FOTO Pogledajte sva modna izdanja Olje Vori: Obožava boje, uzorke i spajanje nespojivog!

Olja Vori izgradila je prepoznatljiv stil koji redovito mami poglede na zagrebačkim ulicama. Njezina ljubav prema modi općepoznata je činjenica, a hrabri odabiri čine je pravom inspiracijom za sve koji vole izlazak iz modnih okvira
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Ono što najviše karakterizira Oljin stil jest njezina neustrašiva igra bojama i upečatljivim uzorcima.
| Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Ono što najviše karakterizira Oljin stil jest njezina neustrašiva igra bojama i upečatljivim uzorcima. |
Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Ono što najviše karakterizira Oljin stil jest njezina neustrašiva igra bojama i upečatljivim uzorcima.
| Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Zanimljivo je da rijetko nosi crnu boju, a puno više uživa u spajanju jarkih i neočekivanih nijansi.
| Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Bilo da nosi upečatljiv leopard uzorak, ili kombinira svijetlu plavu s bordo crvenom, njezine kombinacije gotovo uvijek bilježe stopostotnu uspješnost. Posebno voli iskoristiti jesen kako bi pokazala da hladniji dani nisu rezervirani samo za tamne i neutralne tonove.
| Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL
Vodi se jednostavnim pravilom da trendovi mogu poslužiti kao inspiracija, ali uvijek ostaje vjerna sebi.
| Foto: Luka Stanzl/Pixsell
Kada ne zna što odjenuti, Olja poseže za sigurnim opcijama koje u njezinoj izvedbi nikada nisu dosadne. Tijekom zime najčešće bira haljinu i čizme ili kvalitetno žensko odijelo.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
U modnom svijetu posebno cijeni talijanske dizajnere jer, kako kaže, zrače šarmom i razigranošću te istinski slave život. Skandinavski ili francuski minimalizam manje joj odgovaraju, a zanimljivo je da unatoč besprijekornom izgledu za spremanje treba iznimno malo vremena.
| Foto: 24sata
Kada su u pitanju modni dodaci i obuća, prednost uvijek daje cipelama nad torbicama. Voli salonke, čizme iznad koljena te tenisice jer gaji sportski duh. Ipak, postoji jedan komad odjeće koji izrazito izbjegava nositi, a to su najlonke koje, kako sama priznaje, nikako ne voli.
| Foto: Goran Čižmešija/Style Seconds
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Goran Čižmešija/Style Seconds
Foto Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
Foto Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Boris Scitar/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Tibor Jurjevic/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL
Foto Bruno Fantulin/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL