FOTO Sajam interijera InDizajn otvorio vrata u Areni Zagreb: Evo što se sve može vidjeti

InDizajn i ove godine ima humanitarnu dimenziju kroz prodajnu izložbu PlakArt, koja okuplja radove hrvatskih umjetnika i kreativaca. Svoje radove donirali su Ana Kovačić, Boris Pleša, Ranko Ajdinović, Artplakata, Dora Barbarić, Marvin makes you Happy, Rina Barbarić, Boja creative studio, Fran Mubrin i Beside, a prihod od prodaje namijenjen je udruzi Mali zmaj, koja pomaže siromašnoj i nezbrinutoj djeci. Na sajmu su ove godine ponovno prisutni i Crveni nosovi. Uz izložbeni i stručni program, posjetitelje tijekom vikenda već tradicionalno očekuju dječji kutak, posebni sajamski popusti te nagradna igra „Opremi dom uz InDizajn“, čija je glavna nagrada opremanje doma u vrijednosti od 7.000 eura. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL