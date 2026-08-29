FOTO: PRŠUT NA SVE STRANE! Evo kako se jede i fešta u Drnišu

U Drnišu je svečano otvoren 9. međunarodni festival pršuta. Proizvođači su pokazali sve svoje najkvalitetnije, nagradne pršute, a nakon pozdravnih govora održano je natjecanje u rezanju pršuta. Župan šibensko-kninske županije Paško Rakić izrezao je najbolju fetu pršuta i tako mu je pripala čast da svečano otvori festival pršuta
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U Drnišu je u petak svečano otvoren 9. Međunarodni festival pršuta – Drniš 2026.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U Drnišu je u petak svečano otvoren 9. Međunarodni festival pršuta – Drniš 2026. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U Drnišu je u petak svečano otvoren 9. Međunarodni festival pršuta – Drniš 2026.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Festival posvećen jednom od najprepoznatljivijih simbola drniškoga kraja i ove je godine okupio brojne proizvođače, izlagače, gospodarstvenike, predstavnike državne, regionalne i lokalne vlasti te goste i posjetitelje.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ovogodišnje izdanje Festivala započelo je stručnim dijelom programa u sklopu kojega su održana tri panela – 'Tradicija koja pokreće razvoj – Lokalna i regionalna politika u službi autohtonih proizvoda', 'Od njive i pršutane do tržišta – Politike i fondovi za snažniju domaću proizvodnju' te 'Pršutana između tradicije i propisa – Kako proizvoditi sigurno, kvalitetno i konkurentno'.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Svečanosti su nazočili i župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić, predsjednik Županijske skupštine Ante Galić, župan Istarske županije Boris Miletić, gradonačelnik Grada Drniša Tomislav Dželalija, predstavnici Hrvatske obrtničke komore, lokalne i regionalne samouprave, gospodarstva te udruga i organizacija koje okupljaju proizvođače pršuta.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Posebno mjesto ovogodišnjeg Festivala pripalo je Istarskoj županiji, partneru manifestacije, čime je dodatno naglašena povezanost hrvatskih krajeva koji svoju gastronomsku prepoznatljivost i identitet grade upravo na tradiciji proizvodnje vrhunskog pršuta.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Festival je, u skladu s drniškom tradicijom, službeno otvoren na poseban način – ne rezanjem vrpce, nego rezanjem pršuta, čime je i simbolično započelo dvodnevno slavlje proizvoda koji je već generacijama jedan od najvažnijih simbola Drniša. A najuspješniji je bio župan Paško Rakić koji je izrezao najdružu i najtanju fetu poršuta te mu je pripala čast da festival proglasi otvorenim.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Bogat program nastavlja se u subotu Festival pršuta nastavlja se u subotu, 29. kolovoza, u Sportskoj dvorani u Drnišu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prodajno-izložbeni program počinje u 10 sati, a od 10.30 sati slijede obilazak štandova i degustacije proizvoda.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U 11 sati na rasporedu je radionica za djecu Baštionica i obilazak grada.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Poslijepodnevni dio programa počinje u 17 sati Edukativnim kutkom za djecu, u 18 sati slijedi prezentacija pršuta, a u 19 sati nastup KUU-a Miljevci.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Od 20 sati posjetitelje očekuje podjela gastronomskih delicija, dok će završnicu ovogodišnjeg Festivala od 22 sata obilježiti zabavno-glazbeni program uz Hrvatske ruže.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U nastavku galerije uživajte u prizorima o kojih 'cure sline':
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL