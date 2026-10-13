FOTO Pogledajte sva modna izdanja Olje Vori: Obožava boje, uzorke i spajanje nespojivog!

Kada su u pitanju modni dodaci i obuća, prednost uvijek daje cipelama nad torbicama. Voli salonke, čizme iznad koljena te tenisice jer gaji sportski duh. Ipak, postoji jedan komad odjeće koji izrazito izbjegava nositi, a to su najlonke koje, kako sama priznaje, nikako ne voli. | Foto: Goran Čižmešija/Style Seconds