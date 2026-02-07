Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KLASIČNA GLAZBA I POVIJESNA KUHINJA

FOTO Restoran Stari Puntijar spaja Straussa i recepte iz 19. st.

U restoranu Stari Puntijar započeo je novi ciklus tematskih večeri klasične glazbe koje će se održavati svakog petka, a zamišljene su kao spoj vrhunske glazbe, gastronomije i povijesti...
24sata Zagreb: Večer klasične glazbe u Starom Puntijaru izvedbe Johanna Strassua
Ideja je jednostavna, ali ambiciozna i prva takva u Hrvatskoj – svaki mjesec posvetit će se jednom skladatelju, a jelovnik će pratiti vrijeme u kojem je on stvarao, oslanjajući se na autentične kuharice iz tog razdoblja. Posebna pažnja posvećena je i ambijentu – prostor je bio ukrašen svijećama i starinskim priborom, a prigušeno svjetlo stvorilo je ugođaj intime i romantičnu notu koja je zaokružila cijelo iskustvo. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/21
Ideja je jednostavna, ali ambiciozna i prva takva u Hrvatskoj – svaki mjesec posvetit će se jednom skladatelju, a jelovnik će pratiti vrijeme u kojem je on stvarao, oslanjajući se na autentične kuharice iz tog razdoblja. Posebna pažnja posvećena je i ambijentu – prostor je bio ukrašen svijećama i starinskim priborom, a prigušeno svjetlo stvorilo je ugođaj intime i romantičnu notu koja je zaokružila cijelo iskustvo. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026