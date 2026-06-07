FOTO Q'Art se vraća u Ilicu: Centar grada pretvorio se u dnevni boravak

Zbog održavanja manifestacije promet će biti privremeno izmijenjen. Za promet će biti zatvoren dio Ilice od Frankopanske do Krajiške ulice, kako bi se prostor prepustio pješacima, umjetnicima i posjetiteljima. Time se nastavlja ideja Q'ART-a da gradska ulica nakratko postane prostor kulture, susreta i zajedničkog stvaranja. Organizatori pozivaju građane da sudjeluju, istraže sadržaje i dožive Ilicu na drugačiji način. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL