IMPRESIVNA TRANSFORMACIJA

FOTO Saborska zastupnica imala je 169 kg i 'istopila' više od 65: 'Niti jednom nisam posustala'

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek 2019. je imala 169 kilograma. Na početku preobrazbe imala trenutke krize. Prvih mjesec dana plakala je svaku večer, ali upornost se isplatila. U galeriji pogledajte kako je tekla njezina trensformacija
Čakovec: Boška Ban Vlahek imenovana novom voditeljicom Turističkog ureda
Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek (SDP) u rujnu 2019. godine stala je na vagu koja je pokazala 169 kilograma. Znala je da nešto mora hitno poduzeti i da ovako više ne može. Pogađali su je komentari okoline, a iako se trudila na poslu upravo je debljina, kaže, bila ta na koju je više gledalo nego na njezin trud i uspjeh. Tada joj se u glavi dogodio "klik". | Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL
