FOTO Raj na zemlji! 30 plaža s najtoplijim morem na svijetu

Diljem svijeta postoje plaže na kojima temperatura mora prelazi 28 °C, zbog čega su savršene za kupanje i opuštanje tijekom cijele godine. Od tirkiznih obala Srednje Amerike do suncem okupanih plaža Azije, ove tropske destinacije ne nude samo prekrasne prizore, već i stalno toplo i ugodno more koje je jednako privlačno kao što izgleda
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zanima vas koje su to destinacije? U nastavku otkrijte najtoplije plaže diljem svijeta.
| Foto: 123RF
Zanima vas koje su to destinacije? U nastavku otkrijte najtoplije plaže diljem svijeta. |
Foto: 123RF
Zanima vas koje su to destinacije? U nastavku otkrijte najtoplije plaže diljem svijeta.
| Foto: 123RF
SEVEN MILE BEACH, GRAND CAYMAN. Kristalno čisto more, mekani bijeli pijesak i ugodne temperature tijekom cijele godine čine ovu poznatu plažu idealnom za ronjenje s maskom, sunčanje i opuštanje u toplom Karipskom moru.
| Foto: 123RF
EAGLE BEACH, ARUBA. Mirno tirkizno more i obilje sunčanih dana čine Eagle Beach pravim tropskim rajem, a temperatura mora često prelazi 28 °C.
| Foto: 123RF
PLACENCIA BEACH, BELIZE. Opuštena atmosfera malog mjesta, stalno toplo more i blizina koraljnog grebena čine Placenciju idealnom destinacijom za sve ljubitelje mora.
| Foto: 123RF
GRACE BAY BEACH, OTOCI TURKS I CAICOS. Poznata po mekanom pijesku i kristalno čistom moru, Grace Bay nudi mirnu i toplu vodu idealnu za veslanje, ronjenje s maskom i opuštanje u spokojnom karipskom okruženju.
| Foto: 123RF
PORTO DE GALINHAS, BRAZIL. Poznat po prirodnim bazenima koji nastaju za vrijeme oseke te kristalno čistom i toplom moru, Porto de Galinhas u brazilskoj saveznoj državi Pernambuco idealan je za ronjenje s maskom, kupanje i opuštanje u mirnim lagunama okruženima koraljnim grebenima.
| Foto: 123RF
VARADERO BEACH, KUBA. S oko 20 kilometara sitnog bijelog pijeska i blagim valovima, Varadero je omiljeno odredište svih koji traže opuštanje uz more čija temperatura često prelazi 28 °C.
| Foto: 123RF
MANZANILLO BEACH, KOSTARIKA. Smještena uz bujni rezervat prašume, plaža Manzanillo osvaja zlatnim pijeskom i iznimno toplim Karipskim morem koje djeluje poput prirodne kupke.
| Foto: 123RF
MARAGOGI BEACH, BRAZIL. Često nazivan brazilskim Karibima, Maragogi u saveznoj državi Alagoas poznat je po kristalno čistom tirkiznom moru koje ostaje toplo tijekom cijele godine. Savršeno je mjesto za istraživanje koraljnih grebena i plutanje u prirodnim morskim bazenima.
| Foto: 123RF
WHITE BEACH, FILIPINI. Poznata po sitnom bijelom pijesku te bistrom i toplom moru, plaža White Beach na otoku Boracay savršena je za kupanje, promatranje zalazaka sunca i potpuno uživanje u tropskoj ljepoti Filipina.
| Foto: Michael Stepanić/24sata
NUSA DUA BEACH, INDONEZIJA. Uz ovu mirnu balijsku plažu s toplim morem nižu se luksuzna odmarališta. Blagi valovi i visoke temperature čine je idealnom za plutanje, ronjenje s maskom i opuštanje u tihom tropskom okruženju.
| Foto: 123RF
SAIREE BEACH, TAJLAND. Ova živahna plaža na otoku Koh Tao poznata je po odličnim uvjetima za ronjenje s maskom i spektakularnim zalascima sunca. Plitko i toplo more idealno je za dugo kupanje, prve zarone ili učenje veslanja na dasci.
| Foto: 123RF
NGAPALI BEACH, MIJANMAR. Ova skrivena obalna ljepotica poznata je po mirnom, iznimno toplom moru i opuštenoj atmosferi. Manje gužve i prekrasni pogledi na obalu čine je idealnim mjestom za spokojan odmor.
| Foto: 123RF
BAI ONG LANG, VIJETNAM. Plažu Bai Ong Lang na otoku Phu Quoc krase zlatni pijesak i toplo tropsko more. Idealna je za lagano kupanje, bezbrižne dane i ispijanje kokosove vode pod suncem jugoistočne Azije.
| Foto: 123RF
ANSE LAZIO, SEJŠELI. Često uvrštavana među najljepše plaže na svijetu, Anse Lazio osvaja toplim tirkiznim morem, velikim granitnim stijenama i bujnim zelenim brežuljcima. Savršena je za kupanje u gotovo nestvarnom krajoliku.
