FOTO Vruća ljepotica s Havaja: Njezine atraktivne fotke griju i najhladnije zimske dane

Na linku link.me/kaycikaylani jasno se vidi da njezin sadržaj živi na više platformi, što je karakteristično za influencere koji profesionalno razvijaju vlastiti brend. Zanimljivo je da joj je svega 32 objave bilo dovoljno da okupi gotovo 150 tisuća pratitelja, što govori o snažnoj estetici i pažljivo građenom identitetu. | Foto: Instagram