DIVAN KUTAK

FOTO Ručno izrađene jaslice u Sisku donijele su blagdanski duh u prostor Gradske tržnice

Pored ulaza u Gradsku tržnicu Sisak postavljene su drvene jasle koje je izradila Obitelj Dumbović. Time je, u duhu nadolazećih blagdana, tržnica ponovno dobila jedan prepoznatljiv božićni element
Sisak: Na ulasku na tržnicu postavljene su jaslice
Obitelj Dumbović iz Starog Pračna — zanatlijska obitelj poznata po ručno izrađenim maketama, suvenirima i drvenim radovima — već je dugi niz godina svojim radom doprinosila blagdanskom uređenju tržnice. Njihove jaslice krasile su tržnicu i ranijih godina, te su dio tradicije. Drvene makete rađene u posavskom stilu bile su stalni dekor. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
