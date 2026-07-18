FOTO Raskošne nošnje, ples i glazba oduševili građane i turiste u Zagrebu

Zagreb je ovih dana ponovno pokazao zašto je Međunarodna smotra folklora jedna od najposebnijih ljetnih manifestacija u gradu. Jubilarno, 60. izdanje okupilo je folklorne ansamble iz Hrvatske i inozemstva, pretvorivši gradske trgove i ulice u živopisnu pozornicu tradicije, glazbe i plesa. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL