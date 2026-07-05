FOTO Pravi raj: Mjesto gdje ljetne vrućine nemaju šanse

Ljetni dani na Kupreškoj visoravni imaju poseban ritam. Dok se u gradovima temperature penju do usijanja, ovaj kraj zadržava svježinu planinskog zraka, pružajući predah svima koji traže mir i bijeg u prirodu...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Prostrane livade, valoviti krajolik i nepregledni pašnjaci stvaraju prizore koji ostavljaju bez daha u svako doba godine, a ljeto ih oboji intenzivnim nijansama zelene.
| Foto: Zvonimir Barisin
Prostrane livade, valoviti krajolik i nepregledni pašnjaci stvaraju prizore koji ostavljaju bez daha u svako doba godine, a ljeto ih oboji intenzivnim nijansama zelene. |
Foto: Zvonimir Barisin
Prostrane livade, valoviti krajolik i nepregledni pašnjaci stvaraju prizore koji ostavljaju bez daha u svako doba godine, a ljeto ih oboji intenzivnim nijansama zelene.
| Foto: Zvonimir Barisin
Poslijepodne na visoravni posebno je dojmljivo. Sunčeve zrake polako mijenjaju boje krajolika, dok lagani povjetarac donosi osvježenje koje je tijekom ljetnih vrućina teško pronaći u nižim krajevima. U takvom ambijentu svaki pogled postaje razglednica, a tišina i prostranstvo podsjećaju koliko priroda može biti jednostavna, a istovremeno veličanstvena.
| Foto: Zvonimir Barisin
Kupres je poznat po bogatoj prirodnoj baštini i netaknutoj okolini, koja tijekom cijele godine nudi brojne mogućnosti za aktivan odmor. Ljeti su posebno popularne šetnje, vožnje biciklom i izleti, dok zimi visoravan postaje omiljeno odredište ljubitelja skijanja i drugih zimskih sportova.
| Foto: Zvonimir Barisin
Iako ga mnogi povezuju upravo sa zimom, Kupres tijekom toplijih mjeseci otkriva sasvim drugačije lice. Miris planinskog bilja, otvoreni vidici i ugodne temperature stvaraju idealne uvjete za opuštanje, a brojni posjetitelji ističu kako je upravo ljeto pravo vrijeme za upoznavanje ljepota ovoga kraja.
| Foto: Zvonimir Barisin
Kupreška visoravan još jednom potvrđuje da najljepši prizori često ne traže mnogo – tek malo vremena, dobru šetnju i spremnost da se zastane kako bi se uživalo u krajoliku koji iznova oduševljava svojom jednostavnošću i prirodnom ljepotom.
| Foto: Zvonimir Barisin
Kupreška visoravan smještena je u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na oko 1.100 metara nadmorske visine, zbog čega je i tijekom ljeta poznata po ugodnijim temperaturama i svježem planinskom zraku. Do Kupresa se lako dolazi cestovnim pravcima iz Splita, Mostara, Livna, Sarajeva i Banje Luke, a upravo je njegova dobra prometna povezanost jedan od razloga sve većeg broja posjetitelja.
| Foto: Zvonimir Barisin
Iako ga mnogi ponajprije povezuju sa zimskim sportovima, Kupres tijekom ljeta nudi sasvim drugačiji doživljaj. Nepregledno Kupreško polje, jedno od najvećih krških polja u Bosni i Hercegovini, idealno je za duge šetnje, vožnju biciklom i uživanje u netaknutoj prirodi. Ljubitelji aktivnog odmora mogu istraživati okolne planine Čajušu i Stožer, jahati, voziti quadove ili jednostavno uživati u panoramskim pogledima koji se pružaju na sve strane.
| Foto: Zvonimir Barisin
Među zanimljivostima ovog kraja ističe se i Kukavičko jezero, omiljeno izletište okruženo zelenilom, dok se u samom Kupresu mogu kušati tradicionalni specijaliteti poput kupreškog sira, domaćeg kajmaka, uštipaka i janjetine. Upravo spoj netaknute prirode, planinskog zraka, bogate gastronomske ponude i mirne atmosfere čini Kuprešku visoravan sve popularnijim odredištem za vikend-izlete i ljetni odmor.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin