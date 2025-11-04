FOTO Saborska zastupnica imala je 169 kg i 'istopila' više od 65: 'Niti jednom nisam posustala'

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek 2019. je imala 169 kilograma. Na početku preobrazbe imala trenutke krize. Prvih mjesec dana plakala je svaku večer, ali upornost se isplatila. U galeriji pogledajte kako je tekla njezina trensformacija
Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek (SDP) u rujnu 2019. godine stala je na vagu koja je pokazala 169 kilograma. Znala je da nešto mora hitno poduzeti i da ovako više ne može. Pogađali su je komentari okoline, a iako se trudila na poslu upravo je debljina, kaže, bila ta na koju je više gledalo nego na njezin trud i uspjeh. Tada joj se u glavi dogodio "klik".
- Nije problem bila samo ta brojka nego sam neprestano bila umorna i osjećala se nezdravo. Znala sam da želim ostati zdrava zbog svoje djece, kćeri Matilde i sina Matka – rekla nam je svojedobno.
Kilogrami su joj se nakupili kroz godine, a krivac je stres i ubrzan način života, neredovita prehrana i nedostatak aktivnosti.
Čovjek koji ju je potaknuo na početak preobrazbe bio je Ante Goleš, interventni međimurski policajac koji je ujedno certificirani instruktor fitnesa i trener samoobrane. Poticaj i podrška bila joj je i sestra Bojana koja joj je branila nezdrave i pripremala zdrave obroke, a tu je i podrška cijele obitelji te prijatelja. Prvi korak bila je promjena prehrane i vježbanje.
U pečetku je intenzivno trenirala, kasnije je treninge zamijenila dugim šetnjama i vožnjom na biciklu, a gdje god može ide pješke.
Kad je prehrana u pitaju izbacila je ugljikohidrate, zaslađene napitke i slatkiše, pije 4 litre vode dnevno i jede umjereno i zdravo. Ono najbitnije, kaže, zadnji obrok joj je u 16.00 sati, a prije spavanja pije planinski čaj bez šećera i pola litre vode.
U početku je imala trenutke krize. Prvih mjesec dana plakala je svaku večer, ali upornost se isplatila. Nijednom nije posustala.
Uspjela je istopiti više od 65 kilograma.
Nakon transformacije počela je živjeti punim plućima, bez opterećenja.
Kad je u pitanju prehrana za nju nema "dana oduška".
- Ne želim se više nikada hraniti kao prije. Ovo nije trenutna promjena do postizanja cilja, to je sad moj stil i način života – rekla nam je nakon impresivne transformacije Ban Vlahek.
Svima koji planiraju smršaviti napominje kako proces mršavljenja kreće iz glave.
- Jedan od osnovnih ciljeva rada na sebi osvještavanje je onoga što se krije u podsvijesti i mijenjanje ograničavajućih uvjerenja u pozitivna. Kad se borimo sa suvišnim kilogramima, rijetko pomišljamo da su naši životni stavovi i uvjerenja sudjelovali u njihovu nakupljanju jednako koliko i nezdrava hrana i nedostatak fizičke aktivnosti. Da bismo došli do željene linije, trebamo prihvatiti sebe onakve kakvi jesmo i naučiti svoje tijelo gledati drukčijim očima - poručila je svima koji se muče s viškom kilograma.
- Nije bilo lako donositi promjene, posebno uz sve obaveze koje imam, ali odlučila sam da moram biti uzor svojoj djeci i pokazati im da se trud i posvećenost isplate. Najveći izazov bio je pronaći vrijeme za sve – sjednice u Saboru, obaveze kod kuće, ali i trenutke za vježbanje. No, organizacija i podrška obitelji bili su ključni. Moja djeca bila su moja najveća motivacija i podrška kroz cijeli proces- izjavila je za Reporter.hr.
