FOTO Pravo je vrijeme za zimski odmor iz snova! Ovaj resort opravdava svaki uloženi euro

Smješten u samom srcu austrijske prirode, TRIFORÊT alpin.resort predstavlja jedno od najposebnijih zimskih odredišta u Hinterstoderu. Na nadmorskoj visini od više od 1400 metara, ovaj resort spaja tišinu planine, suvremeni dizajn i osjećaj potpune udobnosti
Posebno zimi, kada je snijeg najmekši, TRIFORÊT postaje idealno polazište za skijaške avanture, žičara Höss-Express udaljena je tek nekoliko minuta lagane šetnje, što boravak čini maksimalno praktičnim i neopterećenim
Foto: Booking
Foto: Booking
Foto: Booking
TRIFORÊT je zamišljen kao kombinacija elegantnih apartmana i autentičnih planinskih chaleta, raspoređenih tako da svaki gost ima osjećaj privatnosti i izravnog dodira s prirodom.
Foto: Booking
Ukupno 41 apartman i 20 chaleta uređeni su u modernom alpskom stilu, s puno drva, toplim tonovima i promišljenom rasvjetom koja prostoru daje mek, ugodan ugođaj.
Foto: Booking
Interijeri su istodobno luksuzni i domaći: svaki apartman nudi udobne dnevne prostore, potpuno opremljenu kuhinju i terasu ili balkon s pogledom na planinu, dok su chaleti idealni za one koji žele intimniji, skrovitiji boravak.
Foto: Booking
Nakon dana provedenog na skijalištu ili u dugim zimskim šetnjama, resortova spa zona pruža savršen prostor za odmor tijela i uma. Bazen, sauna, parna kupelj i masaže dostupni su gostima koji žele potpunu regeneraciju u opuštenoj, zen atmosferi. Sve je zamišljeno tako da se ritam boravka prirodno uskladi s ritmom planine.
Foto: Booking
Gastronomska ponuda dodatno upotpunjuje doživljaj. Hutterer alpin.restaurant, smješten tik ispod chaleta, spaja tradicionalne austrijske okuse i modernu prezentaciju. Fokus je na sezonalnosti i lokalnim namirnicama, što svakom obroku daje karakter mjesta i vremena.
Foto: Booking
Nakon večere, gosti se često vraćaju u svoje tople apartmane ili chalete, gdje kamin i pogled na zasniježene padine stvaraju savršenu pozadinu za miran završetak dana.
Foto: Booking
TRIFORÊT alpin.resort idealan je izbor za parove, obitelji i sve koji traže miran, elegantan zimski bijeg, s potpunom udobnošću i neposrednom blizinom skijališta.
Foto: Booking
