FOTO Ponosne na svoje obline! Ovo su najpoznatije hrvatske plus size influencerice

Plus-size influencerice dokaz su da je moguće biti samouvjeren, stiliziran i uspješan, bez obzira na konfekcijski broj. Kroz društvene mreže, modu i javne nastupe, ove žene ne promiču samo odjeću ili trendove, one šalju važnu poruku, a to je da prihvatimo svoje tijelo, njegujemo samopouzdanje i budemo ponosni na svoje obline
Lucija Lugomer iz Zagreba najpoznatiji je hrvatski plus-size model i influncerica, a javnosti je postala poznata po promociji pozitivnog odnosa prema vlastitom tijelu, bez obzira na težinu.
Promovira ženske obline ne samo kao prihvatljiv, nego i privlačan tip tijela, zbog čega je dobila brojne pohvale, ali i kritike javnosti.
Njena karijera započela je 2015. godine, kada je potpisala ugovor s agencijom Midikenn i ubrzo postala prepoznatljivo lice na domaćoj modnoj sceni.
Te godine njena priča plus-size modela završila je u poznatom britanskom časopisu Daily Mail, a spomenuta je i u talijanskom izdanju časopisa Vogue. Od tada je Lucija postala vrlo aktivna na društvenim mrežama, a njezin Instagram profil trenutno ima preko 155.000 pratitelja.
Lucija Lugomer je uz sve to i aktivni član Udruge žena oboljelih od raka dojke. Kroz godine postala je simbol samopouzdanja i borbe za prihvaćanje vlastitog tijela, a redovito dijeli inspirativne poruke.
Marijana Brankov iz Rijeke ističe se kao uspješna poduzetnica i plus-size model. Osim što je prepoznata na domaćoj modnoj sceni, Marijana je aktivna u poslovnom svijetu.
Marijana je svoju karijeru u modelingu započela 2016. godine. Njena ljepota i samopouzdanje brzo su osvojili hrvatsku javnost, a Marijana je postala prepoznatljivo lice na modnoj sceni. Sudjelovala je u brojnim editorijalima i modnim kampanjama.
Osim uspješne karijere u modelingu, Marijana je i uspješna poduzetnica. Trenutno obnaša poziciju voditeljice grupe za projektni menadžment u Hrvatskom Telekomu, gdje je odgovorna za upravljanje projektima u sektoru pristupnih mreža.
Njena sposobnost balansiranja između poslovnog i modnog svijeta svjedoči o njenoj svestranosti i profesionalizmu.
Marijana je također poznata po svom angažmanu u društvenim pitanjima. Redovito sudjeluje u inicijativama koje promiču pozitivnu sliku o tijelu i samopouzdanje među ženama svih veličina.
Katarina Sučić nije samo uspješna profesionalka u svijetu tehnologije i obrazovanja, već i plus-size model i influencerica koja svojim radom pokazuje kako moda i društvene mreže mogu biti platforma za samopouzdanje i prihvaćanje tijela.
Kao plus-size model, Katarina je odavno shvatila da je izazov u Hrvatskoj pokazati svoje obline bez osuđivanja javnosti. Kroz svoje objave na Instagramu (@sucicka) ona ruši stereotipe i objašnjava da body positivity nije promocija debljine, već ljubav prema sebi, zdravim navikama i autentičnosti.
Za Katarinu influencanje nije posao, već misija, pružiti podršku i inspiraciju drugima, pokazujući da je normalno imati loš dan, nesigurnosti ili različit izgled.
Na taj način, njena uloga plus-size modela i influencerice nadilazi modnu industriju, jer utječe na društvenu percepciju ljepote i samopouzdanja.