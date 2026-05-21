FOTO Prazno vam je dvorište? Ovi brzorastući grmovi popunit će ga 'u tren oka'

Ako želite brze rezultate u uređenju vrta, brzorastući grmovi su dobro rješenje. Takvi grmovi rastu oko 60 cm do više od 90 cm godišnje i dolaze u različitim oblicima i veličinama. Postoje zimzeleni, cvjetni i gusti
U nastavku pogledajte brzorastuće grmove koji će odmah ispuniti vaš vrt.
SURUČICA (SPIREA) Spirea je jednostavan i brzo rastući grm koji se lako održava. Cvjeta bijelim ili ružičastim cvjetovima. Dobro podnosi različite tipove tla. Često može ponovno procvjetati tijekom ljeta.
TUJA SMARAGD (‘GREEN GIANT’ ARBORVITAE) Tuja je brzorastuća zimzelena biljka. Često se koristi kao prirodna ograda ili vjetrobrana. Može doseći vrlo veliku visinu. Najbolje uspijeva na sunčanim mjestima s dobrim drenažnim tlom.
CRVENI DRIJEN (RED TWIG DOGWOOD) Crveni drijen je ukrasni grm poznat po crvenim granama zimi. Brzo raste i dobro podnosi vlažna tla. Često se koristi za živice i prirodne barijere. Vrlo je otporan i dugovječan.
OBIČNI JORGOVAN (COMMON LILAC) Obični jorgovan poznat je po snažno mirisnim ljubičastim cvjetovima. Najbolje uspijeva u hladnijim klimama. Za dobar cvat treba puno sunca. Cvjetovi su vrlo aromatični i dekorativni.
TREŠNJA LOVOR (CHERRY LAUREL) Trešnja lovor je gusti zimzeleni grm koji se često koristi za živice. Ima sjajne, tamnozelene listove i bijele cvjetove. Može narasti vrlo visoko ako se ne orezuje. Vrlo je otporan i prilagodljiv.
LOROPETALUM (LOROPETALUM) Loropetalum je zimzeleni grm s ljubičastim ili ružičastim cvjetovima. Cvjeta u proljeće i daje snažan vizualni kontrast u vrtu. Preferira umjereno vlažno tlo. Dekorativan je tijekom cijele godine.
KRASOPLOD (BEAUTYBERRY) Beautyberry je grm poznat po upečatljivim ljubičastim bobicama u jesen. Bobice privlače ptice i druge životinje. Brzo raste i lako se održava. Najbolje uspijeva na sunčanim položajima.
LJETNI JORGOVAN (‘BLUE CHIP’ BUTTERFLY BUSH) Ova kompaktna sorta ne stvara sjeme. Cvjetovi su mirisni i privlače leptire tijekom ljeta. Cvate dugo i obilno. Za najbolji rast treba puno sunca.
KLEJERA (CLEYERA BIGFOOT) Klejera Bigfoot je zimzeleni grm koji se često koristi za živice. Ima sjajne zelene listove tijekom cijele godine. Može narasti do 5–6 metara visine. Dobro podnosi sjenu i polusjenu.
KALISTEMON (BOTTLEBRUSH) Prepoznatljiv je po cvjetovima koji izgledaju poput četke. Cvjetovi mogu biti crveni, ružičasti ili bijeli. Brzo raste i privlači ptice oprašivače poput kolibrića. Ne podnosi previše vlage u tlu.
CRVENA HUDIKA (SNOWBALL BUSH) Grm poznat po velikim okruglim bijelim cvjetovima. Raste do 3–4 metra visine i širine. U jesen mu lišće poprima crvenkaste nijanse. Voli vlažno, ali dobro drenirano tlo.
PRSTASTA KONOPLJIKA (CHASTE TREE) Veliki grm ili malo stablo s mirisnim cvjetovima u ljubičastim tonovima. Privlači pčele, leptire i druge oprašivače. Dobro podnosi sušu i siromašna tla. Može narasti i do 6 metara visine.
KOLKVICIJA (BEAUTY BUSH) Ovaj grm ima obilje ružičastih cvjetova koji privlače oprašivače. Može se saditi kao središnja ukrasna biljka u vrtu. Dostiže visinu do oko 3 metra. Otporan je na sušu i bolesti.
FORZICIJA (FORSYTHIA) Forzicija je poznata po jarko žutim cvjetovima koji cvjetaju vrlo rano u proljeće. Brzo raste i može doseći visinu oko 3 metra. Otporna je na različite uvjete tla i sušu. Često se koristi kao ukrasna živica.
VAJGELIJA (OLD-FASHIONED WEIGELA) Ukrasni grm s ružičastim cvjetovima koji se pojavljuju u proljeće. Brzo raste i formira gustu krošnju. Najbolje uspijeva na sunčanim mjestima. Privlači pčele i leptire.
KALINA (NORTH PRIVET) Kalina je vrlo brzo rastući grm koji se često koristi za živice. Ima gusto, tamnozeleno lišće i mirisne bijele cvjetove. Može narasti do 3–4 metra visine. Lako se oblikuje i održava.
FRANCUSKA HORTENZIJA (FRENCH HYDRANGEA) Francuska hortenzija poznata je po velikim i raskošnim cvjetovima. Boja cvjetova može se mijenjati ovisno o kiselosti tla. Cvate tijekom cijelog ljeta ako ima dovoljno vlage. Potrebno joj je humusno i dobro drenirano tlo.
INDIJSKI JORGOVAN (CREPE MYRTLE) Grm ili malo stablo koje se lako uzgaja. Ljeti daje bogate cvjetove u ružičastoj, bijeloj ili crvenoj boji. Zimi je zanimljiva zbog dekorativne kore koja se ljušti. Nakon što se ukorijeni, zahtijeva vrlo malo zalijevanja.
