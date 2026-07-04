Zašto im propadaju veze: Ovan isključuje partnera iz planova, Ribe žele da im čita misli...

Svaki horoskopski znak ima obrazac ponašanja u vezama. Razumijevanje onoga što svaki horoskopski znak čini lošim u vezama dat će vam nešto na čemu možete raditi i povećati mogućnost da vaše veze u budućnosti procvjetaju
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Ponekad veze završe i prije nego što su zapravo počele. Tada se preispitujete što se dogodilo, a ne shvaćate da svaki horoskopski znak ima užasne navike u vezama koje utječu na to kako vole.
| Foto: 123RF
Ponekad veze završe i prije nego što su zapravo počele. Tada se preispitujete što se dogodilo, a ne shvaćate da svaki horoskopski znak ima užasne navike u vezama koje utječu na to kako vole.
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Foto: 123RF
Ponekad veze završe i prije nego što su zapravo počele. Tada se preispitujete što se dogodilo, a ne shvaćate da svaki horoskopski znak ima užasne navike u vezama koje utječu na to kako vole.
| Foto: 123RF
OVAN: Njihove romantične veze završavaju prije nego što počnu jer im ne pristupaju s pažnjom i promišljenošću. Ovan pravi planove i nikada ne uključuje partnera, ali se iznenadi kada ga partner suoči s tim. Iako su možda očekivali da će ih partner ostaviti, ne pokazuju ničim da su uložili u dugoročnu vezu. U redu je praviti se hladnim, ali ne do te mjere da se potpuno izbaci partnera iz svog života.
| Foto: Fotolia
BIK: Loši su u vezama zbog vrlo složenog skupa testova i kušnji koje postavljaju pred partnera. Treba im toliko puno vremena dok se pokušavaju uvjeriti da je osoba dovoljno dobra da na kraju izgube strpljenje i odluče da se sve to ne isplati. Bik ne razumije da potencijalni partner ne želi dokazati da je vrijedan njegove pažnje. Ponekad moraju jednostavno imati vjere i pustiti da se dogodi što god se dogodi.
| Foto: Fotolia
BLIZANCI: Ne uspijevaju u vezama jer imaju tzv. "kajanje kupca" i vole držati svoje opcije otvorenima. Ne žele se vezati u slučaju da se pojavi netko bolji. Također ne vole kada stvari postanu emocionalno kaotične. Za njih je bolje držati nekoga na distanci, a ako se veza ne pretvori u nešto ozbiljno, nema štete. Barem ne prema njima samima.
| Foto: Fotolia
RAK: Njihov problem u vezama je što vide potencijal koji nije uvijek tu. Ako je partner od početka iskren da ne želi nešto ozbiljno, Rak misli da mu može promijeniti mišljenje. Ali nije iskren prema sebi. Nije zdravo odabrati nekoga samo zato što je izazov nad kojim treba pobijediti. Sljedeći put, trebao bi vjerovati kada mu netko kaže da nije zainteresiran i krenuti dalje.
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LAV: Previše je zauzet da bi gubio vrijeme na "skoro" i "nije dovoljno dobro", pa donosi snažnu i zdravu odluku da prekine veze. Iako je to bolje nego nekoga zavesti i slomiti mu srce, to je proces koji Lava čini lošim u vezama. Zna da je sve u svemu i ne želi se zadovoljiti manjim. Srećom, njihovo samopouzdanje je izuzetno privlačno tako da vjerojatno neće dugo biti sami.
| Foto: Fotolia
DJEVICA: Obično bude loša u vezama jer se udaljava od svog partnera. Kada se s partnerom nađu u dvije različite životne točke, ne povezuju se na pozitivan način i Djevica odlučuje da je najbolje krenuti svatko svojim putem. Znaju da ne mogu siliti vezu, posebno kada niti jedan partner nema emocionalne resurse za stvaranje trajne veze. Ali se i ne osjećaju ništa bolje zbog gubitka potencijalne srodne duše.
| Foto: Fotolia
VAGA: Toliko je nevjerojatno oprezna da ne kaže ili učini nešto pogrešno u vezi da nije vjerna sebi. I to čini njihove veze neautentičnima. Nemoguće im je održati ovakvu vezu jer cvjetaju kada ima iskrenosti, a ranjivost ih zbližava s partnerom. Izvrsno je što su obzirni prema tuđim osjećajima, ali ne do te mjere da se previše boje otkriti svoje pravo ja.
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ŠKORPION: Njihov problem u vezama je što stvari na početku vrlo brzo postanu intenzivne, ali ubrzo nestanu. Nema manjka privlačnosti, ali vrlo je malo ičeg drugog, i to ih tjera da se povuku i traže izlaz. U ovom slučaju, nema dovoljno za izgradnju zdrave veze. To postaje ništa više od fizičkog ispunjenja, ali ništa dalje od toga se ne razvije.
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STRIJELAC: Obično ne uspijeva u vezama jer im ne treba dugo da osjete da ih partnerstvo guši. Cijene svoju neovisnost i žele se osjećati slobodnima raditi što žele, bez osjećaja vezanosti za nekoga. Kad ih dostigne stvarnost, prekidaju vezu. Možda su mogli riješiti stvari, ali to je za njih vrlo zastrašujuće.
| Foto: Fotolia
JARAC: Mogu biti užasni u vezama jer svoje radne obaveze stavljaju ispred svega ostalog, što znači da imaju malo vremena čak i za vidjeti partnera. Previše su zauzeti za vezu. Mogu se uvjeriti da mogu održati vezu mimo karijere, ali to jednostavno nije uvjerljivo. Čak i ako žele vezu, prekid vide kao "izlaz" kako bi mogli provoditi više vremena na svojim radnim projektima.
| Foto: Fotolia
VODENJAK: Loš je u vezama jer rijetko provodi vrijeme nasamo s partnerom. Voli grupne spojeve s prijateljima i izbjegava provesti intimnu lijepu večer sa svojim partnerom. Jednostavno ne želi raditi "stvari za parove". Neće čak ni držati partnera za ruku, zbog čega se čini odsutnima. Nije ni čudo što je njihov partner napustio vezu.
| Foto: Fotolia
RIBE: Užasne su u održavanju veze jer misle da im je partner neka vrsta čitača misli. Očekuju da će znati što osjećaju u svakom trenutku i tako ih odguruju od sebe. Sudeći po načinu na koji se ponašaju, njihov partner može pomisliti da žele biti samo prijatelji i ne žele nastaviti romantičnu vezu. Ribe trebaju shvatiti da moraju biti glasnije o svojim potrebama, umjesto da pretpostavljaju da njihov partner zna.
| Foto: Fotolia