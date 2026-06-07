FOTO Q'Art se vraća u Ilicu: Centar grada pretvorio se u dnevni boravak

Q'ART se danas vraća u Ilicu, koja će se pretvoriti u pozornicu za glazbu, umjetnost i druženje. Posjetitelje očekuju koncerti, izložbe i brojni sadržaji na otvorenom, a dio ulice bit će zatvoren za promet
Q'ART ponovno pretvara Ilicu u dnevni boravak grada. U nedjelju, 7. lipnja, središnji dio Ilice postaje pješačka zona ispunjena glazbom, umjetnošću i druženjem. Ovogodišnje izdanje nosi naziv „Connect in Music“, a naglasak je na povezivanju ljudi kroz glazbu i zajedničko korištenje javnog prostora. Program se održava duž Ilice i na okolnim punktovima tijekom cijelog dana.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Q'ART ponovno pretvara Ilicu u dnevni boravak grada. U nedjelju, 7. lipnja, središnji dio Ilice postaje pješačka zona ispunjena glazbom, umjetnošću i druženjem. Ovogodišnje izdanje nosi naziv „Connect in Music“, a naglasak je na povezivanju ljudi kroz glazbu i zajedničko korištenje javnog prostora. Program se održava duž Ilice i na okolnim punktovima tijekom cijelog dana. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Q'ART ponovno pretvara Ilicu u dnevni boravak grada. U nedjelju, 7. lipnja, središnji dio Ilice postaje pješačka zona ispunjena glazbom, umjetnošću i druženjem. Ovogodišnje izdanje nosi naziv „Connect in Music“, a naglasak je na povezivanju ljudi kroz glazbu i zajedničko korištenje javnog prostora. Program se održava duž Ilice i na okolnim punktovima tijekom cijelog dana.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Glazbeni sadržaji bit će okosnica programa. Posjetitelje očekuju koncerti, nastupi različitih izvođača i glazbene intervencije koje će ulicu pretvoriti u veliku otvorenu pozornicu. Organizatori glazbu predstavljaju kao univerzalni jezik koji povezuje građane, kvart i grad. Cilj nije samo zabava, nego stvaranje prostora susreta i zajedništva.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Uz glazbu, pripremljen je bogat kulturni i kreativni program. Planirane su umjetničke intervencije, studentske izložbe, modne prezentacije te sadržaji za djecu i obitelji. Ilica će tako postati mjesto gdje se isprepliću kultura, obrazovanje, kreativnost i svakodnevni život građana. Poseban naglasak stavlja se na sudjelovanje lokalne zajednice i aktivno uključivanje posjetitelja.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Zbog održavanja manifestacije promet će biti privremeno izmijenjen. Za promet će biti zatvoren dio Ilice od Frankopanske do Krajiške ulice, kako bi se prostor prepustio pješacima, umjetnicima i posjetiteljima. Time se nastavlja ideja Q'ART-a da gradska ulica nakratko postane prostor kulture, susreta i zajedničkog stvaranja. Organizatori pozivaju građane da sudjeluju, istraže sadržaje i dožive Ilicu na drugačiji način.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL