FOTO Rijetka prilika! Kamena kuća u srcu Starog Grada Hvara interijerom oduzima dah

U samom srcu stare gradske jezgre Stari Grad Hvar, unutar područja zaštićenog kao kulturna baština UNESCO, na tržištu se pojavila jedinstvena kamena kuća koja spaja autentičnu povijest i suvremeni standard stanovanja
Riječ je o nekretnini ukupne površine 174 četvorna metra, smještenoj na uglu dviju ulica, što joj osigurava dodatnu funkcionalnost i rijetku prednost – dva zasebna ulaza. Upravo ta karakteristika omogućuje budućem vlasniku fleksibilno korištenje prostora, bilo za isključivo stambene potrebe ili kombinaciju stanovanja i poslovne djelatnosti.
Posebna vrijednost ove kuće leži u načinu na koji je obnovljena. Radovi su izvedeni s naglaskom na očuvanje izvornog izgleda, pa su stropovi rekonstruirani prema tradicionalnim tehnikama. Drveni elementi – uključujući stepenice, vrata, prozore i škure – izrađeni su od punog drva, prema uzoru na originalne primjerke iz 1600. godine, koje je izradio lokalni majstor.
Takav pristup rezultirao je prostorom koji zadržava autentičan mediteranski karakter, ali istovremeno zadovoljava moderne standarde stanovanja.
Unatoč povijesnom izgledu, unutrašnjost kuće u potpunosti je prilagođena današnjem načinu života. Kuhinja je opremljena novim aparatima, kupaonice su renovirane, a instalacije vode i struje u cijelosti su zamijenjene.
Prizemlje obuhvaća ulazni prostor, hodnik, dnevni boravak, kuhinju i blagovaonicu, prvi kat nudi dvije spavaće sobe i kupaonicu, drugi kat uključuje dodatnu spavaću sobu, garderobu, radni prostor i kupaonice, potkrovlje je otvorenog tipa i pruža dodatne mogućnosti uređenja.
Ovakav raspored omogućuje jasno odvajanje privatnih i zajedničkih prostora, ali i potencijalnu prenamjenu pojedinih dijelova.
Smještaj u staroj gradskoj jezgri Stari Grad Hvar daje ovoj nekretnini dodatnu vrijednost. Riječ je o jednom od najstarijih naselja u Europi, poznatom po bogatoj povijesti, očuvanoj arhitekturi i autentičnom mediteranskom ugođaju.
U neposrednoj blizini nalaze se restorani, kafići, trgovine i brojne kulturne znamenitosti, a more i plaže udaljeni su svega nekoliko minuta hoda. Upravo ta kombinacija dostupnosti sadržaja i povijesnog ambijenta čini lokaciju izuzetno traženom među kupcima i investitorima.
Iako se kuća nalazi u staroj jezgri, moguće je osigurati parkirno mjesto na nekoliko minuta hoda, što je rijetkost za ovakve lokacije. Također, dokumentacija nekretnine je uredna i dostupna na uvid, uključujući vlasnički list, katastarski plan i uporabnu dozvolu.
Zahvaljujući svojoj poziciji, autentičnosti i funkcionalnosti, ova kamena kuća predstavlja rijetku priliku na tržištu. Može služiti kao luksuzna privatna rezidencija, ali i kao investicija u turistički najam ili poslovni prostor. U vremenu kada je potražnja za nekretninama u povijesnim jezgrama sve veća, ovakvi objekti postaju sve rjeđi – i sve traženiji.
Cijena ove kamene kuće iznosi 490.000 eura.
