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Za zimogrozne

FOTO Raj na zemlji! 30 plaža s najtoplijim morem na svijetu

Diljem svijeta postoje plaže na kojima temperatura mora prelazi 28 °C, zbog čega su savršene za kupanje i opuštanje tijekom cijele godine. Od tirkiznih obala Srednje Amerike do suncem okupanih plaža Azije, ove tropske destinacije ne nude samo prekrasne prizore, već i stalno toplo i ugodno more koje je jednako privlačno kao što izgleda
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FOTO Raj na zemlji! 30 plaža s najtoplijim morem na svijetu
Zanima vas koje su to destinacije? U nastavku otkrijte najtoplije plaže diljem svijeta. | Foto: 123RF
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Zanima vas koje su to destinacije? U nastavku otkrijte najtoplije plaže diljem svijeta. | Foto: 123RF
Komentari 1

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