FOTO Preslatke mace osvojile Bjelovar! Pogledajte zvijezde međunarodne izložbe

U organizaciji Saveza felinoloških društava Hrvatske i uz podršku Grada Bjelovara, u Sportskoj dvorani Sokolana 2 održana je međunarodna revijalna izložba pasminskih mačaka koja je privukla ljubitelje mačaka iz cijele regije
Bjelovar: Međunarodna izložba pasminskih mačaka u organizaciji Saveza felinoloških društava Hrvatske
Na izložbi je predstavljeno više od 50 vrhunskih mačaka priznatih pasmina, a među njima i dva međunarodna Supreme šampiona | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
