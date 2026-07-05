FOTO Pokazala nesavršenosti i zaludila internet: 'Želim da akne postanu seksi'

Alix Earle priznala je da ju je inspirirala Kendall Jenner, koja je otvoreno govorila o aknama. Nekad je skrivala probleme s kožom, a danas tvrdi da su joj upravo iskrenost i pokazivanje nesavršenosti donijeli uspjeh
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Alix Earle otkrila je da ju je kao tinejdžericu posebno inspirirala kampanja Kendall Jenner za Proactiv. Tada je prvi put vidjela poznatu osobu koja otvoreno govori o problematičnoj koži. Kaže da joj je to pomoglo shvatiti da nije jedina koja prolazi kroz takve probleme i da se ne mora skrivati.
| Foto: Instagram/alixearle
Alix Earle otkrila je da ju je kao tinejdžericu posebno inspirirala kampanja Kendall Jenner za Proactiv. Tada je prvi put vidjela poznatu osobu koja otvoreno govori o problematičnoj koži. Kaže da joj je to pomoglo shvatiti da nije jedina koja prolazi kroz takve probleme i da se ne mora skrivati. |
Foto: Instagram/alixearle
Alix Earle otkrila je da ju je kao tinejdžericu posebno inspirirala kampanja Kendall Jenner za Proactiv. Tada je prvi put vidjela poznatu osobu koja otvoreno govori o problematičnoj koži. Kaže da joj je to pomoglo shvatiti da nije jedina koja prolazi kroz takve probleme i da se ne mora skrivati.
| Foto: Instagram/alixearle
Iako joj je bilo neugodno pokazivati lice tijekom najtežih razdoblja s cističnim aknama, Alix tvrdi da joj je baš ta iskrenost donijela veliki uspjeh. U početku se bojala osuda i reakcija ljudi. Kasnije je shvatila da pratitelji više cijene stvarnost nego savršene fotografije.
| Foto: Instagram/alixearle
Priznala je da je često gledala druge djevojke na društvenim mrežama i mislila da samo ona ima problematičnu kožu. Zbog toga je osjećala nesigurnost i dodatni pritisak. Tek kasnije je shvatila koliko filteri i uređivanje fotografija stvaraju nerealnu sliku.
| Foto: Instagram/alixearle
Alix je podijelila fotografije na kojima se vide izraženi problemi s kožom na licu i vratu. Fotografije su nastale tijekom razdoblja kada se pripremala za brojna događanja i putovanja. Umjesto skrivanja, odlučila je pokazati stvarno stanje kože.
| Foto: Instagram/alixearle
Tijekom tretmana kože liječnici su joj preporučili da nekoliko dana potpuno izbjegava šminku. Cilj je bio omogućiti koži da se odmori i oporavi bez dodatnih iritacija. Mnogi pratitelji ostali su iznenađeni kada su vidjeli njezino lice bez šminke i filtera.
| Foto: Instagram/alixearle
Nakon nekoliko dana bez šminke Alix je došla do zanimljivog zaključka. Rekla je da je shvatila kako ljudi uglavnom ne obraćaju pažnju na stvari koje nas same najviše muče. Dodala je da smo često sami sebi najveći kritičari i da sami stvaramo najveći pritisak.
| Foto: Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle
Foto Instagram/alixearle