VRIJEME MASKIRANJA

FOTO Najslađa galerija danas - Riječkim karnevalom prošetalo tisuće maškara

Dječji karneval okupio je nekoliko tisuća maškara koje su unijele veselje i šarenilo u grad. Gradonačelnica Iva Rinčić primila je predstavnike karnevalskih grupa i zahvalila im na sudjelovanju i njegovanju tradicije
Rijeka: Tisuće maškara na Dječjem karnevalu.
U sklopu karnevalskih događanja održan je Dječji karneval koji je okupio nekoliko tisuća maškara te ispunio grad veseljem, bojama i dječjom razigranošću. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
U sklopu karnevalskih događanja održan je Dječji karneval koji je okupio nekoliko tisuća maškara te ispunio grad veseljem, bojama i dječjom razigranošću. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
