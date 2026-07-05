FOTO Pravi raj: Mjesto gdje ljetne vrućine nemaju šanse

Iako ga mnogi ponajprije povezuju sa zimskim sportovima, Kupres tijekom ljeta nudi sasvim drugačiji doživljaj. Nepregledno Kupreško polje, jedno od najvećih krških polja u Bosni i Hercegovini, idealno je za duge šetnje, vožnju biciklom i uživanje u netaknutoj prirodi. Ljubitelji aktivnog odmora mogu istraživati okolne planine Čajušu i Stožer, jahati, voziti quadove ili jednostavno uživati u panoramskim pogledima koji se pružaju na sve strane. | Foto: Zvonimir Barisin