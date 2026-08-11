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NEVJEROJATNO

FOTO Rekordno nizak vodostaj Save! Gotovo se može prehodati

Dugotrajne vrućine i manjak kiše ostavljaju trag na Savi, čiji je vodostaj sve niži. Posljedice suše vidljive su na više mjesta uz rijeku, no prizori koji su se pojavili posljednjih dana posebno privlače pažnju
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Zagreb: Sava na rekordno niskom vodostaju, može se gotovo do polovice korita
Dugotrajne vrućine i izostanak oborina ostavljaju sve veći trag na vodostaju Save. Rijeka je trenutno toliko niska da se na pojedinim mjestima može gotovo do polovice njezina korita. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Dugotrajne vrućine i izostanak oborina ostavljaju sve veći trag na vodostaju Save. Rijeka je trenutno toliko niska da se na pojedinim mjestima može gotovo do polovice njezina korita. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Komentari 15

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