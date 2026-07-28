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JEDAN OD BISERA JADRANA

FOTO Pržina je najljepša plaža. To će vam reći svi na Korčuli. Iz pijeska raste čak i cvijeće...

Sitan i sipak pijesak vole svi oni koji ne vole oštre stijene. Nije ni čudo da je onda najpoznatija plaža na Korčuli u Lumbardi uvijek krcata ljudima u sezoni, iako je malo izvan mjesta...
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Lumbarda: Pjesčana plaža Pržina na južnoj strani Korčule
Punim imenom Vela Pržina, ova plaža je jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Korčuli i nezaobilazna ljetna destinacija za sve koji posjete Lumbardu, mjesto na jugu otoka Korčule. | Foto: Zvonimir Barisin
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Punim imenom Vela Pržina, ova plaža je jedna od najpoznatijih pješčanih plaža na Korčuli i nezaobilazna ljetna destinacija za sve koji posjete Lumbardu, mjesto na jugu otoka Korčule. | Foto: Zvonimir Barisin
Komentari 4

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