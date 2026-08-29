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uz notu održivosti

FOTO Riječke stepenice postale punoljetne: Moda i kreativnost ponovno osvojile centar grada

Na 18. izdanju manifestacije održano je 18 modnih revija, a uz domaće dizajnere i obrtnike posebnu su pozornost privukli mladi autori i kolekcije inspirirane održivom modom
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Rijeka: Modna revija 18. Riječke stepenice
Riječke stepenice ove su godine obilježile svoje 18. izdanje, a manifestacija koja gotovo dva desetljeća povezuje modu, obrtništvo i kreativne industrije ponovno je okupila dizajnere, obrtnike, učenike i brojne posjetitelje. U središtu Rijeke održano je 18 modnih revija, uz poseban naglasak na održivu modu, inovativne materijale i mlade autore. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Riječke stepenice ove su godine obilježile svoje 18. izdanje, a manifestacija koja gotovo dva desetljeća povezuje modu, obrtništvo i kreativne industrije ponovno je okupila dizajnere, obrtnike, učenike i brojne posjetitelje. U središtu Rijeke održano je 18 modnih revija, uz poseban naglasak na održivu modu, inovativne materijale i mlade autore. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Komentari 1

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