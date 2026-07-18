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TRADICIJA KOJA SPAJA

FOTO Raskošne nošnje, ples i glazba oduševili građane i turiste u Zagrebu

Jubilarna 60. Međunarodna smotra folklora ponovno je ispunila ulice i trgove Zagreba pjesmom, plesom i bogatstvom kulturne baštine, a brojni građani iskoristili su priliku uživati u jedinstvenoj atmosferi
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Zagreb: 60. izdanje Međunarodne smotre folklora Zagreb
Zagreb je ovih dana ponovno pokazao zašto je Međunarodna smotra folklora jedna od najposebnijih ljetnih manifestacija u gradu. Jubilarno, 60. izdanje okupilo je folklorne ansamble iz Hrvatske i inozemstva, pretvorivši gradske trgove i ulice u živopisnu pozornicu tradicije, glazbe i plesa. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Zagreb je ovih dana ponovno pokazao zašto je Međunarodna smotra folklora jedna od najposebnijih ljetnih manifestacija u gradu. Jubilarno, 60. izdanje okupilo je folklorne ansamble iz Hrvatske i inozemstva, pretvorivši gradske trgove i ulice u živopisnu pozornicu tradicije, glazbe i plesa. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 0

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