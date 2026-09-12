FOTO Pozira samo u oskudnoj odjeći i reklamira badiće, a fanovi obožavaju njezino tijelo

Na društvenim mrežama sve je više ljudi koji od svog vizualnog izraza stvaraju karijeru, ali samo rijetki uspiju od vlastitog imena izgraditi snažan i prepoznatljiv brend. Među njima je i Alanna Dergan, na Instagramu poznata kao alannadrgn, koja je tijekom posljednjih godina postala jedno od zapaženijih imena u svijetu digitalnog modelinga i lifestyle influencinga. | Foto: Instagram