FOTO Poput zlata usred leda: Pogled na katedralu u Osijeku iz zraka ostavlja bez riječi
Osijek je u potpunosti pod snježnim pokrivačem koji je gradu dao posebno miran i svečan ugođaj. Zračne snimke otkrivaju impresivnu zimsku panoramu grada, u kojem se među snijegom prekrivenim krovovima i ulicama posebno ističe konkatedrala Svetog Petra i Pavla – jedan od najprepoznatljivijih simbola grada
Dominantna silueta katedrale, s njezinim visokim tornjem i pročeljem, dodatno dolazi do izražaja okružena zimskom bjelinom. Ovo je prizor Osijeka koji je kao iz zimske bajke.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL