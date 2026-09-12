FOTO Pozira samo u oskudnoj odjeći i reklamira badiće, a fanovi obožavaju njezino tijelo

Komentari njenih objava su često da ima lijepu građu tijela. Alanna Dergan, osim što je model kupaćih kostima, često voli dijeliti objave kako trenira. Poznata je i kao model na raznim revijama
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Na društvenim mrežama sve je više ljudi koji od svog vizualnog izraza stvaraju karijeru, ali samo rijetki uspiju od vlastitog imena izgraditi snažan i prepoznatljiv brend. Među njima je i Alanna Dergan, na Instagramu poznata kao alannadrgn, koja je tijekom posljednjih godina postala jedno od zapaženijih imena u svijetu digitalnog modelinga i lifestyle influencinga.
| Foto: Instagram
Na društvenim mrežama sve je više ljudi koji od svog vizualnog izraza stvaraju karijeru, ali samo rijetki uspiju od vlastitog imena izgraditi snažan i prepoznatljiv brend. Među njima je i Alanna Dergan, na Instagramu poznata kao alannadrgn, koja je tijekom posljednjih godina postala jedno od zapaženijih imena u svijetu digitalnog modelinga i lifestyle influencinga.
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Foto: Instagram
Na društvenim mrežama sve je više ljudi koji od svog vizualnog izraza stvaraju karijeru, ali samo rijetki uspiju od vlastitog imena izgraditi snažan i prepoznatljiv brend. Među njima je i Alanna Dergan, na Instagramu poznata kao alannadrgn, koja je tijekom posljednjih godina postala jedno od zapaženijih imena u svijetu digitalnog modelinga i lifestyle influencinga.
| Foto: Instagram
Ova 32-godišnjakinja prepoznatljiva je po izraženom estetskom senzibilitetu, profesionalnim fotografijama i autentičnom pristupu svojim objavama. Na Instagramu je prati 580 000 pratitelja.
| Foto: Instagram
Postala je prepoznatljiv lice moderne digitalne mode i lifestyle trendova. Ona je i model kupaćih kostima. Često je jedna od glavnih lica modnih revija.
| Foto: Instagram
Iako je primarno poznata kao influencerica, zabilježila je i nekoliko manjih glumačkih pojavljivanja u televizijskim i filmskim projektima. Radilo se o sitnim ulogama i epizodnim nastupima, koji su joj poslužili više kao iskustvo i dodatan izvor vidljivosti nego kao glavni profesionalni put.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram