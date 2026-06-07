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UMJETNOST I DRUŽENJE

FOTO Q'Art se vraća u Ilicu: Centar grada pretvorio se u dnevni boravak

Q'ART se danas vraća u Ilicu, koja će se pretvoriti u pozornicu za glazbu, umjetnost i druženje. Posjetitelje očekuju koncerti, izložbe i brojni sadržaji na otvorenom, a dio ulice bit će zatvoren za promet
Zagreb: Festival Ilica Q’ART svojom bogatom ponudom okupio velik broj posjetitelja
Q'ART ponovno pretvara Ilicu u dnevni boravak grada. U nedjelju, 7. lipnja, središnji dio Ilice postaje pješačka zona ispunjena glazbom, umjetnošću i druženjem. Ovogodišnje izdanje nosi naziv „Connect in Music“, a naglasak je na povezivanju ljudi kroz glazbu i zajedničko korištenje javnog prostora. Program se održava duž Ilice i na okolnim punktovima tijekom cijelog dana. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Q'ART ponovno pretvara Ilicu u dnevni boravak grada. U nedjelju, 7. lipnja, središnji dio Ilice postaje pješačka zona ispunjena glazbom, umjetnošću i druženjem. Ovogodišnje izdanje nosi naziv „Connect in Music“, a naglasak je na povezivanju ljudi kroz glazbu i zajedničko korištenje javnog prostora. Program se održava duž Ilice i na okolnim punktovima tijekom cijelog dana. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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