SAMOPOUZDANJE KOJE ZRAČI

FOTO Ponosne na svoje obline! Ovo su najpoznatije hrvatske plus size influencerice

Plus-size influencerice dokaz su da je moguće biti samouvjeren, stiliziran i uspješan, bez obzira na konfekcijski broj. Kroz društvene mreže, modu i javne nastupe, ove žene ne promiču samo odjeću ili trendove, one šalju važnu poruku, a to je da prihvatimo svoje tijelo, njegujemo samopouzdanje i budemo ponosni na svoje obline
Lucija Lugomer iz Zagreba najpoznatiji je hrvatski plus-size model i influncerica, a javnosti je postala poznata po promociji pozitivnog odnosa prema vlastitom tijelu, bez obzira na težinu. | Foto: Instagram
