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Ne boji se eksperimentirati

FOTO Pogledajte sva modna izdanja Olje Vori: Obožava boje, uzorke i spajanje nespojivog!

Olja Vori izgradila je prepoznatljiv stil koji redovito mami poglede na zagrebačkim ulicama. Njezina ljubav prema modi općepoznata je činjenica, a hrabri odabiri čine je pravom inspiracijom za sve koji vole izlazak iz modnih okvira
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FOTO Pogledajte sva modna izdanja Olje Vori: Obožava boje, uzorke i spajanje nespojivog!
Ono što najviše karakterizira Oljin stil jest njezina neustrašiva igra bojama i upečatljivim uzorcima. | Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
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Ono što najviše karakterizira Oljin stil jest njezina neustrašiva igra bojama i upečatljivim uzorcima. | Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
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