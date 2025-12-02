FOTO Ručno izrađene jaslice u Sisku donijele su blagdanski duh u prostor Gradske tržnice

Pored ulaza u Gradsku tržnicu Sisak postavljene su drvene jasle koje je izradila Obitelj Dumbović. Time je, u duhu nadolazećih blagdana, tržnica ponovno dobila jedan prepoznatljiv božićni element
Obitelj Dumbović iz Starog Pračna — zanatlijska obitelj poznata po ručno izrađenim maketama, suvenirima i drvenim radovima — već je dugi niz godina svojim radom doprinosila blagdanskom uređenju tržnice. Njihove jaslice krasile su tržnicu i ranijih godina, te su dio tradicije. Drvene makete rađene u posavskom stilu bile su stalni dekor.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Jaslice su ručno izrađene i unikatne — njihov stil i izvedba svjedoče o dugogodišnjem zanatskom umijeću i ljubavi prema tradiciji.
Jaslice dodatno unose toplu i svečanu atmosferu u središte grada, pozivajući građane da se prisjete običaja i zajedništva.
Tržnica povezuje tradiciju i moderni božićni dekor: ručni rad, drvo, folklorni stil te podsjeća na korijene i vrijednosti lokalne zajednice.
Građani Siska, posjetitelji tržnice i svi koji će prolaziti pokraj ulaza u Gradsku tržnicu — ovo je lijepa prilika da zastanu i pogledaju jaslice. Posebno za najmlađe — jaslice su mjesto čarolije, nade i radosti.
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
