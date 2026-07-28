FOTO Pržina je najljepša plaža. To će vam reći svi na Korčuli. Iz pijeska raste čak i cvijeće...

Sitan i sipak pijesak vole svi oni koji ne vole oštre stijene. Nije ni čudo da je onda najpoznatija plaža na Korčuli u Lumbardi uvijek krcata ljudima u sezoni, iako je malo izvan mjesta...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Punim imenom Vela Pržina, ova plaža je jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Korčuli i nezaobilazna ljetna destinacija za sve koji posjete Lumbardu, mjesto na jugu otoka Korčule.
| Foto: Zvonimir Barisin
Punim imenom Vela Pržina, ova plaža je jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Korčuli i nezaobilazna ljetna destinacija za sve koji posjete Lumbardu, mjesto na jugu otoka Korčule. |
Foto: Zvonimir Barisin
Punim imenom Vela Pržina, ova plaža je jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Korčuli i nezaobilazna ljetna destinacija za sve koji posjete Lumbardu, mjesto na jugu otoka Korčule.
| Foto: Zvonimir Barisin
Njezino ime nije slučajno - "pržina" je lokalni naziv za pijesak, po kojem je ova uvala prepoznatljiva. Okrenuta prema jugu i zaštićena od sjevernih vjetrova, pruža idealne uvjete za kupanje od ranog proljeća pa sve do kasne jeseni, kada more još uvijek zadržava ugodnu temperaturu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plitko i mirno more čini je odličnim izborom za obitelji s djecom, ali i za sve koji vole dugo uživati u plićaku. Tijekom ljetnih mjeseci Pržina vrvi životom te privlači i lokalno stanovništvo i brojne turiste iz svih dijelova otoka, pa je u špici sezone dobro doći ranije kako biste pronašli mjesto na nekad uzavrelom pijesku.
| Foto: Zvonimir Barisin
More je kristalno čisto i prozirno, bez obzira što je morsko dno pjeskovito.
| Foto: Zvonimir Barisin
Uz plažu se nalaze kafići i restorani u kojima možete predahnuti uz piće ili obrok, a na raspolaganju su i ležaljke te suncobrani za najam. Oni koji više vole prirodni hlad mogu se smjestiti na skroz drugom kraju uvale, na stjenovitom dijelu, gdje borovi pružaju ugodnu zaštitu od sunca. Pogled s plaže puca u daljinu, na širok horizont.
| Foto: Zvonimir Barisin
Do Pržine se dolazi automobilom zahvaljujući velikom parkiralištu neposredno uz plažu, zbog čega je često odabiru i jednodnevni izletnici koji žele provesti dan na jednoj od najljepših pješčanih plaža otoka.
| Foto: Zvonimir Barisin
Iz pijeska raste i cvijeće...
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin