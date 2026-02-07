FOTO Restoran Stari Puntijar spaja Straussa i recepte iz 19. st.

U restoranu Stari Puntijar započeo je novi ciklus tematskih večeri klasične glazbe koje će se održavati svakog petka, a zamišljene su kao spoj vrhunske glazbe, gastronomije i povijesti...
Ideja je jednostavna, ali ambiciozna i prva takva u Hrvatskoj – svaki mjesec posvetit će se jednom skladatelju, a jelovnik će pratiti vrijeme u kojem je on stvarao, oslanjajući se na autentične kuharice iz tog razdoblja. Posebna pažnja posvećena je i ambijentu – prostor je bio ukrašen svijećama i starinskim priborom, a prigušeno svjetlo stvorilo je ugođaj intime i romantičnu notu koja je zaokružila cijelo iskustvo.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Vlasnik restorana Zlatko Puntijar je zahvalio obitelji Kutnar i cijeloj glazbenoj ekipi što su omogućili da ovakav projekt zaživi, istaknuvši koliko je sretan što Hrvatska ima tako kvalitetne glazbenike. Prvu večer obilježio je program posvećen Johannu Straussu, uz najpoznatije taktove i zanimljivu gastronomsku priču.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Jelovnik je osmišljen prema „Novoj zagrebačkoj kuharici“ Marije Kumičić, tiskanoj 1888. godine, upravo u vrijeme kada je Strauss bio na vrhuncu stvaralaštva. Riječ je o kuhinji koja spaja hrvatsku i austrijsku tradiciju, što se savršeno uklopilo u temu večeri.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kao predjelo poslužena je gušćja pašteta i svojevrsni tatarski biftek, pripremljen prema originalnom receptu Marije Kumičić. Slijedio je odrezak s kaparama i bijelim žgancima, a večer je zaključena slatkim završetkom – carskim drobljencem, također spravljenim prema starom receptu, onako kako se radio 1888. godine, a ne u modernim internetskim varijantama.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Puntijar je podsjetio i na povijesni kontekst same kuharice, istaknuvši da je Marija Kumičić u predgovoru navela kako se u dijelu recepata oslanjala na Katarinu Prato, autoricu iznimno utjecajne kuharice koja je od 1856. do 1952. doživjela čak 80 izdanja, s ukupnom nakladom od oko 470 tisuća primjeraka.
- Ovo je jedan lijep povijesni segment koji prolazi kroz glazbu, tanjur i stol - poručio je Puntijar.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Večeri klasične glazbe u Starom Puntijaru tako ne nude samo koncert ili večeru, već cjelovito iskustvo – putovanje u prošlost kroz note, okuse i priče, koje će se iz mjeseca u mjesec mijenjati s novim skladateljima i novim jelovnicima.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
