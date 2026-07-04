Zašto im propadaju veze: Ovan isključuje partnera iz planova, Ribe žele da im čita misli...

LAV: Previše je zauzet da bi gubio vrijeme na "skoro" i "nije dovoljno dobro", pa donosi snažnu i zdravu odluku da prekine veze. Iako je to bolje nego nekoga zavesti i slomiti mu srce, to je proces koji Lava čini lošim u vezama. Zna da je sve u svemu i ne želi se zadovoljiti manjim. Srećom, njihovo samopouzdanje je izuzetno privlačno tako da vjerojatno neće dugo biti sami. | Foto: Fotolia