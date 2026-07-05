Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NETAKNUTA PRIRODA

FOTO Pravi raj: Mjesto gdje ljetne vrućine nemaju šanse

Ljetni dani na Kupreškoj visoravni imaju poseban ritam. Dok se u gradovima temperature penju do usijanja, ovaj kraj zadržava svježinu planinskog zraka, pružajući predah svima koji traže mir i bijeg u prirodu...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Ljetno poslijepodne na Kupreškoj visoravni
Prostrane livade, valoviti krajolik i nepregledni pašnjaci stvaraju prizore koji ostavljaju bez daha u svako doba godine, a ljeto ih oboji intenzivnim nijansama zelene. | Foto: Zvonimir Barisin
1/18
Prostrane livade, valoviti krajolik i nepregledni pašnjaci stvaraju prizore koji ostavljaju bez daha u svako doba godine, a ljeto ih oboji intenzivnim nijansama zelene. | Foto: Zvonimir Barisin
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026