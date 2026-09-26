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Za inspiraciju

FOTO Sajam interijera InDizajn otvorio vrata u Areni Zagreb: Evo što se sve može vidjeti

Deveto izdanje sajma InDizajn otvoreno je u Areni Zagreb, gdje se do nedjelje okupljaju izlagači i ljubitelji interijera, koji nude inspiraciju i novitete za uređenje doma
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Zagreb: Otvorenje sajma InDizajn 2026.
Otvoreno je deveto izdanje sajma interijera InDizajn koji do nedjelje, 27. rujna, u Areni Zagreb okuplja brojne izlagače, arhitekte, dizajnere, domaće kreativce i zaljubljenike u uređenje prostora. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Otvoreno je deveto izdanje sajma interijera InDizajn koji do nedjelje, 27. rujna, u Areni Zagreb okuplja brojne izlagače, arhitekte, dizajnere, domaće kreativce i zaljubljenike u uređenje prostora. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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