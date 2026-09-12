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SVI JU PAMTE

FOTO Pozira samo u oskudnoj odjeći i reklamira badiće, a fanovi obožavaju njezino tijelo

Komentari njenih objava su često da ima lijepu građu tijela. Alanna Dergan, osim što je model kupaćih kostima, često voli dijeliti objave kako trenira. Poznata je i kao model na raznim revijama
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FOTO Pozira samo u oskudnoj odjeći i reklamira badiće, a fanovi obožavaju njezino tijelo
Na društvenim mrežama sve je više ljudi koji od svog vizualnog izraza stvaraju karijeru, ali samo rijetki uspiju od vlastitog imena izgraditi snažan i prepoznatljiv brend. Među njima je i Alanna Dergan, na Instagramu poznata kao alannadrgn, koja je tijekom posljednjih godina postala jedno od zapaženijih imena u svijetu digitalnog modelinga i lifestyle influencinga. | Foto: Instagram
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Na društvenim mrežama sve je više ljudi koji od svog vizualnog izraza stvaraju karijeru, ali samo rijetki uspiju od vlastitog imena izgraditi snažan i prepoznatljiv brend. Među njima je i Alanna Dergan, na Instagramu poznata kao alannadrgn, koja je tijekom posljednjih godina postala jedno od zapaženijih imena u svijetu digitalnog modelinga i lifestyle influencinga. | Foto: Instagram
Komentari 0

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