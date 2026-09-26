FOTO Sajam interijera InDizajn otvorio vrata u Areni Zagreb: Evo što se sve može vidjeti

Deveto izdanje sajma InDizajn otvoreno je u Areni Zagreb, gdje se do nedjelje okupljaju izlagači i ljubitelji interijera, koji nude inspiraciju i novitete za uređenje doma
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Otvoreno je deveto izdanje sajma interijera InDizajn koji do nedjelje, 27. rujna, u Areni Zagreb okuplja brojne izlagače, arhitekte, dizajnere, domaće kreativce i zaljubljenike u uređenje prostora.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Otvoreno je deveto izdanje sajma interijera InDizajn koji do nedjelje, 27. rujna, u Areni Zagreb okuplja brojne izlagače, arhitekte, dizajnere, domaće kreativce i zaljubljenike u uređenje prostora. |
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Otvoreno je deveto izdanje sajma interijera InDizajn koji do nedjelje, 27. rujna, u Areni Zagreb okuplja brojne izlagače, arhitekte, dizajnere, domaće kreativce i zaljubljenike u uređenje prostora.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Tijekom tri dana posjetitelje očekuju noviteti i inspiracija za dom, stručna predavanja i paneli, dizajnerski Bazar, humanitarna izložba te brojni sadržaji posvećeni suvremenom stanovanju i uređenju interijera.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
- Svako novo izdanje sajma donosi posebnu energiju, no ove godine u Areni zaista osjećamo koliko su se ljudi zaželjeli dobrih ideja, inspiracije i razgovora uživo. InDizajn smo zamislili kao mjesto gdje estetika susreće praksu, mjesto gdje možete otkriti autorske radove i dizajnerske predmete hrvatskih kreativaca, pitati stručnjake sve što vas zanima o renovaciji i jednostavno uživati u lijepom prostoru. Presretna sam što smo ponovno okupili ovako talentiranu ekipu i veselim se reakcijama posjetitelja tijekom cijelog vikenda - poručila je osnivačica sajma Mirjana Mikulec na otvorenju kojeg je vodila Mirna Maras.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Program prvog dana posvećen je arhitekturi, uz gostovanja istaknutih domaćih i regionalnih imena. Saša Begović iz studija 3LHD govori o arhitekturi kao rezultatu promišljanja i prakse, dok Ante Marić i Lana Petrak iz studija ATELLIOR kroz projekt SIRO otvaraju temu suvremenog hospitality dizajna i prostora usmjerenih na wellbeing. Program zaključuje gostovanje slovenske arhitektice Špele Videčnik, suosnivačice studija OFIS arhitekti, međunarodno prepoznatog po projektima koji istražuju odnos arhitekture, lokalnog konteksta, materijala i održivosti.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Subota, pak, donosi dinamičan panel-program koji stručne teme povezuje sa stvarnim izazovima uređenja i stanovanja. O pametnom ulaganju u nekretnine i aktualnostima na tržištu u panelu „Od renovacije do investicije: Kako pametno uložiti u nekretninu“ razgovarat će arhitektica Tina Biloglav, dizajnerica Mirjana Mikulec, agent za nekretnine Ksandro Kovačić i arhitektica i urbanistica Sunčica Mateljan Kranjčević.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Kako renovacija izgleda u stvarnom životu - od prvih odluka i budžeta do izazova koji se pojavljuju tijekom radova - tema je panela „Uređujemo stan - otkud krenuti?“, u kojem će sudjelovati poznata arhitektica Iva Klepo Lepur, Veronika Rosandić Mance i Meri Banovac.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Kako iz malih kvadratura izvući maksimum funkcionalnosti i stila u panelu „Može li mali prostor živjeti veliko?“ istražit će Mirjana Mikulec i Marco Cuccurin, dok će Fany Obratov, Mirjana Mikulec i Ninna Lara Vidaković u razgovoru „Od vlastitog doma do nove karijere“ otvoriti pitanje kako interes za uređenje interijera može prerasti u profesiju.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Jedna od nezaobilaznih postaja sajma ponovno je Bazar, dizajnerska ulica na kojoj svoje radove predstavljaju hrvatski kreativci, mali obrtnici i produkt dizajneri. Posjetitelji ondje mogu upoznati autore, pronaći originalne predmete za dom i kupiti njihove radove izravno na sajmu.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Radno vrijeme je svakim danom od 10:00 do 20:00 sati.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
InDizajn i ove godine ima humanitarnu dimenziju kroz prodajnu izložbu PlakArt, koja okuplja radove hrvatskih umjetnika i kreativaca. Svoje radove donirali su Ana Kovačić, Boris Pleša, Ranko Ajdinović, Artplakata, Dora Barbarić, Marvin makes you Happy, Rina Barbarić, Boja creative studio, Fran Mubrin i Beside, a prihod od prodaje namijenjen je udruzi Mali zmaj, koja pomaže siromašnoj i nezbrinutoj djeci. Na sajmu su ove godine ponovno prisutni i Crveni nosovi.
Uz izložbeni i stručni program, posjetitelje tijekom vikenda već tradicionalno očekuju dječji kutak, posebni sajamski popusti te nagradna igra „Opremi dom uz InDizajn“, čija je glavna nagrada opremanje doma u vrijednosti od 7.000 eura.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL