FOTO Raskošne nošnje, ples i glazba oduševili građane i turiste u Zagrebu

Jubilarna 60. Međunarodna smotra folklora ponovno je ispunila ulice i trgove Zagreba pjesmom, plesom i bogatstvom kulturne baštine, a brojni građani iskoristili su priliku uživati u jedinstvenoj atmosferi
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Zagreb je ovih dana ponovno pokazao zašto je Međunarodna smotra folklora jedna od najposebnijih ljetnih manifestacija u gradu. Jubilarno, 60. izdanje okupilo je folklorne ansamble iz Hrvatske i inozemstva, pretvorivši gradske trgove i ulice u živopisnu pozornicu tradicije, glazbe i plesa.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Zagreb je ovih dana ponovno pokazao zašto je Međunarodna smotra folklora jedna od najposebnijih ljetnih manifestacija u gradu. Jubilarno, 60. izdanje okupilo je folklorne ansamble iz Hrvatske i inozemstva, pretvorivši gradske trgove i ulice u živopisnu pozornicu tradicije, glazbe i plesa. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Zagreb je ovih dana ponovno pokazao zašto je Međunarodna smotra folklora jedna od najposebnijih ljetnih manifestacija u gradu. Jubilarno, 60. izdanje okupilo je folklorne ansamble iz Hrvatske i inozemstva, pretvorivši gradske trgove i ulice u živopisnu pozornicu tradicije, glazbe i plesa.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Program se održava na nekoliko gradskih lokacija, a posebnu atmosferu stvaraju nastupi na otvorenom, gdje se izvođači i publika susreću u neposrednom okruženju.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Šetnja centrom grada tako se lako pretvara u susret s tradicijom, pjesmom i plesovima koji dolaze iz različitih dijelova Hrvatske, ali i svijeta.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Posjetitelji su imali priliku izbliza razgledati raskošne narodne nošnje, upoznati običaje različitih krajeva te uživati u nastupima koji već desetljećima čuvaju i prenose bogatu kulturnu baštinu. Upravo spoj autentičnih kostima, tradicijskih instrumenata i energičnih koreografija iz godine u godinu privlači velik broj Zagrepčana i turista.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ovogodišnja Smotra održava se pod motom „Otpornost baštine“, podsjećajući koliko je važno njegovati običaje i kulturnu baštinu te ih prenositi novim generacijama.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Bilo da vas privlače živopisne narodne nošnje, tradicionalna glazba ili folklorni plesovi, riječ je o manifestaciji koja nudi doživljaj drugačiji od uobičajene gradske svakodnevice.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Manifestacija traje do 19. srpnja, pa svi koji još nisu imali priliku mogu do kraja vikenda uživati u bogatom programu, raskošnim narodnim nošnjama i jedinstvenoj atmosferi koja svake godine privlači brojne građane i turiste.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL