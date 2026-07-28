FOTO Pržina je najljepša plaža. To će vam reći svi na Korčuli. Iz pijeska raste čak i cvijeće...

Uz plažu se nalaze kafići i restorani u kojima možete predahnuti uz piće ili obrok, a na raspolaganju su i ležaljke te suncobrani za najam. Oni koji više vole prirodni hlad mogu se smjestiti na skroz drugom kraju uvale, na stjenovitom dijelu, gdje borovi pružaju ugodnu zaštitu od sunca. Pogled s plaže puca u daljinu, na širok horizont. | Foto: Zvonimir Barisin