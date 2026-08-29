FOTO Riječke stepenice postale punoljetne: Moda i kreativnost ponovno osvojile centar grada

Na 18. izdanju manifestacije održano je 18 modnih revija, a uz domaće dizajnere i obrtnike posebnu su pozornost privukli mladi autori i kolekcije inspirirane održivom modom
Riječke stepenice ove su godine obilježile svoje 18. izdanje, a manifestacija koja gotovo dva desetljeća povezuje modu, obrtništvo i kreativne industrije ponovno je okupila dizajnere, obrtnike, učenike i brojne posjetitelje. U središtu Rijeke održano je 18 modnih revija, uz poseban naglasak na održivu modu, inovativne materijale i mlade autore.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Riječke stepenice ove su godine obilježile svoje 18. izdanje, a manifestacija koja gotovo dva desetljeća povezuje modu, obrtništvo i kreativne industrije ponovno je okupila dizajnere, obrtnike, učenike i brojne posjetitelje. U središtu Rijeke održano je 18 modnih revija, uz poseban naglasak na održivu modu, inovativne materijale i mlade autore. |
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Riječke stepenice ove su godine obilježile svoje 18. izdanje, a manifestacija koja gotovo dva desetljeća povezuje modu, obrtništvo i kreativne industrije ponovno je okupila dizajnere, obrtnike, učenike i brojne posjetitelje. U središtu Rijeke održano je 18 modnih revija, uz poseban naglasak na održivu modu, inovativne materijale i mlade autore.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić istaknula je kako su Riječke stepenice odavno prerasle okvire klasične modne revije.
- Sve što smo večeras vidjeli priča priču o gradu koji se povezuje sa svojim obrtnicima i poduzetnicima. Ovo je puno više od modne revije ili manifestacije - to je zajednička priča i sinergija kroz koju naši obrtnici mogu pokazati što mogu ponuditi gradu - rekla je Rinčić, posebno izdvojivši teme održivosti i recikliranja materijala.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Važno mjesto ponovno su dobili mladi. Svoje radove pred velikom publikom predstavili su učenici Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka, kojima je ovo bila prilika iskusiti kako izgleda predstavljanje vlastitih kreacija na pravoj modnoj pisti.
- Kada imate 16, 17 ili 18 godina, kada se upale reflektori i prvi put na pistu izađe nešto što ste stvarali, mislim da je to za njih velika stvar - istaknula je direktorica i organizatorica manifestacije Ivana Delač.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Osvrnuvši se na punih 18 godina manifestacije, Delač je naglasila kako Riječke stepenice danas imaju vidljivost koja daleko nadilazi lokalne okvire.
- Isplatilo se. Zbog energije ljudi, osmijeha i užitka. Riječke stepenice možda jesu riječka priča, ali imaju ozbiljnu nacionalnu vidljivost - zaključila je.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Ovogodišnji program okupio je domaće dizajnere i brendove, riječke obrtnike i učenike, a nakon 18 godina Riječke stepenice još su jednom pokazale da su postale prepoznatljiv dio modne i kreativne scene grada.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL