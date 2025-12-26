Obavijesti

AUSTRIJSKI DRAGULJ

FOTO Pravo je vrijeme za zimski odmor iz snova! Ovaj resort opravdava svaki uloženi euro

Smješten u samom srcu austrijske prirode, TRIFORÊT alpin.resort predstavlja jedno od najposebnijih zimskih odredišta u Hinterstoderu. Na nadmorskoj visini od više od 1400 metara, ovaj resort spaja tišinu planine, suvremeni dizajn i osjećaj potpune udobnosti
FOTO Pravo je vrijeme za zimski odmor iz snova! Ovaj resort opravdava svaki uloženi euro
Posebno zimi, kada je snijeg najmekši, TRIFORÊT postaje idealno polazište za skijaške avanture, žičara Höss-Express udaljena je tek nekoliko minuta lagane šetnje, što boravak čini maksimalno praktičnim i neopterećenim | Foto: Booking