| Foto: 123RF
FLIC-EN-FLAC, MAURICIJUS. Tople i mirne lagune zaštićene koraljnim grebenima pružaju sigurne uvjete za kupanje i ronjenje s maskom. Flic-en-Flac poznat je i po prekrasnim zalascima sunca, ronjenju te ugodno toplom moru.
| Foto: 123RF
MATIRA BEACH, FRANCUSKA POLINEZIJA. Ova nestvarno lijepa plaža na Bora Bori poznata je po kristalno čistim, toplim lagunama okruženima palmama. Mekani pijesak i obližnji koraljni grebeni stvaraju savršene uvjete za kupanje i potpuno opuštanje u tropskom raju.
| Foto: 123RF
VELIGANDU ISLAND BEACH, MALDIVI. Privatne i luksuzne plaže ovog otočnog odmarališta poznate su po plitkom, iznimno toplom moru i spektakularnim vilama izgrađenima iznad vode. Ronjenje s maskom i lagano hodanje kroz lagunu ovdje postaju nezaboravno iskustvo.
| Foto: 123RF
GRAND ANSE BEACH, SEJŠELI. Netaknuta i vizualno očaravajuća, plaža Grand Anse na otoku La Digue poznata je po toplom moru, palmama koje se njišu na vjetru i osjećaju potpune izdvojenosti. Idealna je za pustolove, ali i za sve koji traže mir i samoću.
| Foto: 123RF
JUMEIRAH BEACH, UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI. Ljeti temperatura mora na ovoj dubajskoj plaži može premašiti 32 °C. Jumeirah Beach pruža dugu, čistu obalu okruženu neboderima, luksuznim hotelima i brojnim sadržajima za posjetitelje.
| Foto: 123RF
AL QURUM BEACH, OMAN. Poznata po mirnoj atmosferi i toplom moru Omanskog zaljeva, plaža Al Qurum u Muscatu idealna je za ugodno kupanje, šetnje uz obalu i uživanje u prekrasnim zalascima sunca.
| Foto: 123RF
KUWAIT BAY BEACH, KUVAJT. Pustinjska klima Kuvajta održava more u zaljevu vrlo toplim. Ova mirna plaža s mekanim pijeskom pruža opuštenu atmosferu u kojoj podjednako uživaju lokalno stanovništvo i posjetitelji.
| Foto: 123RF
WHITEHAVEN BEACH, AUSTRALIJA. Smještena na otočju Whitsundays i dostupna samo brodom, ova netaknuta plaža može se pohvaliti jednim od najbjeljih pijesaka na svijetu. More je toplo i privlačno, osobito tijekom ljeta na južnoj hemisferi.
| Foto: 123RF
LALOMANU BEACH, SAMOA. Ovaj biser južnog Pacifika poznat je po koraljnim grebenima i toplom moru čija se temperatura rijetko spušta ispod 28 °C. Idealna je za ronjenje s maskom ili opušteno plutanje u mirnoj vodi.
| Foto: 123RF
MURI BEACH, COOKOVI OTOCI. Toplo i plitko more te bistre lagune čine plažu Muri na Rarotongi pravim pacifičkim rajem. Ovdje možete voziti kajak, veslati na dasci ili jednostavno plutati u nestvarno tirkiznoj vodi.
| Foto: 123RF
MATAVAI BAY, FRANCUSKA POLINEZIJA. Ovaj slikoviti zaljev na Tahitiju poznat je po vulkanskom crnom pijesku i mirnom, toplom moru. Prekrasni pogledi i tropski zalasci sunca čine ga idealnim za romantično kupanje i opuštanje.
| Foto: 123RF
WATAMU BEACH, KENIJA. Smještena unutar područja morskog parka, plaža Watamu poznata je po koraljnim grebenima i kristalno čistom moru ugodne temperature tijekom cijele godine. Savršena je za ronjenje s maskom i ekološki osviješteno uživanje na obali.
| Foto: 123RF
NUNGWI BEACH, TANZANIJA. Plaža Nungwi na Zanzibaru poznata je po toplom, akvamarinskom moru i živahnoj atmosferi. Omiljeno je mjesto za sunčanje, kupanje i promatranje tradicionalnih jedrilica dhow kako plove za vrijeme zalaska sunca.
| Foto: 123RF
TOFO BEACH, MOZAMBIK. Tople struje Indijskog oceana i opuštena atmosfera daju ovoj plaži poseban šarm. Tofo je odličan izbor za surfanje i kupanje, a poznat je i kao mjesto na kojem se mogu susresti kitopsine u nekima od najtoplijih obalnih voda Afrike.
| Foto: Canva
HAPUNA BEACH, HAVAJI. Jedna od najpoznatijih plaža na Havajima, Hapuna na Velikom otoku nudi ugodno toplo more tijekom većeg dijela godine. Posebno je pogodna za kupanje i bodyboarding, osobito ljeti kada temperatura oceana doseže najviše vrijednosti.
| Foto: 123RF