FOTO Preslatke mace osvojile Bjelovar! Pogledajte zvijezde međunarodne izložbe

Organizatori su za posjetitelje pripremili niz popratnih sadržaja, prezentacije pasmina uz kratke veterinarske preporuke, posebno uređen veterinarski kutak gdje su se posjetitelji mogli informirati o zdravlju i njezi mačaka, kao i savjete o udomljavanju i odgovornom vlasništvu. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL