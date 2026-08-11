FOTO Rekordno nizak vodostaj Save! Gotovo se može prehodati

Dugotrajne vrućine i manjak kiše ostavljaju trag na Savi, čiji je vodostaj sve niži. Posljedice suše vidljive su na više mjesta uz rijeku, no prizori koji su se pojavili posljednjih dana posebno privlače pažnju
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Dugotrajne vrućine i izostanak oborina ostavljaju sve veći trag na vodostaju Save. Rijeka je trenutno toliko niska da se na pojedinim mjestima može gotovo do polovice njezina korita.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Dugotrajne vrućine i izostanak oborina ostavljaju sve veći trag na vodostaju Save. Rijeka je trenutno toliko niska da se na pojedinim mjestima može gotovo do polovice njezina korita. |
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Dugotrajne vrućine i izostanak oborina ostavljaju sve veći trag na vodostaju Save. Rijeka je trenutno toliko niska da se na pojedinim mjestima može gotovo do polovice njezina korita.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Vodostaj Save danas iznosi -290 centimetara, što pokazuje koliko su vremenski uvjeti utjecali na rijeku. Nakon niza izrazito toplih i sušnih dana, posljedice su vidljive i na terenu.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Visoke temperature koje posljednjih dana zahvaćaju Hrvatsku dodatno pogoršavaju stanje s vodostajima. Nedostatak kiše i dugotrajna toplina ostavljaju sve manje vode u koritu Save.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL