FOTO Najslađa galerija danas - Riječkim karnevalom prošetalo tisuće maškara

Dječji karneval okupio je nekoliko tisuća maškara koje su unijele veselje i šarenilo u grad. Gradonačelnica Iva Rinčić primila je predstavnike karnevalskih grupa i zahvalila im na sudjelovanju i njegovanju tradicije
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
U povorci sudjeluju Meštar Sandi i kraljica Riječkog karnevala Pia Vujović. Pridružuju im se gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i direktor Turističke zajednice Grada Rijeke Petar Škarpa. U povorci su i princ i princeza karnevala, Morčići, Prve riječke mažoretkinje te Gradska glazba. Njih slijede brojne karnevalske grupe.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka predstavlja se maskom Morski svijet u pokretu. Centar za autizam nastupa s maskom Kuća nam je premala – 3 praščića i vukovi. Dječji vrtić Vidrice sudjeluje kao Voćni karneval. Dječji vrtić Cvrčak Mali Lošinj predstavlja se kao Lošinjski krokantići.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
U povorci sudjeluje i grupa Obrta za dnevnu skrb o djeci s maskom Superjunaci i zlikovci. Nastupaju Mići Bambići i Maškare iz Kvarnera kao Čarobni vrt. Dječji vrtić Čavlić predstavlja se maskom Društvo z mrkata. Grobnički tići sudjeluju kao Štrumpfovi.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Dječji vrtić Žirafa nastupa s maskom Ujedinjeno kraljevstvo. U povorci sudjeluju i Mići Bakrani, Hreljani i Škrljevčani kao Trolovi. Prisutne su i brojne druge karnevalske grupe iz Rijeke i okolice. Raznolikost maski daje povorci poseban šarm i veselje.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Dječja karnevalska povorka tradicionalni je dio Riječkog karnevala. Uoči povorke u gradskoj upravi održan je prijem za predstavnike karnevalskih grupa. Povorka se kreće trasom od Rive, preko Korza do Grobničke rive. Za vrijeme održavanja na snazi je posebna regulacija prometa u središtu grada.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
