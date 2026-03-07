FOTO Preslatke mace osvojile Bjelovar! Pogledajte zvijezde međunarodne izložbe

U organizaciji Saveza felinoloških društava Hrvatske i uz podršku Grada Bjelovara, u Sportskoj dvorani Sokolana 2 održana je međunarodna revijalna izložba pasminskih mačaka koja je privukla ljubitelje mačaka iz cijele regije
Na izložbi je predstavljeno više od 50 vrhunskih mačaka priznatih pasmina, a među njima i dva međunarodna Supreme šampiona
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
plavi Britanski kratkodlaki mačak „Eye of the Tiger“, u vlasništvu Marine Hane, te srebrno osjenčani Maine Coon „Lunaris Art Gallardo“, poznat kao Ash, u vlasništvu Petre Dimić.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Obje mačke ponijele su titule nacionalnih pobjednika i oduševile su suce i publiku svojim pojavama i karakterom.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posjetitelji su imali priliku uživati u prezentaciji osam međunarodno priznatih pasmina, uključujući britansku kratkodlaku i dugodlaku mačku, Maine coon, ragdoll, selkirk rex, bengalsku, perzijsku i egzotičnu mačku.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Organizatori su za posjetitelje pripremili niz popratnih sadržaja, prezentacije pasmina uz kratke veterinarske preporuke, posebno uređen veterinarski kutak gdje su se posjetitelji mogli informirati o zdravlju i njezi mačaka, kao i savjete o udomljavanju i odgovornom vlasništvu.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Za najmlađe je bila organizirana i likovna radionica na temu „Mačka“, čiji su radovi odmah izloženi u prostoru događanja.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
