FOTO Prvojmajski izlet u Nacionalnom parku Krka oduševio brojne posjetitelje
Sunčani prvomajski dan privukao je brojne građane i turiste u Nacionalni park Krka, gdje su posjetitelji uživali u prirodnim ljepotama i bogatoj ponudi sadržaja. Posebno živahno bilo je u Skradinu, koji je poslužio kao jedna od glavnih ulaznih točaka u park
Uz ugodne proljetne temperature i vedro vrijeme, šetnice uz rijeku Krku bile su ispunjene turistima, obiteljima s djecom i ljubiteljima prirode. Posjetitelji su iskoristili priliku za razgledavanje slapova, vožnju brodom i fotografiranje jedinstvenih pejzaža koji ovaj park čine jednim od najpoznatijih prirodnih bisera Hrvatske.
