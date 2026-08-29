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9. FESTIVAL PRŠUTA

FOTO: PRŠUT NA SVE STRANE! Evo kako se jede i fešta u Drnišu

U Drnišu je svečano otvoren 9. međunarodni festival pršuta. Proizvođači su pokazali sve svoje najkvalitetnije, nagradne pršute, a nakon pozdravnih govora održano je natjecanje u rezanju pršuta. Župan šibensko-kninske županije Paško Rakić izrezao je najbolju fetu pršuta i tako mu je pripala čast da svečano otvori festival pršuta
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Drniš: Otvoren 9. me?unarodni festival pršuta
U Drnišu je u petak svečano otvoren 9. Međunarodni festival pršuta – Drniš 2026. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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U Drnišu je u petak svečano otvoren 9. Međunarodni festival pršuta – Drniš 2026. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Komentari 4

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