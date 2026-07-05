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FOTO Pokazala nesavršenosti i zaludila internet: 'Želim da akne postanu seksi'

Alix Earle priznala je da ju je inspirirala Kendall Jenner, koja je otvoreno govorila o aknama. Nekad je skrivala probleme s kožom, a danas tvrdi da su joj upravo iskrenost i pokazivanje nesavršenosti donijeli uspjeh
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FOTO Pokazala nesavršenosti i zaludila internet: 'Želim da akne postanu seksi'
Alix Earle otkrila je da ju je kao tinejdžericu posebno inspirirala kampanja Kendall Jenner za Proactiv. Tada je prvi put vidjela poznatu osobu koja otvoreno govori o problematičnoj koži. Kaže da joj je to pomoglo shvatiti da nije jedina koja prolazi kroz takve probleme i da se ne mora skrivati. | Foto: Instagram/alixearle
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Alix Earle otkrila je da ju je kao tinejdžericu posebno inspirirala kampanja Kendall Jenner za Proactiv. Tada je prvi put vidjela poznatu osobu koja otvoreno govori o problematičnoj koži. Kaže da joj je to pomoglo shvatiti da nije jedina koja prolazi kroz takve probleme i da se ne mora skrivati. | Foto: Instagram/alixearle
Komentari 1

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