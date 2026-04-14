FOTO Prekrasne su! Pogledajte cijene sadnica u Zagrebu, Sisku, Puli, Osijeku i Svetvinčentu

Sadnice se u svim dijelovima Lijepe naše mogu naći već za 0,80 eura. Proljeće na tržnicama u punom je cvatu, pa se tako za 15-ak eura možete lijepo urediti balkon - evo što se nudi u Zagrebu, Puli, i Svetvinčentu
Travanj je donio pravo proljetno šarenilo na tržnice diljem Hrvatske. Štandovi su puni cvijeća i sadnica, a ljubitelji vrtlarenja znaju - sada je idealan trenutak za sadnju. Obišli smo tržnice u Sisku, Puli, Zagrebu, Osijeku i Svetvinčentu kako bismo provjerili ponudu i cijene.
Na Dolcu sadnice se kreću već od 0,80 eura, a među najtraženijima su maćuhice koje stoje oko 1,50 eura. Popularne su i afričke ivančice po dva eura, dok se narcisi i muscari mogu pronaći za oko tri eura. Riječ je o otpornim i zahvalnim biljkama koje brzo unose boju na balkone i u vrtove.
Izvrsna je ponuda sadnica i cvijeća na Gradskoj tržnici u Sisku. U ponudi su i trajnice poput arenarije, armerije, lewisije i saxifrage, dok su petunije, već u cvatu, dostupne za 3 do 4 eura. Iako su trajnice nešto skuplje, dugoročno se isplate jer traju više sezona.
Na placi u Svetvinčentu otvorena je proljetna manifestacija “Fešta od Rožic” na kojem su posjetitelji protekli vikend mogli uživati te kupiti raznovrsno cvijeće. Uz bogatu ponudu cvijeća za one gladne na sajmu je bila i ponuda domaćih proizvoda.
Prodavači ističu kako je travanj najbolje vrijeme za sadnju - temperature su stabilnije, a izbor sadnica najveći. Već u svibnju ponuda se smanjuje, a cijene mogu rasti.
S toplijim vremenom došlo je vrijeme ne samo za sadnju cvijeća već i povrća i voća pa je na pulskoj tržnici povećana ponuda salate, jagoda, pomidora i ostalih mladih sadnica.
Za sunčane balkone preporučuju se petunije i afričke ivančice, dok su za polusjenu bolji izbor viole i lewisija. U vrtovima posebno lijepo izgledaju skupine narcisa i muscarija, koji ne zahtijevaju puno održavanja.
Zaključak je jednostavan - uz 15 do 20 eura i malo truda, balkon ili vrt možete pretvoriti u mali proljetni raj.
Ukupno gledano, za 15-20 eura možete napraviti solidan proljetni balkon koji će izgledati uredno i veselo sve do lipnja, a uz malo sreće i do rujna. Tržnice su pune, prodavači raspoloženi, a sunce napokon grije dovoljno da sjedenje vani ima itekako smisla.
