli zaposliti, osobito nakon 20. ožujka.

LJUBAV - Mnogo ćete pozornosti polagati na kvalitetno druženje s partnerom. Zajedničke večere, duge šetnje i posjeti kinu postat će nezaobilazni dio vaše svakodnevice, a ujedno i odličan način za ponovno zbližavanje. Samci će se zagledati u nekog privlačnog.

ZDRAVLJE - Iako imate mnogo energije i izdržljivi ste, ipak ste u razdoblju pojačanog stresa. Ljudi iz vaše posredne ili neposredne okoline prilično će vas umarati pa ćete morati opreznije birati s kime se družite.

Najbolji dan: 16. ožujka

Najlošiji dan: 18. ožujka

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Sposobni ste i organizirani, što će učvrstiti dobar ugled u radnoj sredini. Povoljno su aspektirani planovi i ugovori vezani uz inozemstvo, a idealno je vrijeme i da razmislite o doškolovanju.

LJUBAV - Puni samopouzdanja, nećete se zadovoljavati sitnicama. Znate što želite i kako to dobiti. Suprotni će spol vašu novostečenu samouvjerenost smatrati vrlo privlačnom, što slobodnima otvara dobru priliku za promjenu samačkog statusa.

ZDRAVLJE - Razvijajte samodisciplinu i počnite se držati davno donesenih odluka o rješavanju poroka koji vam ugrožavaju zdravlje. Iscrpljuje vas Mars u vašem znaku, no ostali su planeti na vašoj strani pa dobro podnosite stres i napore.

Najbolji dan: 17. ožujka

Najlošiji dan: 15. ožujka

